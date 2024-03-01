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Закрытие КПП на границе Литвы и Беларуси: как это повлияет на грузоперевозчиков и простых жителей?
01.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Между Литвой и Беларусью
Водитель большегруза Сергей Малышко в этой очереди стоит уже несколько суток. Надеется проехать до закрытия пункта пропуска. Но шансов мало. Говорит: из Литвы в Беларусь вернуться будет еще сложнее.
«Уже про дом забудьте, все, дом уже… Уже тяжело будет, и для нас, и для наших семей. Все тяжко будет. Будем просто жить в машине, посуточно будут платить и все. Меньше денег, кстати будет, Литва сейчас всем обрежет зарплаты», – рассказал водитель большегруза Сергей Малышко.
Белорусские пограничники стараются пропустить всех как можно скорее. Процесс тормозят на литовской стороне. За час пропускают лишь несколько машин.
Теперь на границе с Литвой останется два пункта пропуска – Бенякони и Каменный лог. Транспортным компаниям придется изменить логистику. На сколько подорожают перевозки, точно пока никто не посчитал. Но здесь всем ясно – убытки будут.
«Сами в ожидании, что будет дальше. По слухам, на одном пункте на Каменном логу 470 машин, а в Беняконях больше 550, но не факт, что туда поедем. Неделю минимум стоять, дней семь точно, а то и восемь», – сказал водитель большегруза (Россия) Максим Шурупов.
«Сейчас пока не знаю, как будем ездить, или Бенякони, пока решают. Медикаменты мы возим, назад пустые возвращаемся. Сейчас такие ограничения, не знаю, как ездить», – добавил водитель большегруза Владислав.
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Очереди на границе многонациональные, вместе здесь стоят водители из Евросоюза, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и других стран Содружества. Всего на границе Беларуси и Евросоюза теперь останутся работать лишь пять пунктов пропуска. Два на литовском направлении, один грузовой и один для легковых авто на польском и погранпереход на латвийском.
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Белорусское направление популярно у литовцев. Каждый пятый житель соседней страны пересек границу по безвизу.
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