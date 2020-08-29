Учителя, милиционеры, молодёжные активисты становятся жертвами травли

Источник материала: ОНТ

И ещё о влиянии интернета и плачевным последствиям. Травле в социальных сетях, которой подвергаются учителя, милиционеры, молодёжные активисты. Все те, кто открыто выражает свои симпатии нынешнему курсу страны.

Подробности – в видеосюжете.

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