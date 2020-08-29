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Есть 3 фактора заинтересованности соседей в белорусских протестах ― Уралов
29.08.2020 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Основными внешними игроками происходящих в Беларуси событий собеседник Sputnik называет Польшу и Литву, которые "пытаются втянуть в этот кризис, в том числе, и весь Европейский Союз, но благодаря жесткой позиции России, этот кризис на уровне ЕС удалось купировать", отмечает Уралов.
По словам собеседника, Польша и Литва уже давно являются инструментами американского влияния внутри Евросоюза, кроме того, есть три фактора их заинтересованности в белорусском кризисе.
"Первый ― геополитический, они видят себя младшими партнерами США по экспорту цветных революций. Второй ― экономический. На примере Украины мы видим, что выгодополучателями выступили те самые Польша и Литва. Это и поток гастарбайтеров, и уничтожение конкурентов, и доступ на рынок с помощью евроассоциации, и масса других побочных эффектов", ― говорит Уралов.
Есть также третий фактор ― историко-политический, утверждает эксперт, речь идет о "фантомном желании Польши и Литвы при внешней поддержке реализовать проект "Речь Посполитая", где Беларуси и Украине отводятся роли внутренних колоний", говорит эксперт.
Напомним,
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