Газа: сбежавшие из ада

«Мы молились каждую секунду, чтобы остались живыми. Ложились спать – слава Богу, мы живы. Просыпаемся – слава Богу, мы живы», – вспоминает женщина.

Беларусь про своих граждан не забыла. Организовала эвакуацию в Каир, а оттуда – в Минск. Всего спецрейсом на родину вернули более 40 граждан.

«Узнали, что будет эвакуация в среду. Я от радости плакать стала. Я не верила, ждала этого как чуда», – поделилась Евгения Еркиек.

Рейс из Каира прибыл и в аэропорт Алматы: на борту 99 граждан Казахстана и членов их семей.

Эвакуировать соотечественников продолжает Россия. Вывезла из анклава в Египет 550 граждан. 408 из них уже доставили в Москву четырьмя спецбортами МЧС.

«Самое сложное было добиться, чтобы наших граждан стали пропускать через КПП «Рафах». Наша оперативная группа была постоянно на месте, взаимодействовала со всеми возможными и невозможными ведомствами», – отметил заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко.

В столичном аэропорту Домодедово свою семью встречает известный детский врач, профессор Асаад Матар.

«Ситуацию словами не передать. У людей мечта – хотя бы не соленую воду пить. Они скучают по хлебу. Племянники говорят: «Хлеб будет»?», – рассказал он.

«У меня погибли 17 человек в семье. 17 человек!», – говорит эвакуированный гражданин России Салем.

Тех, кто не может поехать к родственникам или друзьям, поселяют в пункте временного размещения в Подмосковье.

«Дети, обожженные сильно, кусками, собрали их в пакеты. Представляете, когда мать не узнает своего ребенка?», – говорит Сеям Зияд.

Тем временем самолеты российского МЧС снова отправляются в Египет с гуманитарной помощью. Всего для жителей Газы уже отправили 200 тонн грузов.

Гуманитарный кризис в Газе все острее. Вот так выглядят полки продуктовых магазинов. В анклаве полтора миллиона внутренне перемещенных лиц. Караваны беженцев даже на спутниковых снимках хорошо видно.

Армия обороны Израиля продолжает наземную операцию. Заявляет, что разбомбила резиденцию лидера ХАМАС Исмаила Хании. Уничтожено и ранее захваченное ЦАХАЛ здание парламента Газы.

«Армия обороны Израиля будет продолжать действовать в секторе Газа, делая все с нашей стороны, захватывая район за районом. Будет убивать командиров, убивать боевиков и разрушать инфраструктуру», – заявил начальник штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

В течение всей недели приходят сообщения о разрушении жилых кварталов. Вот северная часть лагеря беженцев Джебалия. Как минимум 35 жертв. Последствия удара по двум многоквартирным домам в Хан-Юнисе: здесь погибла семья из 11 человек.

Атакован лагерь беженцев Нусейрат, сообщают о четырех десятках погибших. Из этого же района в больницу привезли трехлетнего Ахмеда Шабата. Он был единственным выжившим после прилета бомбы в дом его семьи на севере. Мальчика забрал с собой дядя, но снова попал под удар. Дядя погиб, а ребенок остался без ног.

«Ахмед полностью опустошен, ему все время страшно, и он не может понять, что с ним произошло», – рассказал родственник Ахмеда Шабата Ибрагим Абу-Амша.

По-прежнему в центре внимания больница Аш-Шифа. Врачи переносят младенцев, в том числе недоношенных , в общую палату. Инкубаторы не работают. Врачи записывают аудиообращения.

«Сегодня в Аль-Шифе с самого утра нет электричества. Нет воды, нет еды. Наша команда истощена», – говорится в обращении.

По словам врачей, из-за отсутствия электричества умерли все 54 пациента в реанимации. ЦАХАЛ в ответ публикует свое видео: вот в больницу на танках доставляют медикаменты и продукты. И те самые инкубаторы для новорожденных. Правда, кому передали, и как подключили, пока неясно.

И еще кадры от ЦАХАЛ. Сообщают, что на территории больницы за аппаратом МРТ найден тайник с оружием. Приглашают иностранные СМИ. Репортер ВВС заходит в то же самое помещение. Вот он, тот самый схрон. Но теперь автомат не один, а два. Это замечают и сами журналисты компании, проводят небольшое расследование, указывают на другие нестыковки. На фото из той же лаборатории МРТ, но только в издании «Нью-Йорк пост», автоматов уже 10 штук. ЦАХАЛ поясняет: не все оружие удалось найти сразу. И добавляет еще одно видео. Теперь снято на улице, здесь и гранатометы появились.

В окрестностях клиники обнаружены тела двух погибших заложниц. 65-летней Иегудит Вайс, похищенной из своего дома на юге Израиля, и 19-летней военнослужащей Ноа Марчиано, чтобы была захвачена боевиками ХАМАС на военной базе Нахаль-Оз. Вот кадры ее похорон.

В некоторые районы, что подверглись нападению 7 октября, начинают возвращаться местные жители. Кибуц Кфар-Аза. У этой женщины убили мужа, пришла собрать вещи, чтобы положить на его могилу.

«У него была специальная кружка и ключи от дома. Что-то в этом роде, кое-что из его одежды», – сказала жительница кибуца.

18 жителей боевики забрали с собой, в том числе семерых детей.

«Я не знаю, что случилось с моим сыном!», – не сдерживает чувств мать заложника Яара.

Как сектор Газа стал точкой кипения в арабо-израильском конфликте?