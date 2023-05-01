Референдум по Конституции в Узбекистане: как голосуют в странах Содружества?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Узбекистане проходит референдум по новой редакции Конституции . Почти 11 тысяч избирательных участков, которые открылись по всей стране, будут работать до 20:00. В бюллетене один вопрос – принимаете ли вы закон о Конституции? Ответить на него смогут около 20 миллионов человек, включенных в списки для голосования. Более 600 тысяч уже сделали свой выбор на досрочном голосовании. Еще 55 участков организованы в 39 странах.



Россия/Санкт-Петербург

Проголосовать граждане Узбекистана могут не только в Генеральном консульстве республики в Санкт-Петербурге, но и по месту пребывания – на строительных объектах, в организациях, общежитиях для рабочих. Всего организовано более 150 участков.

«Все очень хорошо организовано, приходит много молодежи. Все доступно, достаточно информации на стендах. Кто-то приходит с материалами в руках. Это говорит о хорошей подготовительной работе», – сказал наблюдатель, эксперт Международного института мониторинга демократии Межпарламентской ассамблеи СНГ Станислав Епифанцев.

Во время подготовки документа власти получили более 200 тысяч предложений от граждан. Новая Конституция Узбекистана, как говорят парламентарии, должна стать «народной».



Беларусь/Минск



В Беларуси проживают около двух тысяч граждан Узбекистана. Проголосовать за изменения в Конституции они могут только в Минске. Специальный пункт на территории посольства открыт с восьми утра до восьми вечера по местному времени. В бюллетене один вопрос. Чтобы проголосовать, нужно иметь с собой паспорт и пройти идентификацию личности. После комиссия выдает бюллетень. Подсчет результатов начнется сразу после закрытия участка в присутствии международных наблюдателей.



«В последнее время ответственность гражданин Узбекистана повысилась, поскольку в республике проходят очень динамичные реформы. 40 дней назад начались подготовительные работы. С тех пор от граждан было много звонков, люди приходили и спрашивали о процессе голосования. Мы предоставляли соответствующую информацию. То есть активность граждан налицо», – отметил временный поверенный в делах Узбекистана в Беларуси Рахматулла Назаров.