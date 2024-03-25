Выбираем гроб для покойного по всем правилам

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Выбор гроба является самым важным аспектом организации погребения. Учитывать нужно сразу несколько критериев, не зацикливаясь исключительно на внешнем виде. Размеры гроба выбираются по стандарту в зависимости от габаритов тела. Таким образом, удаётся уменьшить расходы на производство и сделать транспортировку, а также хранение изделий более удобными.

Важно, чтобы гроб, независимо от размера, мог поместиться в машину для транспортировки или в крематорий. Такие изделия выдерживают вибрации, и давление, сохраняя неизменными форму и качество.

Как выбрать конкретные габариты гроба

В результате расслабления позвонков тело умершего после смерти расслабляется, а значит, вытягивается примерно на 5 см. Дополнительное пространство в гробу стоит предусмотреть, учитывая обувь и длину постели. В стандартном исполнении гроб изготавливается с шагом в 10 см. Важно, чтобы все расчёты были выполнены грамотно, в противном случае тело не поместится, либо примет не то положение.

Какой должна быть ширина гроба

В данном случае тоже действуют определённые стандарты. В самой широкой части ширина гроба составляет традиционно около 70 см. Этого вполне достаточно для того, чтобы не только разместить тело, но и перемещать гроб при транспортировке. Если усопший при жизни был далёк от общепринятых стандартов, то при выборе подходящего гроба учитывается размер одежды. Он определяется как по обхвату груди, так и по другим параметрам, вплоть до длины рукава. Толщина ткани и присутствие подкладки на одежде тоже имеют значение при выборе ширины. Немногие знают, но от этого может варьироваться стоимость похоронного обряда. Широкий гроб оплачивается дороже, нежели узкий.

Как выбрать подходящую отделку

Выбирая гроб для похорон, важно учитывать различные критерии. Можно выделить следующие варианты:

· Обивка тканью, которая делает гроб мягким и уютным на вид.

Обивка тканью, которая делает гроб мягким и уютным на вид. · Комбинированная отделка, которая может дополняться, к примеру, кожи. Это позволяет добиться эксклюзивного дизайна.

Комбинированная отделка, которая может дополняться, к примеру, кожи. Это позволяет добиться эксклюзивного дизайна. · Отделка полированным деревом способна сделать гроб гладким и блестящим, что выглядит очень эстетично.

Отделка полированным деревом способна сделать гроб гладким и блестящим, что выглядит очень эстетично. · Лакированный гроб, для изготовления которого используются только самые качественные породы древесины.

Лакированный гроб, для изготовления которого используются только самые качественные породы древесины. · Двухкрышечный элитный гроб, изготовленный из ценного массива.

Помочь подобрать гроб в соответствии с конкретными параметрами и требованиями близких покойного можно, обратившись в специализированное агентство. Здесь есть всё, что нужно для того, чтобы почтить память покойного и достойно проводить его в последний путь.

Источник: https://ritual.by/products/coffins/