«Одна дверь закрывается — открывается другая». Как продвигать белорусские мобильные приложения в условиях санкций?

Источник материала: ProBusiness



Фото: rbc.ru

Белорусские разработчики мобильных приложений лидировали в мировом рейтинге по итогам 2022 года, который составило американское аналитическое агентство data.ai. И все же многие компании в сфере разработки за последний год предпочли сменить юрисдикцию, чтобы избежать возможных трудностей и ограничений в связи с санкциями и общей ситуацией в регионе. Значит ли это, что белорусский рынок потерял шансы на дальнейшее развитие и рост? В совместном проекте с магазином приложений RuStore разбираемся в ситуации на рынке Беларуси.

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. С момента запуска в мае 2022 года ежемесячная аудитория RuStore в России выросла до десяти миллионов человек. В магазине уже доступно более 10 тыс. приложений от 7 тыс. разработчиков. И теперь площадка стала доступна для разработчиков из Беларуси.

Белорусские мобильные приложения все еще в ТОПе

Беларусь входит в число мировых лидеров по экспорту IT-услуг на душу населения, а мобильные приложения, созданные резидентами Парка высоких технологий, использует более миллиарда людей более чем в 190 странах мира. Среди таких хитов — Viber, MSQRD, MAPS.ME, Flo и многие другие.

Мобильные приложения от белорусских разработчиков все еще котируются в мировых рейтингах. Например, проект Count Masters белорусской компании FreePlay в 2022 году вошел в ТОП-10 по скачиваниям в США и Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции и Японии. А приложение для женского здоровья с белорусскими корнями Flo Health заняло 6-е место по количеству загрузок мире среди приложений в категории Health & Fitness.





Кроме того более десяти компаний родом из Беларуси в 2022 году достигли заработка свыше $ 1 млн в месяц в мировых онлайн-шоурумах App Store и Google Play. Некоторые из них назвал портал Office Life:

- Vizor Games — $ 8 млн в месяц (мобильные игры);

- BP Mobile — $ 7 млн в месяц (приложение для сканирования документов);

- Wargaming Mobile — $ 5 млн в месяц (мобильная версия World of Tanks);

- Flo Health — $ 4 млн в месяц (приложение для женского здоровья);

- Belka Games — $ 3 млн в месяц (мобильные игры);

- Gismart — $ 3 млн в месяц (мобильные игры);

- SayGames — $ 2 млн в месяц (мобильные игры);

- Playgendary — $ 2 млн в месяц (мобильные игры).

И несмотря на все сложности последних лет для отрасли, многие компании остались работать в Беларуси. Среди громких имен: SayGames, Gismart, Playgendary, Easybrain, Belka Games.

Но все-таки есть проблемы…

В 2022 году условия для разработчиков в Беларуси сложились не самые благоприятные. Часть компаний приняли решение сменить юрисдикцию, а другие — стали искать новые возможности в условиях множества новых ограничений на западных рынках.

В западных странах наметилась тенденция к сокращению инвестиций в ИТ. Это препятствует росту стартапов, снижает уровень поддержки и инвестиций для развивающихся проектов. Это приводит к снижению спроса на разработчиков, росту бенча (сотрудников без загрузки на коммерческих проектах) в сфере, особенно в сервисных компаниях.

Есть сложности и с работой на рынках стран СНГ. Например, из-за ограничений Google сейчас нет возможности монетизировать приложения в Google Play на территории России. А белорусский рынок сам по себе относительно небольшой и перспективы развития за счет монетизации на нем довольно скромные.

Как видят перспективы развития создатели приложений из Беларуси



Денис Галка

Основатель приложения для заботы о мужском здоровье Sequoia

— Сейчас наша целевая аудитория — это в основном пользователи из США и стран Европы. Мы уже сумели достичь 15 тысяч скачиваний. Наш стартап сохраняет юрлицо в Беларуси, но также открыл компанию в США — это в значительной степени упрощает процесс привлечения инвестиций. На данном этапе это — ключевая задача для нашего проекта.

