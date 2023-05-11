Почему бизнесу важно быстрее переходить на Google Analytics 4: все о новой платформе сбора данных

Источник материала: ProBusiness

C 1 июля 2023 года ресурсы Universal Analytics перестанут обрабатывать входящие данные. Новая статистика по сайтам и приложениям будет доступна только в Google Analytics 4, а Universal Analytics сохранит лишь отчеты, сформированные до 1 июля. Бизнесу стоит перейти на новый инструмент как можно быстрее. Senior Data Analyst AMDG Надежда Голяшова рассказала «Про бизнес», какими преимуществами обладает новая система анализа данных и каковы ее главные отличия от предыдущей версии.



Надежда Голяшова

Senior Data Analyst AMDG

Почему стоит «как можно раньше» перейти на GA 4?

— Google Analytics 4 — это новый тип ресурса для работы с передовыми технологиями отслеживания эффективности. Стоит уже сейчас подключаться к новому инструменту, потому что:

1. измененная система сможет накопить больше информации о сайте и/или мобильном приложении и пользователях;

2. у вас будет больше времени на адаптацию к новому интерфейсу платформы;

3. вы быстрее разберетесь в новых показателях.

Что изменилось?

Отмечу ряд обновлений инструмента:

Сеансы.

Сеанс — это период активного взаимодействия пользователя с сайтом.

Ранее в Universal Analytics сеансы начинались при каждом посещении сайта одним и тем же пользователем. В Google Analytics 4 сеанс учитывается по другой методике.

UA GA 4 Если пользователь возвращается по истечении времени ожидания сеанса, начинается новый сеанс. Если пользователь остается на сайте, когда наступает полночь, начинается новый сеанс. Если настройки кампании изменяются в то время, когда пользователь находится на сайте, начинается новый сеанс. Создается идентификатор сеанса (Session_start), который связывается со всеми последующими событиями этого сеанса. Сеанс будет закончен, если пользователь не совершал действий более 30 минут (время ожидания можно изменить). Если параметры кампании меняются или наступает полночь, сеансы не перезапускаются. Если пользователь возвращается по истечении времени ожидания сеанса, начинается новый сеанс.



Показатель вовлеченности.

В новой версии показатель отказов заменен на обратный ему показатель «сеансы с взаимодействием». Поведение пользователя теперь оценивается с точки зрения вовлеченности, а не времени, проведенного на сайте.

UA GA 4 Отказом считается сеанс, который длится менее 30 секунд. Сеанс с взаимодействием — это сеанс, который продлился дольше 10 секунд, включал событие-конверсию или состоял из просмотра не менее двух страниц или экранов.



Время активности.

Новая система аналитики учитывает не общую продолжительность сеанса, а только время, в течение которого пользователь активно взаимодействует с сайтом или приложением.

UA GA 4 Время сеанса фиксировалось с момента попадания пользователя на сайт и до совершения им последнего действия. GA 4 фиксирует только время: взаимодействия пользователя с сайтом;

просмотра страницы;

совершения действия.

В Google Analytics 4 для подсчета среднего времени активности будет использоваться новая формула:





Новая модель сбора данных (event-driven data model).

В Universal Analytics проводился сбор данных по событиям, которые объединялись в сессии. Это значит, что прошлая версия аналитики делала акцент на статистике по сеансам пользователей.

Google Analytics 4 собирает данные и присваивает их не сессиям, а пользователям. Теперь любые взаимодействия с сайтом являются событиями и передаются в аналитику. Таким образом, анализ данных становится более точным, поскольку GA 4 строит аналитику вокруг пользователя и его действий, а не только с учетом сеансов.

Кроссплатформенность.

Сегодня большинство людей использует несколько девайсов для просмотра веб-страниц. Благодаря этому пользователь может посещать ваш ресурс с разных платформ: например, через переход на сайт, а также через мобильное приложение.

В рамках Universal Analytics было невозможно определить пользователя, который посещает ресурс с разных платформ. Каждый сеанс регистрировался в отдельности.

