|
Реки, поля и озера: в Минске открылась выставка художника Валерия Шкарубо
31.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Национальном художественном музее в Минске открылась выставка памяти пейзажиста
Издалека живопись не отличить от фотографии – в этом почерк художника. Его работы узнают по детальной прорисовке водяной глади и деревьев. В экспозиции собрали около 30 пейзажей. Большинство в музей передала семья автора, часть пожертвовали коллекционеры.
«Выставка очень впечатляющая, довольно большая и обширная. Немножко неожиданно по масштабам и по тому, сколько всего здесь представлено. Нам очень понравилось!»– отметила посетительница выставки Ульяна Дешук.
Открытие выставки приурочили к 65-летию со дня рождения художника. Валерия Шкарубо ушел из жизни чуть более двух лет назад. В 2020-м пейзажиста наградили орденом Франциска Скорины, это одна из высших наград для деятелей искусства в Беларуси. Выставка в Национальном художественном музее будет работать до 26 марта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открытие выставки приурочили к 65-летию со дня рождения художника.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)