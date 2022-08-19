|
Учения кинологов провели в Национальном аэропорту Минск
19.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Десятки служебных собак в Национальном аэропорту Минск искали взрывчатку и наркотики. Там прошли масштабные учения
Самолет заминирован, нужно найти взрывчатое вещество – такова легенда учений. Собаки по очереди осматривают территорию. На борту и рядом с ним.
Задача выполнена. Тихий сыщик не лает, на добычу указывает носом. Среди четверолапых сотрудников – бельгийские, немецкие и голландские овчарки, кокер-спаниель и бордер-колли. Собак натаскивают так, чтобы найти даже тщательно спрятанный тайник.
У всех собак разные задания. Одни ищут взрывчатые вещества, другие – наркотики. На этот раз в роли преступника корреспондент. В кармане – сверток со смесью. Для объективности рядом несколько человек. Пока я справляюсь с волнением, пес ищет.
По внешнему виду кинолог определяет человека из группы риска, а уже дальше работает собака. Отвлечь ее невозможно, сбить запахом с толку тоже нельзя. Пару секунд, и закладка найдена.
На вооружении у кинологов теперь еще один инструмент – профайлинг. Специалисты дополнительно осваивают психологию поведения людей в разных ситуациях.
Для кинологов национального аэропорта такие тренировки проходят регулярно. Ежедневно отработка навыков на рейсах.
Все собаки из белорусских питомников. Есть даже служебные династии. Рубин – один из местных любимчиков. Ему 12, и 11 лет он отработал в поисковых операциях. Пес уже на пенсии, а подросшие щенки продолжают семейное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Можно ли спрятать запрещенное вещество так, чтобы собака его не нашла, узнала корреспондент «МИР 24».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)