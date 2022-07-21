Советы по выбору цветов

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На первый взгляд выбор цветов может показаться простым, однако, есть ситуации, для которых не так-то просто подобрать подходящий вариант. Ниже приведем несколько советов по выбору.

Сегодня любой интернет-магазин, занимающейся продажей цветов может предложить огромный ассортимент: розы, ирисы, тюльпаны, пионы, хризантемы, диантусы и пр. Все это может ввести в ступор большинство людей. Когда ты знаешь вкус своей девушки, жены, бабушки, мамы, то выбрать цветы не составит особого труда, но что делать остальным, как сделать правильный подарок и не попасть впросак? Например, будет неуместно дарить теще небольшой букетик пастельных оттенков. Здесь, конечно, можно изловчиться и сказать, что в каждой женщине живет маленькая девочка, но все же рекомендуется соблюдать нормы приличия.

Выбираем цветы правильно

Существует классическое правило - когда не знаешь, какие цветы купить, покупай розы. Это уместно для незнакомых людей, деловых партнеров, начальства и т.д. Сотрудницам подойдут упакованные в лаконичную бумагу тюльпаны (на 8 марта). Это покажет лояльность начальника к своим подчиненным и не выйдет за рамки принятых рабочих взаимоотношений.

Для тесного коллектива можно выбрать цветы в коробке. Это будет более кокетливый и подходящий подарок. Более того, такой букет может долгое время сохранять свою свежесть, не требовать дополнительной емкости с водой. В целом это прекрасное украшение домашнего интерьера либо рабочего места.

При выборе цветов для любимой девушке рекомендуется разузнать ее предпочтения. Но некоторые из них могут быть слишком скромные, предпочитать сюрпризы, поэтому на выручку могут прийти современные дизайнерские композиции, учитывающие характер обладательницы. Например, пастельные тона будут отражать скромность и нежность, а яркие - эмоциональность.

Для молодожен, юбиляров подойдет классический вариант - белые, розовые или алые розы. На выпускной лучшим выбором композиции будет кустовые розочки, маттиола, дельфиниум.

Как выбрать свежие цветы

Наличие / отсутствие следующих факторов укажет на свежесть товара:

- цветы должны быть полураспустившиеся с бутонами. Такой букет будет долго радовать глаз обладателя. Плотное прилегание чашелистика к бутону говорит о том, что цветок еще свежий;

- отсутствие повреждений на листьях и стебле. Стебель должен быть прямым, так как большое количество изгибов исключает попадание питательных веществ;

- отсутствие насекомых и болезней;

- обращайте внимание на места срезов и нижние листья. Сухие почерневшие либо пожелтевшие срезы говорят о том, что растение долгое время находилось без воды.