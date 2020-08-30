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Число заболевших COVID-19 превысило 25 миллионов
Источник материала: Партизан
По информации Университета Джонса Хопкинса на утро 30 августа, число заболевших составляет 25 009 250.
Пятерка стран-«лидеров» неизменна:
Больше всего вирус унес жизни в следующих странах:
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По информации Университета Джонса Хопкинса на утро 30 августа, число заболевших составляет 25 009 250.
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