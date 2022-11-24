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Лукашенко назвал задачи председательства Беларуси в ОДКБ
24.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал приоритеты председательства Беларуси в ОДКБ. Главные задачи – урегулирование кризисных ситуаций, эффективное позиционирование организации на международной арене, повышение готовности войск к выполнению задач и укрепление информационно-аналитической составляющей, передает «МИР 24».
По словам президента Беларуси, ОДКБ должна эффективнее использовать «мягкую силу» – механизмы консультаций, мониторинга, наблюдения на местах. Но в то же время укреплять военный потенциал.
В следующем году в Беларуси проведут ряд совместных учений с органами управления и формированиями сил и средств коллективной безопасности ОДКБ.
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По словам президента Беларуси, ОДКБ должна эффективнее использовать «мягкую силу».
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