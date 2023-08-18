|
В Беларуси запустили программу поддержки стартапов Corporates 2 Startups — вот, кто может ей воспользоваться
18.08.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сейчас для стартапов в Беларуси непростое время: сложно привлечь инвестиции, краудфандинг не работает, многие сервисы не доступны. Порой кажется, что ситуация настолько тяжелая, что проще опустить руки и закопать свое детище в «долине смерти» до лучших времен. Но можно взять себя в руки и научиться использовать ресурсы корпоративного рынка. Для тех, кто решится продолжать развиваться, запустили новую программу поддержки стартапов
О программе Corporates 2 Startups
Программу запустила команда Belarus Fin&Tech Hub. Ее идея в том, чтобы стартапы получили возможность развиваться в партнерстве с компаниями-лидерами рынка и корпорациями. Поддержку будут оказывать стартапам, основанным в Беларуси и странах СНГ.
Программу поддержали известные белорусские компании, лидеры в своих направлениях:
Кто может получить поддержку?
К участию в программе приглашают стартапы с продуктами в сферах FinTech, MarkTech, AdTech, FashionTech, IoT, а также создателей сервисов для автовладельцев, решений для промышленности, строительства, энергетики и др.
Требования к стартапу для участия в программе:
Как принять участие в программе?
Для участия нужно заполнить форму — по
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси запустили программу поддержки стартапов Corporates 2 Startups — вот, кто может ей воспользоваться
Сейчас для стартапов в Беларуси непростое время: сложно привлечь инвестиции, краудфандинг не работает, многие сервисы не доступны. Порой кажется, что ситуация...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)