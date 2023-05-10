Как выбрать приложение для изучения английского языка

Источник материала: ИноСМИ

Ввиду отсутствия свободного времени на поездки и мотивации на прохождение локальных курсов многие люди отдают предпочтение изучению английского языка в онлайн-режиме. Если еще 10 лет назад подобный подход считался чем-то нестандартным, теперь появилась масса сервисов, позволяющих изучать новый язык.

С рейтингом таких сервисов можно ознакомиться по ссылке https://english-top.ru/ratings/luchshie-prilozheniya-dlya-izucheniya-angliyskogo. Тем не менее, важно разобраться, по каким критериям следует подбирать то или иное приложение. Попробуем сделать это в представленной статье.

На что нужно опираться при выборе?

В процессе подбора нужно обратить внимание на следующие факторы.

Количество программ, доступных на выбор. Стоимость прохождения. Уровень квалификации преподавателей, качество проработки курса. Длительность каждого занятия и курсов в целом. Качество освоения полученной информации.

С каждым из пунктов нужно разобраться поподробнее.

Количество программ

Естественно, при желании изучить английский язык многие преследуют свои цели. Одни, например, начинают делать это с нуля. Другим же хочется освежить знания, полученные несколько лет назад. Третьим хочется изучить профильный английский, чтобы получить хорошую специальность или просто досконально ориентироваться в выбранном направлении.

При выборе нужно ориентироваться по количеству программ для каждой категории пользователей. Многие приложения предлагают пройти базовый курс обучения – он, естественно, пригодится только тем, кто лишь начинает изучать английский. Если человек понимает содержание программы на английском языке, но у него возникают трудности с уверенными ответами, тут придется ориентироваться на многопрофильные приложения. И, естественно, узкопрофильные приложения подойдут для изучения английского в конкретной сфере деятельности. Задача – освоить как можно больше профессиональных слов, аббревиатур и обозначений.

Стоимость прохождения курсов

Естественно, в данном случае надо ориентироваться на собственные возможности. Некоторые приложения ориентированы на бесплатное прохождение курсов своими пользователями. Они извлекают доход из всплывающей рекламы.

Оценивать стоимость курса для развития навыков общения или понимания английского нужно путем сравнения. Тут надо выбрать 5-7 приложений, ознакомиться с политикой ценообразования, содержимым курсов из заголовков. Только потом уже можно приступать к выбору конкретного варианта. Удобнее всего это делать с помощью таблицы. В нее вписываем названия приложений, стоимость и содержимое занятий.

Уровень квалификации преподавателей и качество проработки

Если приложение ориентировано на изучение английского вместе с преподавателем, не нужно стесняться спросить его, какой у него опыт и как он его набрал. Обычно, на официальных сайтах приложений приведено портфолио каждого специалиста. Но если напрямую задать такой вопрос, можно для себя понять, действительно ли портфолио соответствует действительности.

Что касается качества проработки курсов, тут обращаем внимание на:

· количество тем;

количество тем; · содержимое заданий;

содержимое заданий; · сложность заданий;

сложность заданий; · возможность работы над ошибками с преподавателем.

Каждый из этих пунктов позволит удостовериться в реальном качестве учебной программы.

Длительность каждого занятия и курсов в целом

Длительность занятий – вопрос индивидуальных предпочтений. Среднестатистическая продолжительность одного занятия составляет 30-75 минут, если ведется работа с преподавателем. В приложениях, где обучение сводится к решению заданий, можно тратить столько времени, сколько захочется.

Длительность определяется в зависимости от выбранного направления и уровня владения языком на данный момент. Чтобы уверенно отвечать на простые вопросы, понадобится около 1-2 месяцев интенсивных занятий по 1-2 часа в день.

Качество освоения полученной информации

Это менее существенный, но все-таки актуальный фактор. Важно не просто пройти курс, а и закрепить полученные знания. Очень хорошо, если приложение внезапно ссылается на вопросы из предыдущих подразделов. Так можно выработать привычку пользоваться уже имеющимися знаниями.

Изучение английского языка – весьма актуальный вопрос в сегодняшнее время. Но при правильном выборе приложения эта задача становится еще проще.

Источник: рейтинг школ английского