Ставки с канала Телеграм Neon Betting – отзывы о капперах

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Прогнозы с проекта Telegram Neon Betting: описание канала и отзывы клиентов

Ставки на спорт считаются рискованным направлением для инвестиций, так как в спорте порой даже самые явные фавориты проигрывают разгромно аутсайдерам, но если грамотно подойти к поиску прогнозиста, то на этой теме можно получать стабильный доход на дистанции. Капперы с канала Neon Betting в телеграме, которые для своей аудитории публикуют бесплатные прогнозы и предлагают платные подписки, весьма популярны. Сегодня в отзыве на Neon Betting мы выясним, аналитики работают честно и ведут прозрачную статистику или разводят людей!

Кто такие капперы Неон Беттинг?

Основная деятельность развернута на канале в телеграме Neon Betting (https://t.me/neon_betting), где более 3.6 тыс. человек с невероятно высокой активностью. Связь с подписчиками поддерживает администратор Neon Manager (@neon_manager). Еще есть официальный сайт (neonbet.info), на котором посетители могут ознакомиться со стоимостью на рассылки прогнозов, рецензиями и преимуществами сотрудничества. Профессиональные капперы специализируется на анализе футбольных, бейсбольных и теннисных матчей.

Прогнозы в общем доступе публикуют с коэффициентами выше 1.60, кстати, посты пересылают с закрытого чата, просто в меньшем количестве, то есть разделений на платно и бесплатно нет. Мошеннических услуг не оказывают, здесь нет инсайдов, договорных матчей и раскруток счета. Все ставки фиксированные – 3% от банка, да, при такой стратегии сразу ощутить весомую прибыль не удастся, но и риски полного слива при просадке снижаются.

Почему прогнозисты вызывают доверие?

Высокую популярность проекта NEON Betting можно объяснить тем фактом, что канал занесен в список «Проверенные» сразу на нескольких верификаторах. Для примера возьмем сайт kaper.pro, где ко всем ресурсам, которые находятся в белом списке, предъявляется ряд требований:

· честность и прозрачность статистики;

· соответствие коэффициентов действительности;

· рассылка одинаковых прогнозов клиентам;

· отсутствие просадок после публикации совета;

· отсутствие мошеннических услуг и гарантий.

Спортивный портал Kaper.pro на рынке давно себя зарекомендовал, то есть, выбирая капперов с канала Неон Беттинг, можно быть уверенным, что все минусы вносят в статистику, а проигрыши не корректируются через какое-то время.

Стоимость платного приватного канала

В зависимости от выделенного бюджета на игру, на сайте можно выбирать 1 тариф из 3, что очень удобно:

· цена месячной рассылки прогнозов – 3500 рублей;

· цена двухмесячной рассылки прогнозов – 5000 рублей;

· цена трехмесячной рассылки прогнозов – 6000 рублей.

В платной подписке капперы по теннису, бейсболу и футболу каждый день выкладывают самые уверенные игры, в общей сложности 2-4 прогноза.

Статистика по ставкам на спорт

По поводу честности статистики мы уже выяснили, что все минусы отображаются. В общем канале аналитики ведут подробную отчетность по всем выигрышам, проигрышам и возвратам, где дополнительно указывается коэффициент и название события. Опубликованных данных вполне достаточно для расчета проходимости и потенциальной прибыли на длинной дистанции.

Что говорят в интернете о проекте Неон Беттинг? – честные отзывы

На самом канале администрация портала не публикует отклики от участников VIP чата. А вот если просмотреть сторонние ресурсы, то можно увидеть огромное количество статей с высоким рейтингом, под некоторыми обзорами посетители оставляют отзывы, где отмечают, что статистика реальная, а аналитики показывают хорошую прибыль на дистанции:





Стоит ли покупать подписку или очередной развод?

В целом был рассмотрен достойный проект, где честная статистика, коэффициенты не завышают и не проседают, пройдена проверка на независимых авторитетных верификаторах. Делая заключение, можно сказать, что канал Telegram Neon Betting идеальный вариант для инвестиций в ставки на спорт!