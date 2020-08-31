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Межевич: литовский порт, перевозя свои "слезы", станет банкротом

31.08.2020 12:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

 

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Межевич: литовский порт, перевозя свои "слезы", станет банкротом

Санкции Литвы в отношении белорусского руководства бумерангом ударят по литовской экономике, поручение Александра Лукашенко правительству перенаправить транзитные потоки белорусских грузов, минуя территорию Литвы, приведет к весьма ощутимым экономическим потерям северной соседки Беларуси, считает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Беларусь может получить от России дополнительные льготы, российские порты получат дополнительные объемы, а вот литовский порт, который сейчас практически не обслуживает российские грузы (а собственные литовские грузы ― это не грузы, а "слезы"), лишившись белорусских массовых грузов, станет банкротом, потащит за собой железную дорогу! Это безработица и 5-6% падения литовского ВВП. И потери, которые уже никто и никогда не компенсирует", ― заявил эксперт.

Комментарий политического эксперта Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Чем реально обернется для Литвы высокий градус неприятия белорусской политики ― комментарий известного российского эксперта Николая Межевича.
 
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