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Канал Телеграм Жирный каппер Тони: описание и реальные отзывы
Источник материала: 21.by
В социальных сетях множество порталов с прогнозами на спорт, но вот работают честно единицы, а найти аналитика, который показывает стабильный плюс на дистанции, практически невозможно. Канал Telegram Жирный каппер под руководством Тони @FatTony42 с бесплатными и платными ставками может быть полезен и новичкам, и опытным инвесторам. При проверке мошеннических услуг не выявлено. Прогнозист ведет свою статистику и дополнительно занесен в белые списки на нескольких верификаторах, то есть, все заявленные результаты соответствуют действительности.
Общие сведения о портале Телеграм Жирный каппер Тони
На канал подписано больше 15 тыс. подписчиков, участники сообщества проявляют хороший интерес к публикуемым постам, которые набирают минимум 4 тыс. просмотров. Сервис был запущен 14.01.2020, за короткий срок проект стал популярным среди любителей ставок.
Официальные контакты:
• канал Telegram Жирный каппер: https://t-do.ru/joinchat/AAAAAEU7JcfA2n--2Kbm8g
Важный момент! На некоторых проектах производят слив прогнозов от Жирного каппера, что позволяет получать платную информацию бесплатно или по более низкой цене. И этого мы делать не советуем, лучше переходить по ссылкам только с проверенных сайтов, так как от лица Тони начали орудовать мошенники, которые продают воздух и оказывают сомнительные услуги.
Бесплатные и платные ставки на спорт
Для подписчиков ежедневно выкладывают бесплатные прогнозы на спорт:
Стоит отметить хорошие коэффициенты. На одно событие рекомендуют ставить по 2%, выбрана очень умная игровая стратегия – даже в случае большой просадки проигрыш всего банка практически исключен.
Информация по платным рассылкам представлена на официальном сайте Жирного каппера, для потенциальных клиентов подготовлено три тарифа, что позволяет выбрать подписку с учетом выделенного бюджета для игры:
• рассылка на 30 дней – 4000 руб.;
В стоимость рассылки включены 3-4 совета с кф.1.80 и экспрессы. Все участники получают бесплатно и игровую стратегию. Большой плюс, что подписчикам не дают бессмысленных гарантий по получению прибыли.
Канал Жирный каппер Тони в телеграмме честный? – свежие отзывы 2021
Обычно аналитики на своих ресурсах выкладывают отклики от подписчиков общего канала и участников приватного чата. В нашем случае прогнозисты пошли другим путем и прошли проверку сразу на нескольких верификаторах, под статьями практически везде пользователи оставляют отзывы о Жирном капере с канала Телеграм:
Практически везде положительные комментарии, но есть и те, которые после 2-3 проигрышей подряд пишут негативные отклики, и тут нужно учесть, что это спорт и просадки бывают даже у самых успешных беттеров.
Верифицированная статистика
У прогнозистов своя статистика на длинной дистанции:
Всем заявленным результатам можно доверять, так как за внесением минусов, соответствием коэффициентов, отсутствием корректировок и удалений следят сразу пять независимых сервисов по проверке аналитических ресурсов.
Преимущества и недостатки
При игре с аналитиком стоит учесть ряд важных моментов, которые были выявлены в ходе анализа спортивного портала.
Плюсы:
• стратегия игры флэтом снижает риски проигрыша;
Минусы:
• хотелось бы больше бесплатных прогнозов.
Был рассмотрен достойный и безопасный канал Telegram Жирный каппер Тони, который, несомненно, можно рекомендовать своим друзьям и знакомым – ребята свой профессионализм доказали на деле, а не на словах!
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В социальных сетях множество порталов с прогнозами на спорт, но вот работают честно единицы, а найти аналитика, который показывает стабильный плюс на дистанции, практически невозможно.
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