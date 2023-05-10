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Символ исторической памяти: сотни белорусов посетили монумент Победы в Минске с цветами и портретами фронтовиков

10.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Символ исторической памяти: сотни белорусов посетили монумент Победы в Минске с цветами и портретами фронтовиков
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко после торжественных мероприятий в Москве улетел в Минск, чтобы по традиции возложить цветы на площади Победы – одной из главных города-героя. Там собрались ветераны и те, кто встретили войну еще детьми, подробности расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

В 11 стала связной партизанского отряда. Рисковала жизнью, собирая разбросанные боеприпасы у железной дороги. Оружие семья Ефросинии Базылевой доставляла «народным мстителям». Ветерану 91. Но День Победы она помнит хорошо.

«День был прекрасный. И вдруг услышали, что по лужайке через железную дорогу спускаются солдаты с гармошкой и поют, и кричат: победа, победа, освободили! Мы полевых цветов нарвали и побежали навстречу. Женщины в объятья. И нас, малых, обнимали», – вспомнила ветеран Великой Отечественной войны Ефросиния Базылева.

Вспоминает 9 мая 45-го и Иван Лагуновский. В тот день он находился в учебном батальоне, который выпускал младших командиров. Вместе с сослуживцами шел завтракать.

«Собрали всех, и начальник организованно объявляет: так и так, Победа, Победа, Победа! Вы представляете, какая была радость, какое было удовольствие по этому поводу. В этот день в армии сделали выходной. Паек усиленный дали. Радости было, милая моя…» – рассказал ветеран Великой Отечественной войны Иван Лагуновский.

Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы вместе с сыновьями. Дань памяти героям отдали чиновники, представители дипломатических миссий, религиозных конфессий, общественных организаций.

«Сегодня день Великой Победы великого советского народа. Каждый год мы приходим на это священное место – к величественному монументу, увенчанному орденом Победы. Этот символ исторической памяти возвышается над городом-героем Минском, напоминая о подвиге, подобного которому не знает история человечества. Подвиге, который сегодня объединяет миллионы людей Европы и Азии – всех, кто сохранил в себе ген доблести и мужества предков», – заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

«Cмерти я не боюсь, но не хочу ее»

О чем писали близким с фронта?
Тех, кто прошел войну и отстоял независимость, с каждым годом все меньше. Сейчас в Беларуси около полутора тысяч ветеранов. Помнят ужасы того времени и узники концлагерей. Их в стране осталось немногим больше восьми с половиной тысяч.

«Мы будем с благодарностью вспоминать фронтовиков, израненных и измученных, которые вернулись и в рекордные сроки восстановили опаленные огнем города и села. Мы будем всегда следовать их примеру истинного стремления к миру и созиданию. В этом – наша сила и смысл исторического пути белорусов, умеющих побеждать, созидать и защищать мир на родной земле», – сказал министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

Тех ветеранов, которые не смогли прийти сегодня к монументу Победы, тоже поздравили. Для многих провели мини-парады, исполнили песни их молодости, вручили подарки. Это инициатива молодежи, чиновников и всех неравнодушных. Также ветеранам в честь праздника выплатили традиционную материальную помощь.



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Теги: Минск
 
 
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