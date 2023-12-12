Безопасные горки для катания на тюбингах открыли в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С началом зимы в Беларуси растет число пострадавших после катания на тюбингах . Чаще всего такие развлечения заканчиваются переломами, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

«Есть возможность взять оборудование, не таскать с собой, покатались – сдали, при этом комфортно, и всегда есть инструкторы. Это самый интересный вид спорта, который развивает и физическую моторику, и интерес. Можно прогуляться и прекрасно побыть в зимней атмосфере», – рассказали жители Минска Юлия и Арсений Шихмирзаевы.

За состоянием воздушных подушек на прокат тщательно следят. Взять тюбинг на час можно за 10 белорусских рублей (почти 300 российских). В комплекте – подробный инструктаж: как правильно ездить, подниматься и что надеть.

«Бывает, когда молодежь и в принципе люди неправильно ими пользуются. Нельзя ездить гуськом друг за другом, нужно выдерживать дистанцию определенную для безопасности, конечно же, не толкаться, ездить аккуратно, чтобы не получить травму», – рассказал администратор пункта проката тюбингов Андрей Карбовский.

Безопасным это зимнее развлечение стараются сделать городские власти. Только в Минске открыли 40 оборудованных горок для катания. На них безопасные подъемы и угол наклона, нет препятствий.

«Главное, чтобы большой очень выкат был, чтобы не было дороги где-то близко, и большое место для того, чтобы затормозить можно было, то есть она не должна быть короткая. Для тюбинга чем длиннее горка, тем лучше», – отметил директор горнолыжного центра Вячеслав Юдин.

«Они располагаются в каждом районе нашего города. Такие горки оборудованы поручнями для подъема, перилами. Огорожена горка либо сеткой, либо заборчиками», – рассказала заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Олеся Мостова.

Какие опасности подстерегают детей зимой? Предупреждения главврача