Белорусы могут сообщать о нарушениях стоимости товаров в магазинах

Представители профсоюзов проверяют магазины со своим списком минимальных цен на продукты : от мяса и молочных продуктов до круп, фруктов и овощей.

«Еженедельно мы выходим на мониторинги торговых объектов. Ценообразование сейчас, наверное, один из острых вопросов, которые находятся на постоянном контроле. Поэтому если поступает задача, то мы сразу выходим на торговый объект», – пояснила председатель центрального районного объединения профсоюзов Кристина Садовская.

В список нарушителей попадает примерно десятая часть торговых точек. Недобросовестным предпринимателям грозит не только штраф.

«Это могут быть разные меры, в зависимости от вида нарушения. Это могут быть штрафы, это может быть приостановка действия объекта. Вплоть до отзыва лицензии, если есть какие-то более глобальные проблемы», – отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

Рыночные колебания цен сейчас в Беларуси небольшие. Некоторые крупы подорожали на несколько процентов. А молоко, хлеб и творог, наоборот, подешевели. Стоимость сезонных фруктов и овощей увеличилась на 10%. Но это на треть дешевле, чем в январе прошлого года.