В Google Analytics 4 аналитика строится вокруг событий. Такая система дает возможность фиксировать визиты отдельных пользователей со всех устройств и платформ и собирать одинаковые стандартизированные данные со всех площадок в единый отчет. Таким образом, новая система может идентифицировать одного и того же пользователя, даже если он совершает действия с разных платформ.

ВАЖНО: Несмотря на то что система учитывает посещения пользователей с разных платформ, необходимо настроить отдельный поток для каждой платформы (например, приложения iOS, Android и сайт предполагают настройку трех отдельных потоков).

Отчетность.

В новой версии Google Analytics 4 значительно расширились возможности отчетности. Помимо стандартной сводки, есть возможность строить отчеты на основе шаблонов либо создавать кастомизированные варианты представления данных. Обновленная аналитика предлагает различные варианты комбинации сегментов, применение пользовательских параметров в отчете, различные способы отображения данных.

Подсказки.

«Подсказки» — это инструмент в Google Analytics 4, который позволяет получать данные об анализируемом ресурсе, не меняя структуру отчета. В новой версии Google Analytics 4 этот раздел был улучшен. Теперь можно получать еще больше подробной информации о сайте и/или приложении в удобном формате. Пользователь может выбрать один из предложенных системой вопросов (например, «‎В какие дни недели у меня было больше всего пользователей?» или «‎Сколько новых пользователей появилось в этом году?») либо задать свои.

Преимущества подсказок: — Можно посмотреть данные статистики за последний год. — Статистика обновляется в режиме реального времени. — Система анализирует интерес пользователя и отображает новые карточки с учетом его предпочтений.

Как учитываются события?

UA учитывала лишь значимые действия, совершаемые на сайте (клик на кнопку, заявка и др). В Google Analytics 4 в качестве события регистрируется каждое обращение (скролл страницы, просмотр страницы, клики и др).

UA GA 4 Событие в UA имеет три параметра: Категория.

Действие.

Ярлык. События объединяются друг с другом в сессии, которые и попадают в систему аналитики. Аналитика проводится по сеансам пользователей. Не имеют Категории, Действия и Ярлыка. Каждое событие учитывается по отдельности, а после события группируются вокруг каждого уникального пользователя. Аналитика проводится по отдельному пользователю и его действиям.

В GA 4 существуют 3 типа событий:

1. Автоматические.

Этот тип событий собирается системой по умолчанию и включает в себя:

просмотры страниц;

скроллы страниц;

загрузку файлов;

клики на сайте и др.

2. Рекомендованные.

Это объединенные в группы события, которые Google Analytics 4 рекомендует настроить для различных направлений бизнеса. Например, для сферы e-commerce такими событиями могут быть:

добавление товара в корзину;

просмотр карточек товара;

получение возврата средств;

добавление товара в список желаний и др.

3. Пользовательские.

События этой группы каждый пользователь может настроить индивидуально под свой ресурс.

ВАЖНО: Настройка некоторых событий возможна только при подключении к работе над сайтом разработчика. Полный перечень автоматически регистрируемых событий в рамках системы GA 4 доступен по ссылке .

Как перейти на GA 4

Для перехода на Google Analytics 4 необходимо выполнить следующие шаги:

Создать ресурс GA 4 и поток сбора данных.

Установить GA 4 на сайт.

Выполнить настройку ресурса, которая включает в себя 4 обязательных (для рекламы) пункта:

включение сигналов Google; установку связи с Google Рекламой; настройку событий и конверсий; настройку аудиторий.

Переход на новую систему аналитики GA 4 позволит получать более релевантную статистику по сайту и лучше понимать поведение пользователей. Улучшенная модель сбора данных даст возможность настроить уникальную аналитику для вашего бизнеса, сделать отчеты более подробными и удобными. Важно адаптировать новую систему под себя как можно быстрее, чтобы оценить ее преимущества по сравнению со старой и научиться правильно анализировать эффективность работы вашего сайта.