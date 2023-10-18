К проверке печного отопления в домах приступили сотрудники МЧС Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники МЧС Беларуси проверяют печное оборудование и средства пожарной безопасности в домах. Это позволяет предотвратить пожары, большинство из которых приходится именно на осенне-зимний период. В рейд со спасателями отправилась корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

К отопительному сезону печь вычищена и покрашена. За этим пенсионерка Станислава Дубовик всегда следит. Подготовить место обогрева помогают соседи. Несколько дней работы и вся зима без происшествий.



«Камин мы вытираем. «Елочку» на палку лезут вон, на крышу, сажа же собирается в камине. «Все, готова полностью к зиме, и к холодам, и ко всему», – сказала пенсионерка Станислава Дубовик.

Готовится к предстоящим холодам и Софья Петровна. Помогают социальные работники. Тоже начинают с проверок. Следят, чтобы «притопочный» лист был на месте, а на самой печи не лежала одежда. Пока погода позволяет топить нечасто, есть время исправить нюансы.

«Пожарный извещатель обязательно, когда приходим, постоянно проверяем извещатели, и напоминаем пожарную безопасность обязательно, потому что переживаем, чтобы печки топили с закрытыми дверками, чтоб не открывали. Ну и в первую очередь, что это их безопасность, объясняем», – сказала социальный работник Людмила Воронцова.

Спасатели напоминают: к пожару может привести даже небольшая трещина в корпусе печи или случайная искра. Бригады МЧС ежедневно осматривают чердаки, проверяют датчики угарного газа. И устраивают жильцам настоящий экзамен на знание правил.

Во время таких рейдов спасатели часто находят нарушения. Основные – пренебрежение правилами безопасности.

«Чаще всего это перегрузка сетей по электрооборудованию, трещины дымоходов отопительных печей в пределах чердака, оставление топящихся печей без присмотра, с открытой дверцей, неосторожное обращение с огнем», – перечислил начальник Узденского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Титко.

За год в Беларуси произошло больше 4,5 тысячи пожаров. В огне погиб 361 человек, а ведь самый пожароопасный период впереди. Поэтому на особом контроле у спасателей – уязвимые слои населения. Это не только пожилые, но и малоимущие, одинокие и одиноко проживающие граждане. Они чаще других пренебрегают правилами подготовки к отопительному сезону.