При этом мы приняли решение не уходить с рынка восточной Европы, считаем своей социальной миссией расширение осведомленности о мужском здоровье людей независимо от их географического положения и социального статуса. К тому же это коррелирует с целями нашего развития в рамках партнерства с ЮНФПА (Фонд ООН в области народонаселения).

Пока мы видим, что количество скачиваний в странах СНГ уступает показателям по Европе и США. Но мы намерены стимулировать аудиторию в нашем регионе. Например, в Беларуси доступ остается бесплатным. Это наша лепта в просвещение аудитории, дестигматизацию темы мужского здоровья в обществе, и, в целом, вклад в здоровье белорусской нации.

Кирилл Сидорчук

Со-основатель и директор компании AR Generation

— Мы работаем над приложением MagiScan 3D, которое позволяет за несколько минут создать 3D-модель любого реального объекта. Запустили приложение в сентябре 2022 года, сейчас наш проект на стадии между Seed и A. В приложении около 500 тысяч пользователей, обрабатываем 10 тыс. моделей в сутки. Работаем в более чем 60 странах мира.

Фокус сейчас на В2 В продажах: компании могут использовать приложение для создания и загрузки 3D-моделей в каталоги и на торговые площадки, а также в метавселенные. Но получаем десятки запросов в неделю от разных бизнесов и физлиц на использование нашей технологии. Видим, что ограничений по отраслям нет в принципе.

Мы активно развиваем приложение на всех доступных рынках. Обновление происходит одновременно по всем регионам. Видим перспективы для роста и развития, планируем привлечь очередной раунд инвестиций и найти крупные партнерства. В этом прелесть работы с универсальным решением, которое актуально для самых разных рынков.

Как продвигать белорусские мобильные приложения на российском рынке?

Магазин приложений RuStore с 10-миллионной аудиторией недавно открыл доступ для нерезидентов России, а значит, и для белорусских разработчиков. Среди преимуществ: бесплатная загрузка своего продукта и возможности продвижения приложений с монетизацией на рынке РФ.

В магазине уже доступно более 10 тыс. приложений от 7 тыс. разработчиков, треть из которых — это мобильные игры. Также в RuStore доступно более 500 зарубежных приложений.



Илья Сверчков

Операционный директор RuStore

— RuStore предлагает белорусским разработчикам быстрый выход на новую аудиторию, возможность зарабатывать и развивать свой бизнес через публикацию, монетизацию и продвижение в крупном магазине приложений.

Ежемесячная аудитория RuStore составляет более 10 млн пользователей, и она продолжает расти — таких показателей удалось достигнуть всего за год с момента запуска стора.





После простой регистрации и публикации в магазине разработчику открываются инструменты монетизации: внутренние подписки и покупки, а также загрузка платных приложений. Издателям доступны собственные инструменты магазина, такие как push-уведомления, геосервисы, обновления и другие технологии взаимодействия с пользователями.

Также разработчики могут привлекать дополнительную аудиторию через интеграцию в тематические подборки или специальные предложения для пользователей, которые модерируются редакцией RuStore. В скором времени инструментов продвижения станет еще больше.

Чтобы загрузить свое приложение в RuStore, нужно пройти регистрацию через аккаунт VK ID и заполнить форму. Модерация занимает не более одного часа. После этого продукты станут доступны на платформе.

Разработчики могут подключать покупки и подписки внутри продуктов и загружать платные приложения. Для этого предлагается использовать SDK RuStore для работы с платежами, которая сопровождается подробной документаций и примерами по интеграции для популярных платформ разработки. Также разработчикам доступны сервисы пуш-уведомлений, обновлений и картографии. Для привлечения аудитории редакция магазина собирает тематические подборки и специальные предложения для пользователей. Пользователям доступна актуальная аналитика по статусу приложения на платформе — это позволит принимать эффективные решения для продвижения и развития проектов.