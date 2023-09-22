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Соревнования среди бригад скорой помощи прошли в Беларуси
22.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходят соревнования среди бригад
Неспокойные родственники и очевидцы часто мешают работать бригадам скорой. Но опытные российские врачи внимания на это не обращают. Ставят диагноз, оказывают помощь и госпитализируют. На все про все 10 минут. У двух девушек – острое отравление грибами.
Водители всех бригад играют на время. Причем и здесь, и в реальной жизни. Только на соревнованиях без пробок. Доехать до тяжелого пациента нужно максимум за 20 минут.
Фиксация переломов и обезболивающие. Белорусская бригада скорой помощи оказывается на месте аварии за несколько минут. К спасению подключаются все.
Состав бригады может не меняться годами. Слаженность позволяет работать еще быстрее. На соревнованиях действующие команды.
«Кто-то правая рука, кто-то левая, каждый знает, на каком этапе что он должен делать. Важно, чтобы мы чувствовали друг друга», – рассказала врач скорой медицинской помощи Ольга Пастушок.
Врачи, фельдшеры и водители показали свое мастерство в шести ситуациях: от внезапного разрыва легкого до ножевых ранений. Задания заранее не знали. А их выполнение оценили судьи. Проверили и теоретические знания медиков. Всего в соревнованиях поучаствовали 17 команд.
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Участие в мероприятии приняли местные врачи и фельдшеры, а также их коллеги из России.
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