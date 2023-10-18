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К проверке печного отопления в домах приступили сотрудники МЧС Беларуси
18.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудники МЧС Беларуси
К отопительному сезону печь вычищена и покрашена. За этим пенсионерка Станислава Дубовик всегда следит. Подготовить место обогрева помогают соседи. Несколько дней работы и вся зима без происшествий.
Готовится к предстоящим холодам и Софья Петровна. Помогают социальные работники. Тоже начинают с проверок. Следят, чтобы «притопочный» лист был на месте, а на самой печи не лежала одежда. Пока погода позволяет топить нечасто, есть время исправить нюансы.
Спасатели напоминают: к пожару может привести даже небольшая трещина в корпусе печи или случайная искра. Бригады МЧС ежедневно осматривают чердаки, проверяют датчики угарного газа. И устраивают жильцам настоящий экзамен на знание правил.
Во время таких рейдов спасатели часто находят нарушения. Основные – пренебрежение правилами безопасности.
За год в Беларуси произошло больше 4,5 тысячи пожаров. В огне погиб 361 человек, а ведь самый пожароопасный период впереди. Поэтому на особом контроле у спасателей – уязвимые слои населения. Это не только пожилые, но и малоимущие, одинокие и одиноко проживающие граждане. Они чаще других пренебрегают правилами подготовки к отопительному сезону.
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Это позволяет предотвратить пожары, большинство из которых приходится именно на осенне-зимний период.
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