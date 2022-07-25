Источник материала: ProBusiness



Фото: Владислав Борисевич, Onliner.by

33-летняя Анастасия Шуляковская и 21-летняя Валерия Козловская — родные сестры. Старшая владеет кондитерской «Гном-Микс» в Столбцах, небольшом городке в Минской области, младшая продадет на столичных рынках «Валерьяново» и Комаровский торты и пирожные, сделанные в цеху сестры. В мире, где покупателей уже трудно чем-либо удивить, а рынок сладкого перенасыщен предложением, семейный бизнес из Столбцов под брендом Lerissimo решил сделать ставку на проверенные советские рецептуры, натуральный состав и доступные цены. И, похоже, не прогадал. Как развивается кондитерская в Столбцах и какие интересные идеи могут подкинуть бабушки на Комаровке, читайте в партнерском проекте «Про бизнес» и Альфа Банка в Беларуси .

Купить оборудование — еще не значит делать бизнес

— Вообще бизнес по выпечке кондитерских изделий на основе «советских» рецептур существовал в Столбцах задолго до нас — достаточно давно, не менее 15 лет, — рассказывает Валерия. — Торты от «Гном-сервиса» были хорошо известны в нашем городе, но в 2018 году владелец бизнеса по личным причинам решил его продать. Узнав об этом, наши родители предложили сестре: «Настя, давай купим. Ты же всю жизнь мечтала о своей кондитерской». Сестра подумала — и согласилась.

На тот момент всем членам семьи казалось, что достаточно купить оборудование за $ 3000 и рецептуры — и бизнес ка-а-к пойдет в гору! Но все вышло по-другому.

Сложности начались сразу же — на этапе поиска помещения. Санитарные нормы в общепите достаточно жесткие, на производстве одно из обязательных условий — наличие душа. В небольшой Сморгони подходящих помещений было совсем не много. Первый найденный вариант требовал вложений на $ 6000, второй оказался без газоснабжения… Только спустя год, в декабре 2019-го, удалось арендовать относительно подходящее помещение бывшей столовой.



Владелица кондитерской Анастасия.

— Ремонт мы делали своими силами, всей семьей. Специалистов приглашали лишь в том случае, если не могли справиться сами — с электрикой, например, — вспоминает Валерия.

На ремонт помещения тогда ушло $ 2000, на закупку сырья — еще $ 4000. Потом кондитерской удалось получить кредит на 17 0000 белорусских рублей (около $ 8,5 тыс. в эквиваленте) на три года… Так и подошли к старту производства и продаж.



Фото: из архива героинь

«Советское» наследие

Новая кондитерская под названием «Гном-Микс» открылась 12 ноября 2020 года.

— Название мы не стали менять полностью сознательно, ведь в Столбцах это известный бренд.

Советские рецепты тоже достались новым хозяевам кондитерской от прежнего владельца.

— Понятно, что для людей постарше в них нет ничего удивительного, но я до сих помню, с каким замиранием листала страницы рецептурного справочника 40−50-летней давности, — признается Валерия.

Однако просто взять и начать готовить по этим рецептам было нельзя: пришлось их адаптировать к современным продуктам и потом получать лицензию. Непросто было найти и кондитеров. Пока шел выбор помещения и оформление бумаг, Анастасия искала персонал, но быстро поняла, что обещать людям скорую занятость, не будучи уверенной в дате запуска, — нечестно. Так что, когда все было готово и запускаться нужно было срочно, молодой бизнес едва не остался без самого важного на производстве человека. Но помог случай — с работы ушла знакомая кондитер. Она и стала первым и самым надежным сотрудником цеха.

Первый месяц работы, вспоминает Валерия, был авральным: в новогодние праздники люди с охотой покупали десерты, и кондитерская за 19 дней работы в декабре 2020 года испекла более 1900 тортов.

Экономить на масле? Ни за что!

Сейчас в «Гном-Миксе» трудятся 6−8 кондитеров, бухгалтер, калькулятор, муж Насти и она сама.

Каждый месяц (если не учитывать праздничные дни) в кондитерской выпекается порядка 10 000 пирожных и 7 000 тортов.

В их приготовлении хозяйки используют только натуральные, в основном, белорусские, ингредиенты: мука — лидская, сахар — городейский, сливочное масло — только 82,5%. Трудности с поставками сырья, говорит Валерия, были только однажды — весной 2022-го: тогда для покупки сахара пришлось «выбивать» квоты на Городейском сахарном заводе.

