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В Беларуси запустили программу поддержки стартапов Corporates 2 Startups — вот, кто может ей воспользоваться

18.08.2023 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

В Беларуси запустили программу поддержки стартапов Corporates 2 Startups — вот, кто может ей воспользоваться

Сейчас для стартапов в Беларуси непростое время: сложно привлечь инвестиции, краудфандинг не работает, многие сервисы не доступны. Порой кажется, что ситуация настолько тяжелая, что проще опустить руки и закопать свое детище в «долине смерти» до лучших времен. Но можно взять себя в руки и научиться использовать ресурсы корпоративного рынка. Для тех, кто решится продолжать развиваться, запустили новую программу поддержки стартапов Corporates 2 Startups.

О программе Corporates 2 Startups

Программу запустила команда Belarus Fin&Tech Hub. Ее идея в том, чтобы стартапы получили возможность развиваться в партнерстве с компаниями-лидерами рынка и корпорациями. Поддержку будут оказывать стартапам, основанным в Беларуси и странах СНГ.

В Беларуси запустили программу поддержки стартапов Corporates 2 Startups — вот, кто может ей воспользоваться

Программу поддержали известные белорусские компании, лидеры в своих направлениях:

  • Атлант-М — крупнейший автомобильный холдинг Беларуси с собственной сетью дилерских центров и онлайн-автоцентром;
  • AIDA Pioneer — рекламное агентство с экспертизой в брендинге и креативе, № 3 в рейтинге независимых рекламных агентств Европы Effie за 2021 год;
  • Aterise — компания-разработчик банковского и телекоммуникационного программного обеспечения для ТНК, в т.ч. из Кремниевой долины и Японии;
  • Деловые медиа — организатор отраслевых конкурсов, выявляет лучшие технологии, продукцию и услуги строительного, энергетического, промышленного и иного назначения, развивает сообщество инженеров и реализует IoT проекты;
  • Fashion Tech Hub — объединяет технологии и моду, команда более 13 лет проводит Belarus Fashion Week, помогает дизайнерам и стартапам в индустрии моды.

Программа Corporates 2 Startups нацелена на пилотные внедрения и увеличение выручки стартапов, рост их клиентских баз, привлечение инвестиции, выход на новые рынки и другие возможности.

Кто может получить поддержку?

К участию в программе приглашают стартапы с продуктами в сферах FinTech, MarkTech, AdTech, FashionTech, IoT, а также создателей сервисов для автовладельцев, решений для промышленности, строительства, энергетики и др.

В Беларуси запустили программу поддержки стартапов Corporates 2 Startups — вот, кто может ей воспользоваться

Требования к стартапу для участия в программе:

  • Соответствие тематике;
  • Наличие продукта — MVP с первыми пользователями;
  • Основатели — граждане Беларуси или стран СНГ;
  • Готовность к сотрудничеству и развитию бизнеса с корпоративными партнерами C2S.

Как принять участие в программе?

Для участия нужно заполнить форму — по ссылке. Заявки принимаются до 30 августа. Представители компаний и стартапов получат сообщение о принятии в программу.

В Беларуси запустили программу поддержки стартапов Corporates 2 Startups — вот, кто может ей воспользоваться

 
 
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Сейчас для стартапов в Беларуси непростое время: сложно привлечь инвестиции, краудфандинг не работает, многие сервисы не доступны. Порой кажется, что ситуация...
 
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