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Есть 3 фактора заинтересованности соседей в белорусских протестах ― Уралов

29.08.2020 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Уралов: внешние игроки разыгрывают партию в Беларуси уже не первый год

Основными внешними игроками происходящих в Беларуси событий собеседник Sputnik называет Польшу и Литву, которые "пытаются втянуть в этот кризис, в том числе, и весь Европейский Союз, но благодаря жесткой позиции России, этот кризис на уровне ЕС удалось купировать", отмечает Уралов. 

© Photo : сайт "Антимайдан"
Политолог назвал характерную деталь белорусского протеста

По словам собеседника, Польша и Литва уже давно являются инструментами американского влияния внутри Евросоюза, кроме того, есть три фактора их заинтересованности в белорусском кризисе.

"Первый ― геополитический, они видят себя младшими партнерами США по экспорту цветных революций. Второй ― экономический. На примере Украины мы видим, что выгодополучателями  выступили те самые Польша и Литва. Это и поток гастарбайтеров, и уничтожение конкурентов,  и доступ на рынок с помощью евроассоциации, и масса других побочных эффектов", ― говорит Уралов.

Есть также третий фактор ― историко-политический, утверждает эксперт, речь идет о "фантомном желании Польши и Литвы при внешней поддержке реализовать проект "Речь Посполитая", где Беларуси и Украине отводятся роли внутренних колоний", говорит эксперт.

Напомним, протестная волна поднялась в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальны данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов избирателей. Несогласные с такими данными вышли на улицы городов, до 13 августа протесты в жесткой форме подавлялись правоохранительными органами с применением спецтехники и спецсредств, однако затем шествия стали мирными, но к протестующим присоединились работники ряда крупных производств, объявив о забастовках.

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При всем перечне внутренних противоречий в Беларуси "внешние игроки разыгрывают эту партию уже не первый год, и в последние два года игра вошла в активную фазу" ―...
 
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