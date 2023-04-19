Выбираем мебель для гостиной в скандинавском стиле

Источник материала: Mebel-market.by

Скандинавский стиль интерьера популярен по многим причинам. Он стремится к созданию светлого, просторного и функционального пространства, при этом сохраняя уют и тепло дома. Если вы хотите оформить свою гостиную в этом стиле, важно выбрать правильную мебель, которая гармонично впишется в общую атмосферу. Вместе с экспертами сайта https://mebel-market.by/ мы подготовили пару советов, которые должны с этим помочь.

На что обратить внимание при выборе мебели?

Первое, что нужно учитывать при выборе мебели в скандинавском стиле, это материалы. Дерево, особенно светлые породы, стекло, металл и текстиль — это то, что нужно. Важно также обратить внимание на то, как комбинируются материалы. В скандинавском стиле работает правило: чем меньше цветов и фактур, тем лучше. Тогда пространство гостиной будет казаться более просторным. Если мы говорим о мебели для скандинавской гостиной, стол и стулья — это два ключевых элемента. Да, не диван, а именно столовая зона, потому что она у скандинавов часто совмещена с гостиной. Стол и стулья должны быть максимально функциональными, не перегруженными декоративными элементами. Хорошо, если они будут перекликаться с остальной мебелью.

Шкаф — это важный элемент дизайна

Кроме того, в скандинавском стиле очень популярны отдельно стоящие шкафы. Они придают комнате ощущение глубины, при этом помогают сохранять чистоту и порядок в доме. Поискать шкафы в скандинавском стиле можно на сайте https://mebel-market.by/. Стоит отметить, что открытые полки и ящики тоже часто встречаются в интерьерах жителей северной Скандинавии, однако они требуют расстановки вещей с особым вниманием к деталям. Чаще всего это не функциональные системы хранения, а место для красиво расставленного декора.

Что насчет мебели из натурального дерева?

Это классика скандинавской стилистики, которая вряд ли когда-нибудь окончательно выйдет из моды. Отправляясь в магазин мебели, вы можете присмотреть столы и стулья из массива. Но если финансовые возможности не позволяют купить мебель из натурального дерева, то есть аналоги из МДФ ил ЛДСП, они стоят дешевле и выглядят не хуже.

В заключение, можно сказать, что выбор мебели для скандинавской гостиной требует внимательности и аккуратности в подборе. При правильном сочетании мебели и аксессуаров скандинавский стиль создаст идеальное пространство для отдыха и релаксации, наполнив помещение светом, простором и уютом.