В Беларуси запустили программу поддержки стартапов Corporates 2 Startups — вот, кто может ей воспользоваться

Источник материала: ProBusiness





Сейчас для стартапов в Беларуси непростое время: сложно привлечь инвестиции, краудфандинг не работает, многие сервисы не доступны. Порой кажется, что ситуация настолько тяжелая, что проще опустить руки и закопать свое детище в «долине смерти» до лучших времен. Но можно взять себя в руки и научиться использовать ресурсы корпоративного рынка. Для тех, кто решится продолжать развиваться, запустили новую программу поддержки стартапов Corporates 2 Startups .

О программе Corporates 2 Startups

Программу запустила команда Belarus Fin&Tech Hub. Ее идея в том, чтобы стартапы получили возможность развиваться в партнерстве с компаниями-лидерами рынка и корпорациями. Поддержку будут оказывать стартапам, основанным в Беларуси и странах СНГ.





Программу поддержали известные белорусские компании, лидеры в своих направлениях:

Атлант-М — крупнейший автомобильный холдинг Беларуси с собственной сетью дилерских центров и онлайн-автоцентром;

— крупнейший автомобильный холдинг Беларуси с собственной сетью дилерских центров и онлайн-автоцентром; AIDA Pioneer — рекламное агентство с экспертизой в брендинге и креативе, № 3 в рейтинге независимых рекламных агентств Европы Effie за 2021 год;

— рекламное агентство с экспертизой в брендинге и креативе, № 3 в рейтинге независимых рекламных агентств Европы Effie за 2021 год; Aterise — компания-разработчик банковского и телекоммуникационного программного обеспечения для ТНК, в т.ч. из Кремниевой долины и Японии;

— компания-разработчик банковского и телекоммуникационного программного обеспечения для ТНК, в т.ч. из Кремниевой долины и Японии; Деловые медиа — организатор отраслевых конкурсов, выявляет лучшие технологии, продукцию и услуги строительного, энергетического, промышленного и иного назначения, развивает сообщество инженеров и реализует IoT проекты;

— организатор отраслевых конкурсов, выявляет лучшие технологии, продукцию и услуги строительного, энергетического, промышленного и иного назначения, развивает сообщество инженеров и реализует IoT проекты; Fashion Tech Hub — объединяет технологии и моду, команда более 13 лет проводит Belarus Fashion Week, помогает дизайнерам и стартапам в индустрии моды.

Программа Corporates 2 Startups нацелена на пилотные внедрения и увеличение выручки стартапов, рост их клиентских баз, привлечение инвестиции, выход на новые рынки и другие возможности.

Кто может получить поддержку?

К участию в программе приглашают стартапы с продуктами в сферах FinTech, MarkTech, AdTech, FashionTech, IoT, а также создателей сервисов для автовладельцев, решений для промышленности, строительства, энергетики и др.





Требования к стартапу для участия в программе:

Соответствие тематике;

Наличие продукта — MVP с первыми пользователями;

Основатели — граждане Беларуси или стран СНГ;

Готовность к сотрудничеству и развитию бизнеса с корпоративными партнерами C2S.

Как принять участие в программе?

Для участия нужно заполнить форму — по ссылке . Заявки принимаются до 30 августа. Представители компаний и стартапов получат сообщение о принятии в программу.



