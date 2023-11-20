|
Газа: сбежавшие из ада
20.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более 500 граждан России, Беларуси и Казахстана смогли вывезти на уходящей неделе из сектора Газа. Возможности покинуть анклав ждут еще около тысячи граждан стран Содружества. Подробнее – политический обозреватель «МИР 24» Роман Никифоров.
Семья из Сектора Газа начинает новую жизнь в Беларуси. Три поколения, 14 человек. Пока разместились в центре социального обслуживания в городе Воложин Минской области.
«Мы не смогли ничего взять – ни чемодан, ни деньги. Ничего не смогли взять. Убежали сразу», – рассказал Салах Эльдин Еркиек.
Палестинец Салах и белоруска Евгения познакомились в Минске, когда учились в одном вузе на врачей-реабилитологов. Поженились, родили детей и уехали в Газу в 1997-м. Открыли там медицинский центр.
«Жили прекрасно мы там. У нас было все – и дом, и работа», – сказала Евгения Еркиек.
Полтора месяца назад все изменилось.
«Мы молились каждую секунду, чтобы остались живыми. Ложились спать – слава Богу, мы живы. Просыпаемся – слава Богу, мы живы», – вспоминает женщина.
Беларусь про своих граждан не забыла. Организовала эвакуацию в Каир, а оттуда – в Минск. Всего спецрейсом на родину вернули более 40 граждан.
«Узнали, что будет эвакуация в среду. Я от радости плакать стала. Я не верила, ждала этого как чуда», – поделилась Евгения Еркиек.
Рейс из Каира прибыл и в аэропорт Алматы: на борту 99 граждан Казахстана и членов их семей.
«Самое сложное было добиться, чтобы наших граждан стали пропускать через КПП «Рафах». Наша оперативная группа была постоянно на месте, взаимодействовала со всеми возможными и невозможными ведомствами», – отметил заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко.
В столичном аэропорту Домодедово свою семью встречает известный детский врач, профессор Асаад Матар.
«Ситуацию словами не передать. У людей мечта – хотя бы не соленую воду пить. Они скучают по хлебу. Племянники говорят: «Хлеб будет»?», – рассказал он.
Тех, кто не может поехать к родственникам или друзьям, поселяют в пункте временного размещения в Подмосковье.
«Дети, обожженные сильно, кусками, собрали их в пакеты. Представляете, когда мать не узнает своего ребенка?», – говорит Сеям Зияд.
Тем временем самолеты российского МЧС снова отправляются в Египет с гуманитарной помощью. Всего для жителей Газы уже отправили 200 тонн грузов.
Гуманитарный кризис в Газе все острее. Вот так выглядят полки продуктовых магазинов. В анклаве полтора миллиона внутренне перемещенных лиц. Караваны беженцев даже на спутниковых снимках хорошо видно.
Армия обороны Израиля продолжает наземную операцию. Заявляет, что разбомбила резиденцию лидера ХАМАС Исмаила Хании. Уничтожено и ранее захваченное ЦАХАЛ здание парламента Газы.
В течение всей недели приходят сообщения о разрушении жилых кварталов. Вот северная часть лагеря беженцев Джебалия. Как минимум 35 жертв. Последствия удара по двум многоквартирным домам в Хан-Юнисе: здесь погибла семья из 11 человек.
Атакован лагерь беженцев Нусейрат, сообщают о четырех десятках погибших. Из этого же района в больницу привезли трехлетнего Ахмеда Шабата. Он был единственным выжившим после прилета бомбы в дом его семьи на севере. Мальчика забрал с собой дядя, но снова попал под удар. Дядя погиб, а ребенок остался без ног.
«Ахмед полностью опустошен, ему все время страшно, и он не может понять, что с ним произошло», – рассказал родственник Ахмеда Шабата Ибрагим Абу-Амша.
По-прежнему в центре внимания больница Аш-Шифа. Врачи переносят
По словам врачей, из-за отсутствия электричества умерли все 54 пациента в реанимации. ЦАХАЛ в ответ публикует свое видео: вот в больницу на танках доставляют медикаменты и продукты. И те самые инкубаторы для новорожденных. Правда, кому передали, и как подключили, пока неясно.
И еще кадры от ЦАХАЛ. Сообщают, что на территории больницы за аппаратом МРТ найден тайник с оружием. Приглашают иностранные СМИ. Репортер ВВС заходит в то же самое помещение. Вот он, тот самый схрон. Но теперь автомат не один, а два. Это замечают и сами журналисты компании, проводят небольшое расследование, указывают на другие нестыковки. На фото из той же лаборатории МРТ, но только в издании «Нью-Йорк пост», автоматов уже 10 штук. ЦАХАЛ поясняет: не все оружие удалось найти сразу. И добавляет еще одно видео. Теперь снято на улице, здесь и гранатометы появились.
В окрестностях клиники обнаружены тела двух погибших заложниц. 65-летней Иегудит Вайс, похищенной из своего дома на юге Израиля, и 19-летней военнослужащей Ноа Марчиано, чтобы была захвачена боевиками ХАМАС на военной базе Нахаль-Оз. Вот кадры ее похорон.
В некоторые районы, что подверглись нападению 7 октября, начинают возвращаться местные жители. Кибуц Кфар-Аза. У этой женщины убили мужа, пришла собрать вещи, чтобы положить на его могилу.
«У него была специальная кружка и ключи от дома. Что-то в этом роде, кое-что из его одежды», – сказала жительница кибуца.
18 жителей боевики забрали с собой, в том числе семерых детей.
«Я не знаю, что случилось с моим сыном!», – не сдерживает чувств мать заложника Яара.
Родственники заложников устраивают марш протеста. В течение нескольких дней идут пешком из Тель-Авива в Иерусалим. Требование к правительству одно: сделать все необходимое, чтобы освободить своих родных.
Среди заложников трое членов семьи Эбби Онн.
«Я бы попросила всех умерить свою ненависть, вести за собой любовь и понять, что я не знаю ни одного израильтянина или еврея, который хотел бы, чтобы кто-то из граждан сейчас переживал то, что переживают они. Ни один из нас. Мы хотим, чтобы наши семьи вернулись домой. Это наш приоритет номер один», – сказала родственница заложников Эбби Онн.
Первый митинг, заявленный как антивоенный, прошел в Тель-Авиве. Власти его согласовали, правда, в последний момент. Организатор – левая партия «Хадаш», представляющая в основном израильских арабов. Их в стране 21%.
На этой неделе резолюцию по Газе наконец-то принял Совбез ООН. В ней только рекомендации освободить людей и соблюдать гуманитарное право. Российский вариант с реальным требованием прекратить огонь отвергли. Так что пока и для евреев-заложников, и для детей из Газы проблеска надежды не видно. А самый актуальный вопрос – кто следующий?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 500 своих граждан смогли вывезти Россия, Беларусь и Казахстан на уходящей неделе из сектора Газа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)