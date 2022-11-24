|
Новая программа пенсионного страхования заработала в Беларуси
24.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новая программа добровольного пенсионного страхования заработала в Беларуси. На «вторую пенсию» теперь можно накопить. Отчислять деньги будет не только сам работник, но и его наниматель. Когда стоит задуматься о пенсии и заключать договор, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Галина Гаврилович деньги считать умеет. Много лет работает в банке. Параллельно еще и учится на специалиста по конфликтологии. До заслуженного отдыха женщине пять лет с небольшим. О прибавке к основной пенсии задумалась и добровольно застраховала себя и мужа.
Программы добровольного пенсионного страхования в Беларуси работали и раньше. Только теперь отчисления делает не только гражданин, но и его работодатель. Сотрудник определяет тариф. Их несколько. К примеру, 1% от зарплаты работника и столько же дополнительно за счет предприятия. Рассчитывать на финансовую подушку безопасности могут те, кому трудиться предстоит не менее трех лет.
Страховая
Новая программа работает полтора месяца. За это время к ней подключились семь тысяч человек. 65% – это женщины в возрасте от 48 лет. И лишь только 2% молодых людей до 30 лет задумываются о жизни на пенсии. Активнее всего заключают договоры минчане и жители столичного региона.
«На сегодня уже более 20 работников застрахованы по данной программе. И продолжается работа по страхованию работников в добровольном страховании накопительной пенсии», – сказала директор департамента развития персонала банка Инга Намазова.
После выхода на заслуженный отдых вторую пенсию можно получать по желанию в течение пяти или десяти лет. Накопленная сумма на счете делится равными частями.
Пенсионный возраст в Беларуси составляет 58 лет у женщин, 63 года у мужчин. Средняя трудовая пенсия в стране составляет 670 белорусских рублей, что равно почти 17 тысячам российских.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программы добровольного пенсионного страхования в Беларуси работали и раньше. Только теперь отчисления делает не только гражданин, но и его работодатель.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)