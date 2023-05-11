Размеры чемоданов на колесах для багажа

Источник материала: ИноСМИ

Путешествие – это настоящее приключение, но чтобы оно прошло без проблем и стрессов, нужно правильно подготовиться. Одним из самых важных шагов во время сборов в поездку является выбор чемодана для багажа.

Правила выбора чемодана на колесах:

· определите количество вещей, которые вы собираетесь взять с собой;

определите количество вещей, которые вы собираетесь взять с собой; · узнайте лимиты по весу, установленные авиакомпанией, если вы летите на самолете;

узнайте лимиты по весу, установленные авиакомпанией, если вы летите на самолете; · учитывайте материал изготовления: чемоданы бывают жесткими и мягкими.

Купить чемодан в Минске можно в любом исполнении с учетом необходимых характеристик.

Требования к размеру чемоданов на колесах для багажа могут существенно отличаться в зависимости от авиакомпании и типа билета.

Например, авиакомпания «Белавиа» устанавливает ограничение на размеры багажа 158 см в сумме трех размеров (длины, ширины и высоты) и вес 23 кг, а также позволяет взять на борт один чемодан размером до 55х40х20 см и дополнительную маленькую сумку. «Туркиш Эйрлайнс» в свою очередь позволяет брать один чемодан размером до 55х40х23 см весом не более 8 кг и маленький рюкзак или сумку. Ручная кладь в авиакомпании «Аэрофлот» составляет 55*40*20 см, а чемодан по сумме трех размеров не должен превышать 158 см.

Какие бывают модели

Чемоданы на колесах могут быть разных видов и типов:

· жесткими или мягкими;

жесткими или мягкими; · с разными системами крепления и защиты от повреждений;

с разными системами крепления и защиты от повреждений; · раскладывающимися на две части;

раскладывающимися на две части; · с ручкой-телескопом и складывающимися колесами;

с ручкой-телескопом и складывающимися колесами; · со встроенной системой хранения, включающей в себя карманы и отсеки;

со встроенной системой хранения, включающей в себя карманы и отсеки; · многофункциональными, их можно использовать как ручную кладь.

Их использование зависит от целей и условий, например, при поездках на длительное время целесообразнее выбирать более прочные и надежные модели, а для краткосрочных поездок можно использовать более легкие и компактные модели.

В магазине чемоданов для путешествий «Исландия» в Минске вы можете приобрести как твердый, так и мягкий чемодан тканевый на колесах с хорошей скидкой. Для ручной клади можно использовать специальные маленькие чемоданы, рюкзаки или сумки. Они обычно имеют размеры, соответствующие требованиям авиакомпаний.

Чемодан для ручной клади должен быть небольшим по размеру и легким по весу. Он обычно изготавливается из мягких материалов, таких как ткань, чтобы его можно было легко поместить в багажный отсек над головой или под сиденьем.

При выборе чемодана на колесах для багажа необходимо учитывать:

· требования авиакомпании;

требования авиакомпании; · длительность и вид путешествий;

длительность и вид путешествий; · персональные предпочтения в отношении веса, защиты и прочности, а также удобства использования.

Многие модницы также большое значение уделяют дизайну, а производители учитывают этот момент и предлагают большой выбор цветовых вариаций, модели с большим количеством внутренних и наружных карманов и с различными опциями.