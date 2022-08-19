Учения кинологов провели в Национальном аэропорту Минск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Десятки служебных собак в Национальном аэропорту Минск искали взрывчатку и наркотики. Там прошли масштабные учения кинологических подразделений. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына проверила, можно ли спрятать запрещенное вещество так, чтобы собака его не нашла.

Самолет заминирован, нужно найти взрывчатое вещество – такова легенда учений. Собаки по очереди осматривают территорию. На борту и рядом с ним.

Задача выполнена. Тихий сыщик не лает, на добычу указывает носом. Среди четверолапых сотрудников – бельгийские, немецкие и голландские овчарки, кокер-спаниель и бордер-колли. Собак натаскивают так, чтобы найти даже тщательно спрятанный тайник.



«Используют различного рода отвлекающие вещества, разные запахи. Прячут везде. Они развиваются, и мы, соответственно, развиваемся», – рассказал инструктор кинологического центра Сморгонской погрангруппы Виталий Линга.

У всех собак разные задания. Одни ищут взрывчатые вещества, другие – наркотики. На этот раз в роли преступника корреспондент. В кармане – сверток со смесью. Для объективности рядом несколько человек. Пока я справляюсь с волнением, пес ищет.

По внешнему виду кинолог определяет человека из группы риска, а уже дальше работает собака. Отвлечь ее невозможно, сбить запахом с толку тоже нельзя. Пару секунд, и закладка найдена.

На вооружении у кинологов теперь еще один инструмент – профайлинг. Специалисты дополнительно осваивают психологию поведения людей в разных ситуациях.

«Работает комплекс: и собака, и кинолог. Собака здесь, как скальпель у хирурга в руке. Точно надо порезать там, где нужно. Потому что собака не способна 10 часов подряд нюхать поток людей. Поэтому надо выбирать определенных людей, которые требуют тщательного досмотра», – подчеркнул Виталий Линга.

Для кинологов национального аэропорта такие тренировки проходят регулярно. Ежедневно отработка навыков на рейсах.

«Инструктора служебного собаководства выполняют досмотр воздушных судов перед вылетом, это и досмотр ручной клади, и багажа, досмотр в камере хранения. Бывает, приходят угрозы о минировании. И наши кинологи тоже отрабатывают, справляются с этими задачами», – рассказала начальник кинологического подразделения Национального аэропорта Минск Юлия Гринкевич.

Все собаки из белорусских питомников. Есть даже служебные династии. Рубин – один из местных любимчиков. Ему 12, и 11 лет он отработал в поисковых операциях. Пес уже на пенсии, а подросшие щенки продолжают семейное дело.