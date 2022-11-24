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Лукашенко назвал задачи председательства Беларуси в ОДКБ

24.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал приоритеты председательства Беларуси в ОДКБ. Главные задачи – урегулирование кризисных ситуаций, эффективное позиционирование организации на международной арене, повышение готовности войск к выполнению задач и укрепление информационно-аналитической составляющей, передает «МИР 24».

«Беларусь принимает председательство в ОДКБ в период системного кризиса международных отношений. На лицо беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте. Дальнейшая поляризация подходов к вопросу о новом мировом порядке. Страны Запада настойчиво пытаются вернуться к однополярному мировому устройству, навязывая свои правила игры. Текущий кризис международной и региональной безопасности непосредственно отражается и на нашей организации ОДКБ, которая подвергается воздействию разноплановых вызовов и угроз как транснационального характера, так и связанных с межгосударственными противоречиями. Это современные геополитические реалии, в которых вынуждена существовать ОДКБ, и на которые ей нужно реагировать», – заявил Лукашенко.

По словам президента Беларуси, ОДКБ должна эффективнее использовать «мягкую силу» – механизмы консультаций, мониторинга, наблюдения на местах. Но в то же время укреплять военный потенциал.

В следующем году в Беларуси проведут ряд совместных учений с органами управления и формированиями сил и средств коллективной безопасности ОДКБ.



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По словам президента Беларуси, ОДКБ должна эффективнее использовать «мягкую силу».
 
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