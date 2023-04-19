Цифровой форум в Минске: страны ЕАЭС создают единое информационное пространство

Экспорт продуктов, одежды, техники. В ЕАЭС работают над упрощением этого процесса. Создают «бесшовные» транспортные коридоры. Так, документы на любой товар будут доступны в общих базах данных. Проверок станет меньше, а путь грузов быстрее.

«Предприниматель должен собрать кучу, просто массу документов для того, чтобы перевезти и узаконить этот груз в стране. Все, что касается признания электронной цифровой подписи, гораздо упрощает задачу, то что государственные органы других стран будут представлять межгосуслуги», – сказал заместитель директора департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии Рустам Джапаров.

Специалисты уверены: цифровизация ускоряет процесс интеграции стран «пятерки». Поэтому ее будут внедрять в разных отраслях: от образования до здравоохранения или сферы услуг. Уже сейчас работают 78 общих систем.

«Мы сделали еще 32 общих процесса, расписали все подробно и сейчас активно работаем с государствами, чтобы государства интегрировали свои национальные системы в единую. Достаточно интересные разработки в Армении, в Кыргызстане», – отметил Михаил Мясникович.

Партнерские и бизнес-встречи Евразийского цифрового форума будут проходить еще два дня. Обмениваются опытом специалисты в рамках международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО». Беларусь и дружественные страны представляют здесь последние достижения в сфере цифровизации.



В этом году на форуме «ТИБО» представили около двух с половиной сотен проектов. Это рекорд.