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Число заболевших COVID-19 превысило 25 миллионов

30.08.2020 13:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации Университета Джонса Хопкинса на утро 30 августа, число заболевших составляет 25 009 250.



Пятерка стран-«лидеров» неизменна:

  • США — 5 961 582;
  • Бразилия — 3 846 153;
  • Индия — 3 542 733;
  • Россия — 982 573;
  • Перу — 639 435.
Больше всего вирус унес жизни в следующих странах:

  • США — 182 779;
  • Бразилия — 120 262;
  • Мексика — 63 819;
  • Индия — 63 498;
  • Великобритания — 41 585.
 
 
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По информации Университета Джонса Хопкинса на утро 30 августа, число заболевших составляет 25 009 250.
 
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