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Учителя, милиционеры, молодёжные активисты становятся жертвами травли
Источник материала: ОНТ
И ещё о влиянии интернета и плачевным последствиям. Травле в социальных сетях, которой подвергаются учителя, милиционеры, молодёжные активисты. Все те, кто открыто выражает свои симпатии нынешнему курсу страны.
Подробности – в видеосюжете.
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И ещё о влиянии интернета и плачевным последствиям. Травле в социальных сетях, которой подвергаются учителя, милиционеры, молодёжные активисты. Все те, кто открыто...
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