Наверное, рецептуры можно было бы удешевить при таких-то объемах продукции и растущих ценах — например, использовать масло жирностью пониже, — но Валерия категорически против:

— И крем, и тесто в таком случае будут совершенно иные! А ведь именно на вкус наших тортов и пирожных мы и сделали основную ставку: дали старым рецептам вторую жизнь. Те, кто помнят вкус советских тортов, говорят, что у нас получается печь так же вкусно — или даже вкуснее. Эту репутацию страшно потерять.



​​Фото: Владислав Борисевич, Onliner.by

Вскоре семейной кондитерской удалось наладить поставки в продуктовые магазины по всей округе: в Городею, Клецк, Несвиж, Копыль, Слуцк, Солигорск, Снов, Мир. Доставкой продукции занимается муж Анастасии. И, конечно, продавать в самих Столбцах.

— Следующим шагом думаем исполнять Настину мечту: открыть в Столбцах или фирменный магазин при производстве, или мини-кафе, — говорит Валерия.

Слушайте комаровских бабушек

Пока же продажами занимается именно Лера. Еще год назад она после окончания юридического колледжа работала наемным сотрудником, а в свободное время занималась услугами в сфере красоты. Но в 2021 году девушка решила, что пора вливаться в семейный бизнес — и оформила ИП для торговли кондитерскими изделиями. В январе 2022 года на столичном Комаровском рынке открылась точка продаж столбцовских тортов под брендом Lerissimo.

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— В первый день торговли мы привезли на рынок 50 тортов — и я была уверена, что сейчас начнется успешный успех, — смеется сегодня Валерия. — Но не учла главного: за новогодние праздники все объелись сладким, и в январе наши торты были никому не нужны. Срок хранения у них — всего 5 суток, так что из той партии часть изделий пришлось утилизировать: свинки с родительского подворья были счастливы, а я ужасно расстроилась.

В первое время за прилавком на Комаровском рынке Валерия торговала сама. Она уверена, что общение с покупателями — это лучший способ донести информацию о своем товаре и услышать новые идеи.



Фото: из архива героинь

— Сейчас, когда на рынке тортов в избытке, люди с недоверием относятся к чему-то новому. В таком случае я предлагаю купить пирожное, попробовать. Многие не верят, что крем — это натуральный взбитый белок, а в составе нет ни грамма растительных масел. Зато попробовав, часто возвращаются. А еще именно на Комаровке бабушки-пенсионерки подбросили нам идею делать небольшие тортики: на 2−3 человека, весом 450 грамм.

Основная продукция кондитерской — всем знакомые «Наполеон», «Медовик», «Сказка», пирожные «Трубочка» и «Корзинка» и т.д. Но сестры не перестают экспериментировать с вариантами исполнения и видами изделий. Например, в ассортименте — который, кстати, за последние месяцы вырос с 33 позиций до 55, — есть торты весом 450 г, 900 г, 1500 г. И для всех, признают девушки, нашелся свой покупатель.

Спустя несколько месяцев после старта продаж Лера решила открыть вторую точку — на рынке в Валерьяново. Там ее сейчас и можно встретить каждый день, кроме понедельника, а на Комаровский рынок пришлось нанять продавца.



Валерия. Фото: Владислав Борисевич, Onliner.by

— У «Валерьяново» своя специфика. Там покупателей очень интересует состав, они обращают внимание на упаковку, есть запрос на продукцию для больных диабетом. Все это тоже направления для развития, — говорит Лера.

Ну и вкусы, как заметила предпринимательница, в Минске и регионах отличаются: в Столбцах девушки продают те же торты за ту же цену, но там любят медовик, а здесь охотнее всего покупают «Киевский» и «Ленинградский».

Математика с прицелом на будущее

В открытие торговых точек под брендом Lerissimo Валерия вложила около $ 3000 — и пока эти деньги не окупились.

Сейчас ИП продает каждый день порядка 50 тортов, рентабельность — около 20%.

Основные расходы предпринимательницы таковы:

16% от выручки — подоходный налог.

1600 белорусских рублей (около $ 630) — месячная аренда двух витрин на Комаровском рынке.

около 200 евро — аренда и оплата коммунальных услуг на рынке в Валерьяново.

665 рублей (около $ 250) — зарплата продавцов с учетом взносов в ФСЗН.

Все, что остается после вычета расходов, рассказывает Валерия, идет на возмещение вложенных денег, снова запускается в развитие, рекламу и продвижение в соцсетях. На работу девушка пока добирается на маршрутке, а ее молодой человек оплачивает текущие бытовые расходы.



Фото: из архива героинь

Но предпринимательница планирует выйти на уверенный заработок уже в начале 2023 года.

— Я просто точно знаю, для чего это все: эти 1,5 часа на маршрутке каждый день, походы по инстанциям в свой единственный выходной. Это наше с семьей общее дело по производству продукта, которым мы гордимся, — и я уверена, что оно будет прибыльным.

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