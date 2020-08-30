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Патриарх Кирилл поздравил Александра Лукашенко с днем рождения

30.08.2020 16:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

© Sputnik / Александр Гальперин
Патриарх Кирилл поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах
"Хотел бы отметить Ваше внимание к миссии Белорусского экзархата, поддержку общественно значимых инициатив духовенства и православных мирян", – говорится в послании предстоятеля Русской православной церкви. 

Патриарх Кирилл также выразил убеждение в том, что дальнейшее "развитие взаимодействия Церкви с государственными структурами и всеми здоровыми силами общества будет способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию жителей Беларуси".

Ранее с днем рождения президента Беларуси поздравил его российский коллега Владимир Путин.

Напомним, что на текущей неделе стало известно о смене предстоятеля Белорусской православной церкви: митрополита Павла на этом посту сменил епископ Вениамин.

 
Теги: Минск
 
 
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Патриарх Кирилл выразил убежденность в том, что дальнейшее "развитие взаимодействия Церкви с государственными структурами и всеми здоровыми силами общества...
 
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