Есть 3 фактора заинтересованности соседей в белорусских протестах ― Уралов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Уралов: внешние игроки разыгрывают партию в Беларуси уже не первый год

Основными внешними игроками происходящих в Беларуси событий собеседник Sputnik называет Польшу и Литву, которые "пытаются втянуть в этот кризис, в том числе, и весь Европейский Союз, но благодаря жесткой позиции России, этот кризис на уровне ЕС удалось купировать", отмечает Уралов.

По словам собеседника, Польша и Литва уже давно являются инструментами американского влияния внутри Евросоюза, кроме того, есть три фактора их заинтересованности в белорусском кризисе.

"Первый ― геополитический, они видят себя младшими партнерами США по экспорту цветных революций. Второй ― экономический. На примере Украины мы видим, что выгодополучателями выступили те самые Польша и Литва. Это и поток гастарбайтеров, и уничтожение конкурентов, и доступ на рынок с помощью евроассоциации, и масса других побочных эффектов", ― говорит Уралов.

Есть также третий фактор ― историко-политический, утверждает эксперт, речь идет о "фантомном желании Польши и Литвы при внешней поддержке реализовать проект "Речь Посполитая", где Беларуси и Украине отводятся роли внутренних колоний", говорит эксперт.

Напомним, протестная волна поднялась в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальны данным ЦИК , победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов избирателей. Несогласные с такими данными вышли на улицы городов, до 13 августа протесты в жесткой форме подавлялись правоохранительными органами с применением спецтехники и спецсредств, однако затем шествия стали мирными , но к протестующим присоединились работники ряда крупных производств, объявив о забастовках .

Читайте также:

Недовольство внутри и внешние манипуляторы : эксперт о технологиях протеста

: эксперт о технологиях протеста Баранец: масштабы и температура милитаристского давления повышаются

давления повышаются Бондаренко: если Беларусь пойдет " украинским путем ", будут шоковые изменения