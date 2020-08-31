|
Межевич: литовский порт, перевозя свои "слезы", станет банкротом
31.08.2020 12:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Санкции Литвы в отношении белорусского руководства бумерангом ударят по литовской экономике, поручение Александра Лукашенко правительству перенаправить транзитные потоки белорусских грузов, минуя территорию Литвы, приведет к весьма ощутимым экономическим потерям северной соседки Беларуси, считает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Беларусь может получить от России дополнительные льготы, российские порты получат дополнительные объемы, а вот литовский порт, который сейчас практически не обслуживает российские грузы (а собственные литовские грузы ― это не грузы, а "слезы"), лишившись белорусских массовых грузов, станет банкротом, потащит за собой железную дорогу! Это безработица и 5-6% падения литовского ВВП. И потери, которые уже никто и никогда не компенсирует", ― заявил эксперт.
Комментарий политического эксперта Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем реально обернется для Литвы высокий градус неприятия белорусской политики ― комментарий известного российского эксперта Николая Межевича.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)