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Соревнования среди бригад скорой помощи прошли в Беларуси

22.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Соревнования среди бригад скорой помощи прошли в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси проходят соревнования среди бригад скорой помощи. Участвуют местные врачи и фельдшеры, а также их коллеги из России, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Неспокойные родственники и очевидцы часто мешают работать бригадам скорой. Но опытные российские врачи внимания на это не обращают. Ставят диагноз, оказывают помощь и госпитализируют. На все про все 10 минут. У двух девушек – острое отравление грибами.

«В результате реанимация оказалась успешной, пациентка спасена, момент отвлечения бригады от работы прохожей, да, так скажем, эмоциональной прохожей, был также учтен. Водитель занимался непосредственно ей», – рассказала врач анестезиолог-реаниматолог, заведующая учебно-методическим центром скорой медицинской помощи Екатеринбурга Мария Малыгина.

Водители всех бригад играют на время. Причем и здесь, и в реальной жизни. Только на соревнованиях без пробок. Доехать до тяжелого пациента нужно максимум за 20 минут.

Фиксация переломов и обезболивающие. Белорусская бригада скорой помощи оказывается на месте аварии за несколько минут. К спасению подключаются все.

«Мы должны успеть. Тут три пострадавших, то есть три фельдшера и один водитель, мои руки не лишние. Все, что могу, я делаю – поддержать, катетер там, вещи, обушка, чтобы дышать», – рассказал водитель скорой медицинской помощи Андрей Федоринчик.

Состав бригады может не меняться годами. Слаженность позволяет работать еще быстрее. На соревнованиях действующие команды.

«Кто-то правая рука, кто-то левая, каждый знает, на каком этапе что он должен делать. Важно, чтобы мы чувствовали друг друга», – рассказала врач скорой медицинской помощи Ольга Пастушок.

Врачи, фельдшеры и водители показали свое мастерство в шести ситуациях: от внезапного разрыва легкого до ножевых ранений. Задания заранее не знали. А их выполнение оценили судьи. Проверили и теоретические знания медиков. Всего в соревнованиях поучаствовали 17 команд.



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Участие в мероприятии приняли местные врачи и фельдшеры, а также их коллеги из России.
 
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