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Закрытие КПП на границе Литвы и Беларуси: как это повлияет на грузоперевозчиков и простых жителей?

01.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Между Литвой и Беларусью закрываются два пункта пропуска. Погранпереходы в Котловке и Привалке пустеют. Решение о закрытии погранпереходов принял Вильнюс. Теперь на границе между странами останутся лишь две точки для проезда. Как это повлияет на грузоперевозчиков и простых жителей двух стран, расскажет корресподент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Водитель большегруза Сергей Малышко в этой очереди стоит уже несколько суток. Надеется проехать до закрытия пункта пропуска. Но шансов мало. Говорит: из Литвы в Беларусь вернуться будет еще сложнее.

«Уже про дом забудьте, все, дом уже… Уже тяжело будет, и для нас, и для наших семей. Все тяжко будет. Будем просто жить в машине, посуточно будут платить и все. Меньше денег, кстати будет, Литва сейчас всем обрежет зарплаты», – рассказал водитель большегруза Сергей Малышко.

Белорусские пограничники стараются пропустить всех как можно скорее. Процесс тормозят на литовской стороне. За час пропускают лишь несколько машин.

«Вот в кабине сидим, телевизор смотрим, чай пьем, ждем очереди. Вот в 12 часов ночи оформился у белорусов, а уже 12 часов дня. Видишь, как работают. Что Литва делает? Против себя. И вот сегодня граница закрывается, все стараются домой заехать, чтобы не развернуться на Каменный лог», – посетовал водитель большегруза (Литва) Адгес Чута.

Теперь на границе с Литвой останется два пункта пропуска – Бенякони и Каменный лог. Транспортным компаниям придется изменить логистику. На сколько подорожают перевозки, точно пока никто не посчитал. Но здесь всем ясно – убытки будут.

«Сами в ожидании, что будет дальше. По слухам, на одном пункте на Каменном логу 470 машин, а в Беняконях больше 550, но не факт, что туда поедем. Неделю минимум стоять, дней семь точно, а то и восемь», – сказал водитель большегруза (Россия) Максим Шурупов.

«Сейчас пока не знаю, как будем ездить, или Бенякони, пока решают. Медикаменты мы возим, назад пустые возвращаемся. Сейчас такие ограничения, не знаю, как ездить», – добавил водитель большегруза Владислав.

Белорусское направление популярно у литовцев. Каждый пятый житель соседней страны пересек границу по безвизу. Ездят за продуктами или топливом. А некоторые за медицинской помощью.

«Нам сказали, если до шести не вернетесь, то… А моя вон к зубному, и как вернуться? Значит, придется ехать на центральную, а там уже на электронке больше 120 машин. Поэтому домой через пару дней», – сказал житель Литвы Виктор.

Литовская сторона также ввела полный запрет на пересечение границы на велосипедах. Этим быстрым способом посетить Беларусь пользовались жители близлежащих деревень.

«Кроме того, вводятся ограничения по перевозкам автобусами нерегулярными рейсами. Подобные решения литовской стороны являются неконструктивными, разрушают трансграничную сеть взаимодействия, а также вредят интересам обычных физических лиц, грузоперевозчиков. Номинальная пропускная способность всего литовского направления на сегодняшний день сократится практически в два раза, на 40%», – заявил официальный представитель государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Очереди на границе многонациональные, вместе здесь стоят водители из Евросоюза, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и других стран Содружества. Всего на границе Беларуси и Евросоюза теперь останутся работать лишь пять пунктов пропуска. Два на литовском направлении, один грузовой и один для легковых авто на польском и погранпереход на латвийском.



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Белорусское направление популярно у литовцев. Каждый пятый житель соседней страны пересек границу по безвизу.
 
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