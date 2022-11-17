Особенности захоронения усопших

Источник материала: ИноСМИ

Наша жизнь устроена так, что ежедневно на свет появляются новые малыши, а из жизни уходят люди, исчерпавшие свой потенциал на земле. Смерть близких тяжело воспринимается их родственниками. Они испытывают глубокое потрясение и не всегда знают, как нужно поступать. На это есть простой ответ – заручитесь поддержкой ритуальной компании. Ее представители придут на помощь в любое дневное и ночное время. Они подскажут, что нужно делать, какие вопросы являются первоочередными.



Когда хоронят тело усопшего?



В Беларуси принято хоронить усопшего в землю на кладбище на 2-3 день после смерти. С тех пор традиции не изменились. Потому родственники стараются предать тело умершего земле, как можно быстрее. Так им легче воспринимать случившееся горе, и не нужно пребывать в ожидании похорон с надеждами на то, что не все еще потеряно окончательно.



Что требуется для похорон?



Самым важным вопросом при организации похорон является получение земельного участка на кладбище. Эта задача решается близкими родственниками усопшего или траурным агентом компании. Однако без справки или свидетельства о смерти участок для захоронения получить нельзя. Потому изначально оформляют заключение о причинах смерти. Оно выдается моргом после анатомического или судебного вскрытия. О времени готовности справки должен узнать тот человек, который сопровождал и сдавал тело умершего в морг. Если смерть случилась в больнице, труп все равно отправляется на вскрытие. Медсестра должна сообщить отделение морга. Со справкой о смерти в ЗАГСе оформляют свидетельство. Пособие на погребение выдается на основе официального свидетельства о смерти.



Для организации похорон требуется:



- доставить в морг похоронную одежду для умершего, гроб с постелью;

- купить надгробный крест с табличкой, венки с прощальными надписями, церковную атрибутику;

- заказать услуги батюшки с певчей командой для отпевания;

- арендовать зал для прощания, место в церкви;

- получить участок на кладбище, выкопать могилу;

- организовать похоронную процессию;

- заказать поминальную панихиду.



Если вы правильно определитесь с ритуальным агентством, то похороны будут организованы грамотно и качественно.



Кого взять в помощники на похоронах?



Среди исполнителей похоронного сервиса Минска выделяется ООО "Городская ритуальная служба". Это – траурный сервис с опытом, богатыми запасами, качественными услугами, ответственными, участливыми похоронными агентами. На сайте https://ritual.by/ можно заказать похороны роскошного, среднего или экономного формата. Здесь можно подобрать такой набор товаров и услуг, которые не будут превышать пособия для захоронения от государства. В ноябре 2022 года его размер в республике Беларусь составляет 1637 рублей.