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Патриарх Кирилл поздравил Александра Лукашенко с днем рождения
30.08.2020 16:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 авг - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.
© Sputnik / Александр Гальперин
"Хотел бы отметить Ваше внимание к миссии Белорусского экзархата, поддержку общественно значимых инициатив духовенства и православных мирян", – говорится в послании предстоятеля Русской православной церкви.
Патриарх Кирилл также выразил убеждение в том, что дальнейшее "развитие взаимодействия Церкви с государственными структурами и всеми здоровыми силами общества будет способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию жителей Беларуси".
Ранее с днем рождения президента Беларуси
Напомним, что на текущей неделе стало известно о смене предстоятеля Белорусской православной церкви: митрополита Павла на этом посту
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Патриарх Кирилл выразил убежденность в том, что дальнейшее "развитие взаимодействия Церкви с государственными структурами и всеми здоровыми силами общества...
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