ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая программа пенсионного страхования заработала в Беларуси

24.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новая программа добровольного пенсионного страхования заработала в Беларуси. На «вторую пенсию» теперь можно накопить. Отчислять деньги будет не только сам работник, но и его наниматель. Когда стоит задуматься о пенсии и заключать договор, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Галина Гаврилович деньги считать умеет. Много лет работает в банке. Параллельно еще и учится на специалиста по конфликтологии. До заслуженного отдыха женщине пять лет с небольшим. О прибавке к основной пенсии задумалась и добровольно застраховала себя и мужа.

«Хочется свой пенсионный возраст встретить достойно. По мере возможного, выйдя на пенсию, не отказывать себе в тех привычках, в том образе жизни, к которому ты привык, когда работаешь», – отметила заместитель Центра банковских услуг Галина Гаврилович.

Программы добровольного пенсионного страхования в Беларуси работали и раньше. Только теперь отчисления делает не только гражданин, но и его работодатель. Сотрудник определяет тариф. Их несколько. К примеру, 1% от зарплаты работника и столько же дополнительно за счет предприятия. Рассчитывать на финансовую подушку безопасности могут те, кому трудиться предстоит не менее трех лет.

«Если человек выбрал 2%, то работодатель добавляет на счет 2%. Если работник выбирает 3 – 10% от своей начисленной заработной платы, то работодатель может дополнить 3% от заработной платы этого же работника», –объяснила начальник управления организации продаж страховой компании Анжела Заборонок.

Страховая пенсия напоминает банковский депозит. Теперь она защищена от инфляции и рисков. Сумма на счете накапливается и индексируется. Ежегодно увеличивается на размер ставки рефинансирования. Сейчас в Беларуси она 12%. Но есть нюанс. Досрочно воспользоваться деньгами не получится. Не предусмотрено и расторжение договора. Есть только два исключения из правил.

«Когда гражданин получает I или II степень инвалидности, тогда у него есть право досрочно забрать деньги, которые накопились на счете к моменту получения инвалидности. И вторая ситуация, когда человек не доживает до пенсионного возраста. Наследники получают ту сумму, которая есть уже на счете», – рассказала Анжела Заборонок.

Новая программа работает полтора месяца. За это время к ней подключились семь тысяч человек. 65% – это женщины в возрасте от 48 лет. И лишь только 2% молодых людей до 30 лет задумываются о жизни на пенсии. Активнее всего заключают договоры минчане и жители столичного региона.

«Я забочусь о своем здоровье, и моя цель не получать через страхование какие-то дополнительные средства, а именно быть уверенной, что, если со мной не дай Бог что-то случится, у меня будет возможность использовать данные денежные средства, чтобы быстрее вернуться в строй», –отметила Галина Гаврилович.

«На сегодня уже более 20 работников застрахованы по данной программе. И продолжается работа по страхованию работников в добровольном страховании накопительной пенсии», – сказала директор департамента развития персонала банка Инга Намазова.

После выхода на заслуженный отдых вторую пенсию можно получать по желанию в течение пяти или десяти лет. Накопленная сумма на счете делится равными частями.

Пенсионный возраст в Беларуси составляет 58 лет у женщин, 63 года у мужчин. Средняя трудовая пенсия в стране составляет 670 белорусских рублей, что равно почти 17 тысячам российских.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программы добровольного пенсионного страхования в Беларуси работали и раньше. Только теперь отчисления делает не только гражданин, но и его работодатель.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко назвал задачи председательства Беларуси в ОДКБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2022
Mir24.TV Belarus
24.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика