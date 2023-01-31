Выбираем сантехнику для ванной комнаты в скандинавском стиле

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Если обобщить информацию, то тренды в области дизайна интерьера всё больше движутся в сторону простоты, осознанного потребления и экологичности. Этим обуславливается популярность скандинавского стиля, который сочетает в себе все перечисленные качества. Его выбирают для обустройства своего жилья люди, которые хотят сэкономить на стоимости ремонта, без ущерба для качества. Ну и главный плюс скандинавских интерьеров в том, что здесь нет каких-то строгих рамок. Эклектика даже приветствуется, поэтому вам необязательно обращаться к дизайнеру для составления проекта. Вы сможете всё спланировать сами. Сложности могут возникнуть разве что на этапе обустройства ванной комнаты, потому что здесь скандинавский подход очень сильно отличается от привычного нам. В сознании жителей Скандинавии ванная — это не просто техническое помещение, а полноценная комната, в которой тоже приятно проводить время. Именно поэтому она не выкладывается плиткой от пола до потолка, чаще всего керамогранит комбинируется с краской или обоями. В скандинавской ванной комнате могут присутствовать картины и осветительные приборы, которые никак не вяжутся с техническим помещением. Есть секреты и при выборе сантехники, которые вы должны знать. Вместе с экспертами сайта https://santehnica-shop.by/ мы подготовили пару советов, чтобы вам было проще сориентироваться.

Подвесной унитаз

Несмотря на то, что в скандинавских интерьерах много элементов ретро, они очень тесно переплетаются с современным минимализмом. Подвесная сантехника — это как раз отсылка к современности. Ну и если у вас малогабаритный санузел, такой унитаз поможет визуально расширить пространство, так как взгляду будет открываться больше пола. Выбрать подвесную сантехнику, которая отлично впишется в скандинавский стиль, вы можете на сайте santehnica-shop.by. Ещё хотим отметить, что настенная инсталляция гораздо проще в уходе, потому что под ней свободно проезжает робот-пылесос, да и помыть полы не составит труда.

Большая ванна

Скандинавы очень любят комфорт в своих домах, поэтому они предпочитают ванну, а не душевую кабинку. Приятно после тяжелого рабочего дня набрать воды с пеной и расслабиться, правда? На странице https://santehnica-shop.by есть классические белые ванны из литьевого мрамора, они подойдут идеально. Советуем обратить внимание на прямоугольные модели, они выглядят более современно и дорого, в хорошем смысле слова.