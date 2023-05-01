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Референдум по Конституции в Узбекистане: как голосуют в странах Содружества?
01.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Проголосовать граждане Узбекистана могут не только в Генеральном консульстве республики в Санкт-Петербурге, но и по месту пребывания – на строительных объектах, в организациях, общежитиях для рабочих. Всего организовано более 150 участков.
«Все очень хорошо организовано, приходит много молодежи. Все доступно, достаточно информации на стендах. Кто-то приходит с материалами в руках. Это говорит о хорошей подготовительной работе», – сказал наблюдатель, эксперт Международного института мониторинга демократии Межпарламентской ассамблеи СНГ Станислав Епифанцев.
Во время подготовки документа власти получили более 200 тысяч предложений от граждан. Новая Конституция Узбекистана, как говорят парламентарии, должна стать «народной».
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Почти 11 тысяч избирательных участков открылись по всей стране, еще 55 участков организованы в 39 странах.
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