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Безопасные горки для катания на тюбингах открыли в Минске
12.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С началом зимы в Беларуси растет число пострадавших после катания на
За состоянием воздушных подушек на прокат тщательно следят. Взять тюбинг на час можно за 10 белорусских рублей (почти 300 российских). В комплекте – подробный инструктаж: как правильно ездить, подниматься и что надеть.
Безопасным это зимнее развлечение стараются сделать городские власти. Только в Минске открыли 40 оборудованных горок для катания. На них безопасные подъемы и угол наклона, нет препятствий.
«Главное, чтобы большой очень выкат был, чтобы не было дороги где-то близко, и большое место для того, чтобы затормозить можно было, то есть она не должна быть короткая. Для тюбинга чем длиннее горка, тем лучше», – отметил директор горнолыжного центра Вячеслав Юдин.
«Они располагаются в каждом районе нашего города. Такие горки оборудованы поручнями для подъема, перилами. Огорожена горка либо сеткой, либо заборчиками», – рассказала заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Олеся Мостова.
«Это всегда травмы тяжелые, сопровождающиеся повреждением внутренних органов и переломами длинных трубчатых костей, и долгим лечением, обязательно стационарным. У нас в этом году уже была одна травма с переломом бедра, полученная на тюбинге. Ребенок был госпитализирован», – рассказал заведующий приемным отделением травматологии Виктор Сташевский.
Детям специалисты рекомендуют кататься на тюбингах только в присутствии родителей. Особо внимательными стоит быть по вечерам или в выходные. Это время самое популярное для развлечения на горках ажиотаж.
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В пунктах проката тщательно следят за состоянием воздушных подушек и проводят подробный инструктаж для посетителей.
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