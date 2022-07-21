Правильный выбор стиральной машины

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Стиральная машина – относительно несложный агрегат, присутствующий в быту почти каждой семьи. Но даже сюда проникли технологии, значительно усложнив современные модели машин, а вместе с ними и выбор для покупателя. Часто новые функции полезны, но могут и не пригодиться пользователю, однако в умелых руках продавца они становятся жизненно важными для покупателя. Чтобы не попадаться на разные маркетинговые уловки и крючки, стоит заранее определить для себя список критериев выбора стиральной машины и четко следовать намеченному плану.

Габариты моделей и тип загрузки

Типов загрузки всего два – вертикальный и фронтальный. Во втором случае белье загружается через прозрачную круглую дверцу. Высота большинства моделей находится в диапазоне 81-85 сантиметров, глубина – 40-42 см. Примерно такими параметрами обладает популярная в Беларуси стиральная машина Беко, но также нужно учитывать тип загрузки. Если машинка с вертикальным типом загрузки, к высоте нужно добавлять еще несколько сантиметров. Для «фронталок» потребуется помещение с запасом площади. Объем загрузки белья обычно колеблется в диапазоне от 3 до 7 килограмм. Чем больше людей пользуются машиной, тем вместительнее должна быть камера.

Функция сушки: нужна или нет

Десятки тысяч людей оценили преимущество сушильной машины по достоинству, но устанавливать этот агрегат, как дополнение к стиральной машине не всем удобно. Машина со встроенной сушкой экономит место, пользоваться этой функцией удобно, но есть свои тонкости:

- Объем белья, которое можно загрузить для сушки, всегда меньше;

- «Стиралка» с функцией сушки работает менее интенсивно, чем отдельная машина;

- Сушка занимает больше времени, чем стирка.

Такая модель – хороший вариант для семей с детьми и людей, живущих в квартирах, где катастрофически не хватает места под крупногабаритную технику.

Какую выбрать скорость отжима и тип управления

Чем интенсивнее отжим, тем быстрее высыхают вещи. Средний показатель – 600-800 оборотов, но есть модели со скоростью вращения больше 1399 об/мин. Увлекаясь цифрами, покупателю стоит помнить, что интенсивный отжим повреждает вещи из некоторых видов ткани.

Все управление в машинах электронное, но есть механические и сенсорные клавиши. Кнопками и поворотными переключателями можно задать некоторые параметры стирки, выбрать режимы. У сенсорного управления те же задачи, но процесс напоминает работу с мобильным устройством. Машины с сенсорным управлением открывают больше возможностей для настроек, но механические клавиши считаются долговечными.