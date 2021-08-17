Канал Телеграм Жирный каппер Тони: описание и реальные отзывы

Источник материала: 21.by

В социальных сетях множество порталов с прогнозами на спорт, но вот работают честно единицы, а найти аналитика, который показывает стабильный плюс на дистанции, практически невозможно. Канал Telegram Жирный каппер под руководством Тони @FatTony42 с бесплатными и платными ставками может быть полезен и новичкам, и опытным инвесторам. При проверке мошеннических услуг не выявлено. Прогнозист ведет свою статистику и дополнительно занесен в белые списки на нескольких верификаторах, то есть, все заявленные результаты соответствуют действительности.

Общие сведения о портале Телеграм Жирный каппер Тони

На канал подписано больше 15 тыс. подписчиков, участники сообщества проявляют хороший интерес к публикуемым постам, которые набирают минимум 4 тыс. просмотров. Сервис был запущен 14.01.2020, за короткий срок проект стал популярным среди любителей ставок.

Официальные контакты:

• канал Telegram Жирный каппер: https://t-do.ru/joinchat/AAAAAEU7JcfA2n--2Kbm8g

• профиль Жирного Тони: @FatTony42

• сайт для оплаты подписки: https://fatpay.pro/

Важный момент! На некоторых проектах производят слив прогнозов от Жирного каппера, что позволяет получать платную информацию бесплатно или по более низкой цене. И этого мы делать не советуем, лучше переходить по ссылкам только с проверенных сайтов, так как от лица Тони начали орудовать мошенники, которые продают воздух и оказывают сомнительные услуги.

Бесплатные и платные ставки на спорт

Для подписчиков ежедневно выкладывают бесплатные прогнозы на спорт:

Стоит отметить хорошие коэффициенты. На одно событие рекомендуют ставить по 2%, выбрана очень умная игровая стратегия – даже в случае большой просадки проигрыш всего банка практически исключен.

Информация по платным рассылкам представлена на официальном сайте Жирного каппера, для потенциальных клиентов подготовлено три тарифа, что позволяет выбрать подписку с учетом выделенного бюджета для игры:

• рассылка на 30 дней – 4000 руб.;

• рассылка на 60 дней – 6000 руб.;

• рассылка на 90 дней – 7000 руб.

В стоимость рассылки включены 3-4 совета с кф.1.80 и экспрессы. Все участники получают бесплатно и игровую стратегию. Большой плюс, что подписчикам не дают бессмысленных гарантий по получению прибыли.

Канал Жирный каппер Тони в телеграмме честный? – свежие отзывы 2021

Обычно аналитики на своих ресурсах выкладывают отклики от подписчиков общего канала и участников приватного чата. В нашем случае прогнозисты пошли другим путем и прошли проверку сразу на нескольких верификаторах, под статьями практически везде пользователи оставляют отзывы о Жирном капере с канала Телеграм:

Практически везде положительные комментарии, но есть и те, которые после 2-3 проигрышей подряд пишут негативные отклики, и тут нужно учесть, что это спорт и просадки бывают даже у самых успешных беттеров.

Верифицированная статистика

У прогнозистов своя статистика на длинной дистанции:

Всем заявленным результатам можно доверять, так как за внесением минусов, соответствием коэффициентов, отсутствием корректировок и удалений следят сразу пять независимых сервисов по проверке аналитических ресурсов.

Преимущества и недостатки

При игре с аналитиком стоит учесть ряд важных моментов, которые были выявлены в ходе анализа спортивного портала.

Плюсы:

• стратегия игры флэтом снижает риски проигрыша;

• прозрачная статистика и проверки на верификаторах;

• не дают гарантий выигрыша даже по длительным подпискам;

• любые вопросы с подписчиками решаются в течение 2-3 часов;

• доступные ценники на все представленные подписки.

Минусы:

• хотелось бы больше бесплатных прогнозов.

Был рассмотрен достойный и безопасный канал Telegram Жирный каппер Тони, который, несомненно, можно рекомендовать своим друзьям и знакомым – ребята свой профессионализм доказали на деле, а не на словах!

Источник: Збс Рейтинг