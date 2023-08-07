II Игры стран СНГ: как прошел третий день соревнований

Источник материала: Mir24.TV Belarus

II Игры стран СНГ в самом разгаре. Турниры по многим дисциплинам уже стартовали, медальный зачет обновляется каждый час. Как прошел третий день соревнований, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Игры открыты. Теперь все внимание болельщиков обращено на соревнования. На арены вышли спортсмены в 10 видах спорта. Финальный рывок у гимнасток. Это их последний день состязаний и отличная возможность пополнить медальную копилку страны.



Техника, костюмы, музыкальное сопровождение или природное обаяние? Каждая конкурсантка ищет свой подход к сердцам судей. Хотят не только победить, но и показать национальный колорит.

«Мы национальную музыку, но более с такими, современной обработки мотивами собрали, хотели, чтобы так, интересно получилось. Еще украсили барабанами ее, переходами», – сказала тренер сборной Азербайджана Лала Магеррамова.

«Яркие костюмы, под яркую музыку, они дают и образ определенный, и все остальное. У нас не лирическая музыка, у нас дети более такие эмоциональные, яркие», –рассказала тренер сборной Узбекистана по художественной гимнастике Алексия Киселева.

Результаты гимнасток уже на табло. А победители на пьедесталах. Первые в медальном зачете Российские грации. 9 наград, и 4 из них золотые. Следом за ними белоруски 7 медалей, и 3 золота. Показали себя и юниорки из Азербайджана две бронзы.

«Поддержка на этих соревнованиях просто космическая, просто мурашки, очень приятно. Настолько заполнены трибуны, люди сидят даже и не на трибунах, чтобы посмотреть выступления. Это очень, конечно приятно и здорово».



И фанатов действительно много. Для тех, кто не успел занять места в зале, организовали фан-зоны. Напряжение и соревновательный дух чувствуется даже через экран.