Кухонная мебель из МДФ: плюсы и особенности подбора

Источник материала: Zk.by

Выбор кухонного гарнитура сопряжен с изучением огромного количества вариантов. Но не только дизайнерские особенности и цветовая палитра интересуют заказчиков. Особые требования предъявляются к прочности, влагостойкости, экологической безопасности и практичности. Кухонная зона должна отвечать им по максимуму, поэтому выбору материала уделяется особое внимание. Один из лидеров — популярный МДФ. Мелкодисперсная фракция средней вязкости часто используется при создании кухонной мебели. Вы можете заказать гарнитур из крашеного МДФ на zk.by для дополнения своего интерьера кухни, обустройства и комфортного времяпрепровождения.

Преимущества кухни из МДФ

Мебель из древесно-волокнистых плит средней вязкости пользуется спросом на рынке. К преимуществам кухонных гарнитуров из МДФ относятся:

- широкие дизайнерские возможности — каркас из этого материала часто отделывают разнообразными пленками для получения выразительного визуального эффекта;

- долговечность — свыше двадцати лет эксплуатации;

- простота ухода — материал не капризен и не требует использования специальных моющих средств;

- гибкость — из МДФ создают кухонные гарнитуры самых разнообразных и оригинальных форм;

- стоимость — ниже цельного массива и других материалов.

МДФ для кухни — настоящая находка. Устойчивость к температуре и повышенной влажности позволяет фасадам надолго оставаться привлекательными. Сейчас кухонные гарнитуры из МДФ успешно конкурируют с моделями из других материалов.

Как сделать выбор

Сначала необходимо выбрать дизайн. Мебель из крашеного МДФ может соответствовать разным стилям — от кантри и лофта до модерна, неоклассики, современного направления. При подборе определите, какая из конфигураций идеально впишется в ваше жилое пространство. П-образные, прямые и угловые, с барными стойками — предусмотрено множество вариантов. Следующий критерий выбора — тип отделки фасадов:

- акриловый;

- пленочный (ПВХ);

- пластиковый;

- из шпона;

- с использованием декоративных панелей;

- комбинированный;

- стеклянный.

Одна из самых бюджетных версий — отделки поливинилхлоридной пленкой выбранного цвета. Она может имитировать фактуру камня, дерева и других материалов. Кухни из МДФ нередко отделывают доступными по цене акриловыми панелями, которые не требуют сложного ухода, или элегантным шпоном. Последний вариант имитирует натуральную древесину и отличается высокими эксплуатационными свойствами.