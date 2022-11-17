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Российский опыт проведения Единого дня голосования заинтересовал Беларусь

17.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь будет использовать российский опыт проведения Единого дня голосования. Об этом заявил журналистам глава Центризбиркома Игорь Карпенко, передает «МИР 24».

В Минск с визитом прибыла делегация Центральной избирательной комиссии России во главе с ее председателем Эллой Памфиловой. Вместе с белорусскими коллегами гости возложили цветы у стелы «Минск – город-герой» и договорились подписать обновленное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, избирательное право и механизм проведения выборов обсудят на белорусско-российском молодежном форуме.

«Нас радует, что сегодня молодежь активно включилась в процесс обсуждения законодательных актов, которые приводятся в соответствии с новой редакцией Конституции. Сегодня у молодежи есть большой интерес к тому, как и чем живет страна. Во всяком случае, молодежь готова принять из рук более старшего поколения бразды правления страной», – сказал председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.

«Время сейчас такое, что появляются новые вызовы, жизнь меняется очень быстро, динамика такова, и она будет нарастать. Конечно, молодежь в авангарде, а мы должны ей помочь с точки зрения своего опыта», – отметила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.

Участниками форума «Молодежь и выборы» станут молодые люди из регионов Беларуси и России. Он продлится два дня.



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Теги: Минск
 
 
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В республику прибыла делегация ЦИК России во главе с Эллой Памфиловой.
 
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