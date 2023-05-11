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Размеры чемоданов на колесах для багажа
Источник материала: ИноСМИ
Путешествие – это настоящее приключение, но чтобы оно прошло без проблем и стрессов, нужно правильно подготовиться. Одним из самых важных шагов во время сборов в поездку является выбор чемодана для багажа.
Правила выбора чемодана на колесах:
Купить чемодан в Минске можно в любом исполнении с учетом необходимых характеристик.
Требования к размеру чемоданов на колесах для багажа могут существенно отличаться в зависимости от авиакомпании и типа билета.
Например, авиакомпания «Белавиа» устанавливает ограничение на размеры багажа 158 см в сумме трех размеров (длины, ширины и высоты) и вес 23 кг, а также позволяет взять на борт один чемодан размером до 55х40х20 см и дополнительную маленькую сумку. «Туркиш Эйрлайнс» в свою очередь позволяет брать один чемодан размером до 55х40х23 см весом не более 8 кг и маленький рюкзак или сумку. Ручная кладь в авиакомпании «Аэрофлот» составляет 55*40*20 см, а чемодан по сумме трех размеров не должен превышать 158 см.
Какие бывают модели
Чемоданы на колесах могут быть разных видов и типов:
Их использование зависит от целей и условий, например, при поездках на длительное время целесообразнее выбирать более прочные и надежные модели, а для краткосрочных поездок можно использовать более легкие и компактные модели.
В магазине чемоданов для путешествий «Исландия» в Минске вы можете приобрести как твердый, так и мягкий чемодан тканевый на колесах с хорошей скидкой. Для ручной клади можно использовать специальные маленькие чемоданы, рюкзаки или сумки. Они обычно имеют размеры, соответствующие требованиям авиакомпаний.
Чемодан для ручной клади должен быть небольшим по размеру и легким по весу. Он обычно изготавливается из мягких материалов, таких как ткань, чтобы его можно было легко поместить в багажный отсек над головой или под сиденьем.
При выборе чемодана на колесах для багажа необходимо учитывать:
Многие модницы также большое значение уделяют дизайну, а производители учитывают этот момент и предлагают большой выбор цветовых вариаций, модели с большим количеством внутренних и наружных карманов и с различными опциями.
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