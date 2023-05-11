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Почему бизнесу важно быстрее переходить на Google Analytics 4: все о новой платформе сбора данных
11.05.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
C 1 июля 2023 года ресурсы Universal Analytics перестанут обрабатывать входящие данные. Новая статистика по сайтам и приложениям будет доступна только в Google Analytics 4, а Universal Analytics сохранит лишь отчеты, сформированные до 1 июля. Бизнесу стоит перейти на новый инструмент как можно быстрее. Senior Data Analyst
Почему стоит «как можно раньше» перейти на GA 4?
— Google Analytics 4 — это новый тип ресурса для работы с передовыми технологиями отслеживания эффективности. Стоит уже сейчас подключаться к новому инструменту, потому что:
1. измененная система сможет накопить больше информации о сайте и/или мобильном приложении и пользователях;
2. у вас будет больше времени на адаптацию к новому интерфейсу платформы;
3. вы быстрее разберетесь в новых показателях.
Что изменилось?
Отмечу ряд обновлений инструмента:
Сеанс — это период активного взаимодействия пользователя с сайтом.
Ранее в Universal Analytics сеансы начинались при каждом посещении сайта одним и тем же пользователем. В Google Analytics 4 сеанс учитывается по другой методике.
В новой версии показатель отказов заменен на обратный ему показатель «сеансы с взаимодействием». Поведение пользователя теперь оценивается с точки зрения вовлеченности, а не времени, проведенного на сайте.
Новая система аналитики учитывает не общую продолжительность сеанса, а только время, в течение которого пользователь активно взаимодействует с сайтом или приложением.
В Google Analytics 4 для подсчета среднего времени активности будет использоваться новая формула:
В Universal Analytics проводился сбор данных по событиям, которые объединялись в сессии. Это значит, что прошлая версия аналитики делала акцент на статистике по сеансам пользователей.
Google Analytics 4 собирает данные и присваивает их не сессиям, а пользователям. Теперь любые взаимодействия с сайтом являются событиями и передаются в аналитику. Таким образом, анализ данных становится более точным, поскольку GA 4 строит аналитику вокруг пользователя и его действий, а не только с учетом сеансов.
Сегодня большинство людей использует несколько девайсов для просмотра веб-страниц. Благодаря этому пользователь может посещать ваш ресурс с разных платформ: например, через переход на сайт, а также через мобильное приложение.
В рамках Universal Analytics было невозможно определить пользователя, который посещает ресурс с разных платформ. Каждый сеанс регистрировался в отдельности.
В Google Analytics 4 аналитика строится вокруг событий. Такая система дает возможность фиксировать визиты отдельных пользователей со всех устройств и платформ и собирать одинаковые стандартизированные данные со всех площадок в единый отчет. Таким образом, новая система может идентифицировать одного и того же пользователя, даже если он совершает действия с разных платформ.
В новой версии Google Analytics 4 значительно расширились возможности отчетности. Помимо стандартной сводки, есть возможность строить отчеты на основе шаблонов либо создавать кастомизированные варианты представления данных. Обновленная аналитика предлагает различные варианты комбинации сегментов, применение пользовательских параметров в отчете, различные способы отображения данных.
«Подсказки» — это инструмент в Google Analytics 4, который позволяет получать данные об анализируемом ресурсе, не меняя структуру отчета. В новой версии Google Analytics 4 этот раздел был улучшен. Теперь можно получать еще больше подробной информации о сайте и/или приложении в удобном формате. Пользователь может выбрать один из предложенных системой вопросов (например, «В какие дни недели у меня было больше всего пользователей?» или «Сколько новых пользователей появилось в этом году?») либо задать свои.
Как учитываются события?
UA учитывала лишь значимые действия, совершаемые на сайте (клик на кнопку, заявка и др). В Google Analytics 4 в качестве события регистрируется каждое обращение (скролл страницы, просмотр страницы, клики и др).
В GA 4 существуют 3 типа событий:
1. Автоматические.
Этот тип событий собирается системой по умолчанию и включает в себя:
2. Рекомендованные.
Это объединенные в группы события, которые Google Analytics 4 рекомендует настроить для различных направлений бизнеса. Например, для сферы e-commerce такими событиями могут быть:
3. Пользовательские.
События этой группы каждый пользователь может настроить индивидуально под свой ресурс.
Как перейти на GA 4
Для перехода на Google Analytics 4 необходимо выполнить следующие шаги:
Переход на новую систему аналитики GA 4 позволит получать более релевантную статистику по сайту и лучше понимать поведение пользователей. Улучшенная модель сбора данных даст возможность настроить уникальную аналитику для вашего бизнеса, сделать отчеты более подробными и удобными. Важно адаптировать новую систему под себя как можно быстрее, чтобы оценить ее преимущества по сравнению со старой и научиться правильно анализировать эффективность работы вашего сайта.
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C 1 июля 2023 года ресурсы Universal Analytics перестанут обрабатывать входящие данные. Новая статистика по сайтам и приложениям будет доступна только в Google Analytics 4, а Universal...
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