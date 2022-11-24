Новая программа пенсионного страхования заработала в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новая программа добровольного пенсионного страхования заработала в Беларуси. На «вторую пенсию» теперь можно накопить. Отчислять деньги будет не только сам работник, но и его наниматель. Когда стоит задуматься о пенсии и заключать договор, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Галина Гаврилович деньги считать умеет. Много лет работает в банке. Параллельно еще и учится на специалиста по конфликтологии. До заслуженного отдыха женщине пять лет с небольшим. О прибавке к основной пенсии задумалась и добровольно застраховала себя и мужа.

«Хочется свой пенсионный возраст встретить достойно. По мере возможного, выйдя на пенсию, не отказывать себе в тех привычках, в том образе жизни, к которому ты привык, когда работаешь», – отметила заместитель Центра банковских услуг Галина Гаврилович.

Программы добровольного пенсионного страхования в Беларуси работали и раньше. Только теперь отчисления делает не только гражданин, но и его работодатель. Сотрудник определяет тариф. Их несколько. К примеру, 1% от зарплаты работника и столько же дополнительно за счет предприятия. Рассчитывать на финансовую подушку безопасности могут те, кому трудиться предстоит не менее трех лет.

«Если человек выбрал 2%, то работодатель добавляет на счет 2%. Если работник выбирает 3 – 10% от своей начисленной заработной платы, то работодатель может дополнить 3% от заработной платы этого же работника», –объяснила начальник управления организации продаж страховой компании Анжела Заборонок.

Страховая пенсия напоминает банковский депозит. Теперь она защищена от инфляции и рисков. Сумма на счете накапливается и индексируется. Ежегодно увеличивается на размер ставки рефинансирования. Сейчас в Беларуси она 12%. Но есть нюанс. Досрочно воспользоваться деньгами не получится. Не предусмотрено и расторжение договора. Есть только два исключения из правил.

«Когда гражданин получает I или II степень инвалидности, тогда у него есть право досрочно забрать деньги, которые накопились на счете к моменту получения инвалидности. И вторая ситуация, когда человек не доживает до пенсионного возраста. Наследники получают ту сумму, которая есть уже на счете», – рассказала Анжела Заборонок.

Новая программа работает полтора месяца. За это время к ней подключились семь тысяч человек. 65% – это женщины в возрасте от 48 лет. И лишь только 2% молодых людей до 30 лет задумываются о жизни на пенсии. Активнее всего заключают договоры минчане и жители столичного региона.

«Я забочусь о своем здоровье, и моя цель не получать через страхование какие-то дополнительные средства, а именно быть уверенной, что, если со мной не дай Бог что-то случится, у меня будет возможность использовать данные денежные средства, чтобы быстрее вернуться в строй», –отметила Галина Гаврилович.

«На сегодня уже более 20 работников застрахованы по данной программе. И продолжается работа по страхованию работников в добровольном страховании накопительной пенсии», – сказала директор департамента развития персонала банка Инга Намазова.

После выхода на заслуженный отдых вторую пенсию можно получать по желанию в течение пяти или десяти лет. Накопленная сумма на счете делится равными частями.

Пенсионный возраст в Беларуси составляет 58 лет у женщин, 63 года у мужчин. Средняя трудовая пенсия в стране составляет 670 белорусских рублей, что равно почти 17 тысячам российских.