О чем пишут мировые СМИ: продолжение поисков «Титана» и запрет на китовую охоту в Исландии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поиски пропавшего батискафа «Титан» в Атлантическом океане пока «дали отрицательные результаты». Однако канадский самолет обнаружил в районе поиска подводные шумы, сообщает The Guardian . Спасательная операция будет продолжаться. Американские и канадские самолеты уже обследовали более 25 900 квадратных километров моря. Военные сбросили гидроакустические буи, чтобы удавливать звуки в районе крушения «Титаника». Поиски пропавших также ведет подводный беспилотный аппарат. Эксперты отмечают, что на батискафе, вероятно, произошел «катастрофический сбой» одной из систем, из-за чего он не смог всплыть на поверхность.

В Исландии решили приостановить спорную традицию охоты на китов. Добыча морских животных находится под временным запретом до 31 августа, сообщает Bloomberg . Сезон китобойного промысла в Исландии длится с середины июня по середину сентября. Ежегодные квоты разрешают убийство 209 финвалов и 217 малых полосатиков, но в последние годы улов резко сократился. В стране осталась только одна китобойная компания Hvalur, и ее лицензия на охоту на финвалов истекает в 2023 году. Опросы показали, что большинство жителей Исландии (51%) поддерживает запрет охоты, и только 29% (большинство из них – старше 60 лет) выступают за.

В Казахстане запустили детский туристический поезд. Состав называется «Путешествие в родную страну», сообщает Tengrinews . Поезд отправится из Астаны к достопримечательностям Казахстана. Маршруты охватят семь регионов страны. В поездку смогут отправиться 600 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Это победители творческих конкурсов, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей. Путешествие пройдет по маршруту Астана-Байконур-Туркестан-Алматы-Бурабай-Алматы.

Белорусские научно-технические разработки были представлены на Международной промышленной выставке FIA в Алжире. В экспозицию вошли 30 разработок шести организаций Национальной академии наук Беларуси и учреждений Министерства образования, сообщает «Беларусь сегодня» . Среди них были радиопоглощающие материалы, нанокристаллы и ювелирные вставки из искусственно выращенного изумруда, электронная керамика, мостовой мобильный кран и машина для упаковки овощей в биоразлагаемые пакеты.