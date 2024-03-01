Закрытие КПП на границе Литвы и Беларуси: как это повлияет на грузоперевозчиков и простых жителей?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Между Литвой и Беларусью закрываются два пункта пропуска . Погранпереходы в Котловке и Привалке пустеют. Решение о закрытии погранпереходов принял Вильнюс. Теперь на границе между странами останутся лишь две точки для проезда. Как это повлияет на грузоперевозчиков и простых жителей двух стран, расскажет корресподент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Водитель большегруза Сергей Малышко в этой очереди стоит уже несколько суток. Надеется проехать до закрытия пункта пропуска. Но шансов мало. Говорит: из Литвы в Беларусь вернуться будет еще сложнее.

«Уже про дом забудьте, все, дом уже… Уже тяжело будет, и для нас, и для наших семей. Все тяжко будет. Будем просто жить в машине, посуточно будут платить и все. Меньше денег, кстати будет, Литва сейчас всем обрежет зарплаты», – рассказал водитель большегруза Сергей Малышко.

Белорусские пограничники стараются пропустить всех как можно скорее. Процесс тормозят на литовской стороне. За час пропускают лишь несколько машин.

«Вот в кабине сидим, телевизор смотрим, чай пьем, ждем очереди. Вот в 12 часов ночи оформился у белорусов, а уже 12 часов дня. Видишь, как работают. Что Литва делает? Против себя. И вот сегодня граница закрывается, все стараются домой заехать, чтобы не развернуться на Каменный лог», – посетовал водитель большегруза (Литва) Адгес Чута.

Теперь на границе с Литвой останется два пункта пропуска – Бенякони и Каменный лог. Транспортным компаниям придется изменить логистику. На сколько подорожают перевозки, точно пока никто не посчитал. Но здесь всем ясно – убытки будут.

«Сами в ожидании, что будет дальше. По слухам, на одном пункте на Каменном логу 470 машин, а в Беняконях больше 550, но не факт, что туда поедем. Неделю минимум стоять, дней семь точно, а то и восемь», – сказал водитель большегруза (Россия) Максим Шурупов.

«Сейчас пока не знаю, как будем ездить, или Бенякони, пока решают. Медикаменты мы возим, назад пустые возвращаемся. Сейчас такие ограничения, не знаю, как ездить», – добавил водитель большегруза Владислав.

Белорусское направление популярно у литовцев. Каждый пятый житель соседней страны пересек границу по безвизу . Ездят за продуктами или топливом. А некоторые за медицинской помощью.

«Нам сказали, если до шести не вернетесь, то… А моя вон к зубному, и как вернуться? Значит, придется ехать на центральную, а там уже на электронке больше 120 машин. Поэтому домой через пару дней», – сказал житель Литвы Виктор.

Литовская сторона также ввела полный запрет на пересечение границы на велосипедах. Этим быстрым способом посетить Беларусь пользовались жители близлежащих деревень .

«Кроме того, вводятся ограничения по перевозкам автобусами нерегулярными рейсами. Подобные решения литовской стороны являются неконструктивными, разрушают трансграничную сеть взаимодействия, а также вредят интересам обычных физических лиц, грузоперевозчиков. Номинальная пропускная способность всего литовского направления на сегодняшний день сократится практически в два раза, на 40%», – заявил официальный представитель государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Очереди на границе многонациональные, вместе здесь стоят водители из Евросоюза, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и других стран Содружества. Всего на границе Беларуси и Евросоюза теперь останутся работать лишь пять пунктов пропуска. Два на литовском направлении, один грузовой и один для легковых авто на польском и погранпереход на латвийском.