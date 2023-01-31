Реки, поля и озера: в Минске открылась выставка художника Валерия Шкарубо

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Национальном художественном музее в Минске открылась выставка памяти пейзажиста Валерия Шкарубо . Картины автора известны во всем мире. Их выставляли в Нью-Йорке, Женеве, Венеции, Париже и Вене, передает «МИР 24».

Издалека живопись не отличить от фотографии – в этом почерк художника. Его работы узнают по детальной прорисовке водяной глади и деревьев. В экспозиции собрали около 30 пейзажей. Большинство в музей передала семья автора, часть пожертвовали коллекционеры.

«Хотелось бы отметить его работу, называется «После дождя» по-моему. Можно сказать с этой работы Валерий Шкарубо стал известен как живописец. Многие коллекционеры и банки начали закупать его работы. Она в общем-то стала переломной для творчества Валерия, он тогда уже смог в этой работе выработать свой стиль, стиль такой фотографической реальности», – рассказал куратор выставки, научный сотрудник выставочного отдела Национального художественного музея Республики Беларусь Алексей Матюшонок.

«Выставка очень впечатляющая, довольно большая и обширная. Немножко неожиданно по масштабам и по тому, сколько всего здесь представлено. Нам очень понравилось!»– отметила посетительница выставки Ульяна Дешук.

Открытие выставки приурочили к 65-летию со дня рождения художника. Валерия Шкарубо ушел из жизни чуть более двух лет назад. В 2020-м пейзажиста наградили орденом Франциска Скорины, это одна из высших наград для деятелей искусства в Беларуси. Выставка в Национальном художественном музее будет работать до 26 марта.