Патриарх Кирилл поздравил Александра Лукашенко с днем рождения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

"Хотел бы отметить Ваше внимание к миссии Белорусского экзархата, поддержку общественно значимых инициатив духовенства и православных мирян", – говорится в послании предстоятеля Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл также выразил убеждение в том, что дальнейшее "развитие взаимодействия Церкви с государственными структурами и всеми здоровыми силами общества будет способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию жителей Беларуси".

Ранее с днем рождения президента Беларуси поздравил его российский коллега Владимир Путин.

Напомним, что на текущей неделе стало известно о смене предстоятеля Белорусской православной церкви: митрополита Павла на этом посту сменил епископ Вениамин.