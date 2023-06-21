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О чем пишут мировые СМИ: продолжение поисков «Титана» и запрет на китовую охоту в Исландии
21.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поиски пропавшего батискафа «Титан» в Атлантическом океане пока «дали отрицательные результаты». Однако канадский самолет обнаружил в районе поиска подводные шумы, сообщает
В Исландии решили приостановить спорную традицию охоты на китов. Добыча морских животных находится под временным запретом до 31 августа, сообщает
В Казахстане запустили детский туристический поезд. Состав называется «Путешествие в родную страну», сообщает
Белорусские научно-технические разработки были представлены на Международной промышленной выставке FIA в Алжире. В экспозицию вошли 30 разработок шести организаций Национальной академии наук Беларуси и учреждений Министерства образования, сообщает
В Кыргызстане планируют создать фонд развития навыков и сертификации. Новая структура будет полезна для тех, кто желает пройти обучение или переобучение, оценить свои навыки и трудоустроиться на внутреннем рынке либо за границей, сообщает
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Самолеты обследовали почти 26 тысяч кв км морского пространства в районе пропажи батискафа «Титан». В Исландии приостановили китовую охоту почти до конца сезона.
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