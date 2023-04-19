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Цифровой форум в Минске: страны ЕАЭС создают единое информационное пространство
19.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске: страны ЕАЭС создают единое информационное пространство" height="100%" width="670">
eurasiancommission.org
В Минске стартовал Евразийский цифровой форум. На повестке – общие базы данных и реестры, быстрый обмен информацией во всех отраслях. Так страны ЕАЭС работают над созданием единого информационного пространства. Какие проекты уже внедрили в жизнь, знает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Теперь обмен любой информацией государственной важности между Беларусью и Кыргызстаном происходит за считанные секунды. На форуме впервые запустили такой канал связи. Особенность системы в стопроцентной защите данных от утечек.
«С одной стороны появляется масса возможностей для обмена, но и появляется масса возможностей для воровства, искажения. Кибербезопасность. Для значимой информации нужно обеспечивать ее доставку с гарантией точности», – отметил ответственный секретарь организационного комитета международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО» Сергей Енин.
Экспорт продуктов, одежды, техники. В ЕАЭС работают над упрощением этого процесса. Создают «бесшовные» транспортные коридоры. Так, документы на любой товар будут доступны в общих базах данных. Проверок станет меньше, а путь грузов быстрее.
«Предприниматель должен собрать кучу, просто массу документов для того, чтобы перевезти и узаконить этот груз в стране. Все, что касается признания электронной цифровой подписи, гораздо упрощает задачу, то что государственные органы других стран будут представлять межгосуслуги», – сказал заместитель директора департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии Рустам Джапаров.
Специалисты уверены: цифровизация ускоряет процесс интеграции стран «пятерки». Поэтому ее будут внедрять в разных отраслях: от образования до здравоохранения или сферы услуг. Уже сейчас работают 78 общих систем.
«Мы сделали еще 32 общих процесса, расписали все подробно и сейчас активно работаем с государствами, чтобы государства интегрировали свои национальные системы в единую. Достаточно интересные разработки в Армении, в Кыргызстане», – отметил Михаил Мясникович.
Партнерские и бизнес-встречи Евразийского цифрового форума будут проходить еще два дня. Обмениваются опытом специалисты в рамках международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО». Беларусь и дружественные страны представляют здесь последние достижения в сфере цифровизации.
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В Минске стартовал Евразийский цифровой форум. На повестке – общие базы данных и реестры, быстрый обмен информацией во всех отраслях.
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