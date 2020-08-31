Свои чужие метры: что такое аренда государственного жилья в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Каждый человек мечтает о своем личном жилье. Но что делать, если построить его пока не получается, а снимать квартиру накладно? В Беларуси предлагают арендовать государственное жилье в два и более раза дешевле рыночной стоимости. Например, в Центральном районе Минска самое дорогое съемное жилье. Цены на однокомнатные квартиры варьируются от 200 до 1000 долларов. Это на частном рынке. А вот государственная аренда в среднем за однушку – 100 долларов, за двушку – 140, а за трешку – 190.

«Влияет на расчет арендной платы коэффициент и планово-экономическое расположение. Он [коэффициент] идет от 1 до 1,5. То есть то, что ближе к центру – 1,5. Соответственно, это самое дорогое жилье», – рассказывает заместитель директора ЖКХ Центрального района Минска Арина Паукова.

Арендный дом на улице Осипенко несколько лет назад был обыкновенной и изрядно уставшей «хрущевкой». Кто жил, тот знает: крошечные кухни, проходные комнаты, совместный санузел с ванной, узкие коридоры. От первоначальной планировки не осталось ничего. Разве что стены, которые раздвинули. А еще надстроили мансардный этаж и увеличили количество квартир. В экспериментальном доме ключи от арендной квартиры получила Виктория Байдак. Вместо 40 теперь здесь 54 квадратных метра. По сути, еще одна комната. Квартира необычной планировки. Есть гардеробная и просторный балкон. Виктория в очереди для нуждающихся стояла 38 лет.

«Сразу поняла, что мое: какое-то тепло, домашняя обстановка. Свое и все. Знаете, бывает, когда заходишь в квартиру и вроде как-то холодно и неуютно, а сюда зашла и сразу почувствовала теплый воздух», – рассказывает Виктория Байдак.

До новоселья Виктория жила в однокомнатной квартире с мамой и сыном. Места всем не хватало. Переживала, что у сына Данилы не было своей комнаты. Виктории предлагали строить свое жилье, но цена метра для нее высока. А вот вариант арендной квартиры стал оптимальным.

«Арендное жилье от государства – это страховка на завтрашний день. Ты его снимаешь, нужно только оплачивать и все. И живешь в своем жилье сколько хочешь. А если у частника снимать, то сегодня ты живешь, а завтра тебя могут попросить освободить квартиру. Это огромный плюс, если люди не могут по каким-то причинам построиться – арендное жилье им в помощь», – говорит хозяйка арендной квартиры Виктория Байдак.

Найти арендную квартиру непросто – спрос превышает предложение. Однако преимущество у тех, кто стоит на очереди по улучшению жилищных условий. Сейчас в Минске 11 тысяч арендных квартир. Такого жилья будет больше, и не только в столице.

Арендное жилье представляет около 3,5% от всего жилого фонда. Если говорить о целях на этот год, то запланировано строительство 135 тысяч квадратных метров, а уже в 2021 году – более 250 тысяч.

Небольшой белорусский город Березино – 80 километров от столицы. Этот район с новостройками появился недавно. Его уже обжили молодые специалисты, многодетные семьи. В каждом доме по пять арендных квартир. Все платят по-разному. Например, аренда двухкомнатной квартиры обойдется в 50 долларов. Но есть категория людей, которые платят за нее в 10 раз дешевле.

«Приехал молодой специалист, имеет первоочередное право. То есть, он отучился на бюджетной форме обучения, у него целевое направление, например, он приезжает и получает такие льготы. Пять долларов в месяц за аренду двухкомнатной квартиры», – рассказывает начальник отдела архитектуры и строительства жилищно-коммунального хозяйства Березинского райисполкома Елена Лешкевич.

Роман Гайшун приехал в Березино из областного Гомеля четыре года назад по распределению. Живет рядом с работой. В больнице он – врач общей практики, сейчас готовится к новоселью. В двухкомнатной арендной квартире уже переклеил обои, сделал декоративную отделку в виде кирпичной кладки. Менять место жительства теперь и не думает.

«Государство беспокоится о том, чтобы мы здесь оставались, чтобы мы работали. Я останусь, естественно», – говорит врач общей практики Березинской центральной районной больницы Роман Гайшун.

В Беларуси расширили перечень категорий работников, которые имеют первоочередное право на арендное жилье. Это учителя, врачи и работники культуры. Но при этом должен быть еще и контракт на пять лет. А также подтверждение, что регион нуждается в определенном специалисте. По последним данным, среди 49 тысяч работников социальной сферы получить арендное жилье рассчитывают около пяти тысяч. И платить за такое жилье эти специалисты будут по снижающему коэффициенту.