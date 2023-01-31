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Белорусы могут сообщать о нарушениях стоимости товаров в магазинах

31.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Контролировать цены и наличие товара в магазинах теперь могут покупатели в Беларуси. Профсоюзы открыли прямые линии по мониторингу стоимости социально значимых товаров. При этом сами они продолжают отслеживать ценники в магазинах. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева приняла участие в рейде.

Больше никакой волокиты с поиском нужного номера или специалиста. На «горячую линию» уже обратились сотни белорусов по всей стране. Кто-то жалуется на некачественный товар в магазине, а кого-то не устроило обслуживание или небольшой ассортимент.

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«К нам обращается много пенсионеров, их волнуют такие вопросы, как, например, высокие цены в магазинах или подорожание конкретного продукта, услуги, лекарств в аптеках. Такого рода обращения составляют порядка 70-80%», – рассказал начальник главного управления социального партнерства Федерации профсоюзов Беларуси Олег Кучинский.

Представители профсоюзов проверяют магазины со своим списком минимальных цен на продукты: от мяса и молочных продуктов до круп, фруктов и овощей.

«Еженедельно мы выходим на мониторинги торговых объектов. Ценообразование сейчас, наверное, один из острых вопросов, которые находятся на постоянном контроле. Поэтому если поступает задача, то мы сразу выходим на торговый объект», – пояснила председатель центрального районного объединения профсоюзов Кристина Садовская.

В список нарушителей попадает примерно десятая часть торговых точек. Недобросовестным предпринимателям грозит не только штраф.

«Это могут быть разные меры, в зависимости от вида нарушения. Это могут быть штрафы, это может быть приостановка действия объекта. Вплоть до отзыва лицензии, если есть какие-то более глобальные проблемы», – отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

Рыночные колебания цен сейчас в Беларуси небольшие. Некоторые крупы подорожали на несколько процентов. А молоко, хлеб и творог, наоборот, подешевели. Стоимость сезонных фруктов и овощей увеличилась на 10%. Но это на треть дешевле, чем в январе прошлого года.



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На «горячую линию» уже обратились сотни белорусов по всей стране. Кто-то жалуется на некачественный товар в магазине, а кого-то не устроило обслуживание или...
 
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