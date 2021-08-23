Деревянные окна для дачи

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Для дачи чаще всего заказывают деревянные окна, хотя многие люди привыкли считать металлопластиковые конструкции самым идеальным вариантом. По каким же причинам деревянные окна идеально подходят для дачи?

Какие окна лучше – из дерева или ПВХ

Рамы делают из разных пород дерева – дуб, сосна, ясень, лиственница. В стекле тоже нет никакой синтетики, оно изготавливается из кварцевого песка. Потому деревянные окна считаются экологически чистыми, а еще они не накапливают статическое электричество. Рамы не деформируются при перепадах температуры.

Дерево обрабатывается специальными составами против грибка, плесени. Антипирены обеспечивают защиту от возгорания. Раскаляясь на солнце, рамы из ПВХ желтеют, выделяют вредные испарения, в отличие от деревянных аналогов.

Одно из весомых преимуществ деревянных окон в том, что они «дышат», создавая комфортный микроклимат в помещении.

Деревянные окна – дорого или дешево

Нередко деревянные окна выбирают из-за невысокой цены. На вопрос «Деревянные окна – это дорого или дешево?», – нельзя ответить однозначно.

Стоимость будет зависеть от разных факторов:

породы дерева;

формы (квадратное, арочное);

размера;

объема заказа (чем крупнее заказ, тем дешевле обходится единица);

декоративных качеств.

Цены на деревянные окна самые разные – можно купить недорогие конструкции и сэкономить, или установить элитные рамы. У деревянных окон более широкий ценовой диапазон, потому несложно будет подобрать идеальный вариант для любой дачи. Стекло может быть тонированным, иметь защиту от УФ излучений и характеризоваться множеством других критериев. Для определения точной цены обычно используется калькулятор окон. Пользователь вводит все критерии и получает приблизительную стоимость.

Если заказать деревянные окна класса эконом, то они могут обойтись в несколько раз дешевле конструкций из ПВХ. Самые дорогие деревянные окна изготавливаются из красного дерева – используется махагон и маранти. Под любой бюджет заказчика несложно подобрать окна из дерева.

Эстетика деревянных окон

Рамы можно покрасить в любой цвет или же подчеркнуть натуральный рисунок дерева с помощью морилок, лаков. Деревянные окна смотрятся эстетично и благородно, они гармонично вписываются в любой интерьер. На даче всегда так хочется отдохнуть душой и телом, побыть ближе к природе. Пластиковые окна никак не вписываются в эту идиллию.

Какие еще преимущества имеют деревянные окна

звукоизоляция;

долговечность – срок службы от 50 лет и более;

ремонтопригодность;

натуральна красота;

низкая теплопроводность (энергоэффективность).

Окна из дерева могут оснащаться одной или несколькими рамами (скандинавские). Деревянные окна оснащаются чаще всего одинарным или двойным стеклопакетом. Стеклопакет всегда можно вынуть при необходимости. Если стекло разбито, то достаточно заменить стеклопакет, и окно опять будет как новое.

Деревянные окна начали изготавливать давно, начиная с 18 века, это российские традиции. Когда-то в качестве стекла использовали слюду. Сейчас – это стекло самого высокого качества. Благодаря современным технологиям окна из дерева качественные и всегда популярны, их устанавливают в квартирах, загородных домах и на дачах.