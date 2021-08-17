ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Канал Телеграм Жирный каппер Тони: описание и реальные отзывы

17.08.2021 16:35 — Разное | 21.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: 21.by

В социальных сетях множество порталов с прогнозами на спорт, но вот работают честно единицы, а найти аналитика, который показывает стабильный плюс на дистанции, практически невозможно. Канал Telegram Жирный каппер под руководством Тони @FatTony42 с бесплатными и платными ставками может быть полезен и новичкам, и опытным инвесторам. При проверке мошеннических услуг не выявлено. Прогнозист ведет свою статистику и дополнительно занесен в белые списки на нескольких верификаторах, то есть, все заявленные результаты соответствуют действительности.

Общие сведения о портале Телеграм Жирный каппер Тони

На канал подписано больше 15 тыс. подписчиков, участники сообщества проявляют хороший интерес к публикуемым постам, которые набирают минимум 4 тыс. просмотров. Сервис был запущен 14.01.2020, за короткий срок проект стал популярным среди любителей ставок.

Официальные контакты:

• канал Telegram Жирный каппер: https://t-do.ru/joinchat/AAAAAEU7JcfA2n--2Kbm8g
• профиль Жирного Тони: @FatTony42
• сайт для оплаты подписки: https://fatpay.pro/

Важный момент! На некоторых проектах производят слив прогнозов от Жирного каппера, что позволяет получать платную информацию бесплатно или по более низкой цене. И этого мы делать не советуем, лучше переходить по ссылкам только с проверенных сайтов, так как от лица Тони начали орудовать мошенники, которые продают воздух и оказывают сомнительные услуги.

Бесплатные и платные ставки на спорт

Для подписчиков ежедневно выкладывают бесплатные прогнозы на спорт:

Канал Телеграм Жирный каппер Тони: описание и реальные отзывы


Стоит отметить хорошие коэффициенты. На одно событие рекомендуют ставить по 2%, выбрана очень умная игровая стратегия – даже в случае большой просадки проигрыш всего банка практически исключен.

Информация по платным рассылкам представлена на официальном сайте Жирного каппера, для потенциальных клиентов подготовлено три тарифа, что позволяет выбрать подписку с учетом выделенного бюджета для игры:

Канал Телеграм Жирный каппер Тони: описание и реальные отзывы


• рассылка на 30 дней – 4000 руб.;
• рассылка на 60 дней – 6000 руб.;
• рассылка на 90 дней – 7000 руб.

В стоимость рассылки включены 3-4 совета с кф.1.80 и экспрессы. Все участники получают бесплатно и игровую стратегию. Большой плюс, что подписчикам не дают бессмысленных гарантий по получению прибыли.

Канал Жирный каппер Тони в телеграмме честный? – свежие отзывы 2021

Обычно аналитики на своих ресурсах выкладывают отклики от подписчиков общего канала и участников приватного чата. В нашем случае прогнозисты пошли другим путем и прошли проверку сразу на нескольких верификаторах, под статьями практически везде пользователи оставляют отзывы о Жирном капере с канала Телеграм:

Канал Телеграм Жирный каппер Тони: описание и реальные отзывы


Канал Телеграм Жирный каппер Тони: описание и реальные отзывы


Практически везде положительные комментарии, но есть и те, которые после 2-3 проигрышей подряд пишут негативные отклики, и тут нужно учесть, что это спорт и просадки бывают даже у самых успешных беттеров.

Верифицированная статистика

У прогнозистов своя статистика на длинной дистанции:

Канал Телеграм Жирный каппер Тони: описание и реальные отзывы


Всем заявленным результатам можно доверять, так как за внесением минусов, соответствием коэффициентов, отсутствием корректировок и удалений следят сразу пять независимых сервисов по проверке аналитических ресурсов.

Преимущества и недостатки

При игре с аналитиком стоит учесть ряд важных моментов, которые были выявлены в ходе анализа спортивного портала.

Плюсы:

• стратегия игры флэтом снижает риски проигрыша;
• прозрачная статистика и проверки на верификаторах;
• не дают гарантий выигрыша даже по длительным подпискам;
• любые вопросы с подписчиками решаются в течение 2-3 часов;
• доступные ценники на все представленные подписки.

Минусы:

• хотелось бы больше бесплатных прогнозов.

Был рассмотрен достойный и безопасный канал Telegram Жирный каппер Тони, который, несомненно, можно рекомендовать своим друзьям и знакомым – ребята свой профессионализм доказали на деле, а не на словах!

Источник: Збс Рейтинг 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В социальных сетях множество порталов с прогнозами на спорт, но вот работают честно единицы, а найти аналитика, который показывает стабильный плюс на дистанции, практически невозможно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Яблочный Спас - традиции праздника, когда его отмечают, что можно приготовить из яблок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by