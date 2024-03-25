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Погода в СНГ: грозы ожидаются в Беларуси, теплые дни установились в Кыргызстане

25.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: грозы ожидаются в Беларуси, теплые дни установились в Кыргызстане
 Фото: МТРК «Мир»

Крестовый перевал и Верхний Ларс закрыты для всех видов транспорта. На дороге, которая связывает Россию и Грузию, высокая угроза схода лавин. О том, какая погода в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Армения

В Армению вернулась зима. Метели и снегопад сделали горные трассы труднопроходимыми. Непогода заблокировала дорогу в Аргацотнской области, от высокогорной метеорологической станции к крепости Амберд и к озеру Кари.
Перевал Варденяц и серпантин Дилижана из-за снега закрыт для грузовых автомобилей с прицепом. Водителям рекомендуют ездить на зимней резине.

Беларусь

В Беларуси весна идет по графику. До плюс 13 в понедельник в стране. Солнце уступит место дождям и грозам. Ненастье не помешает работникам лесхозов и добровольцам сажать деревья. В этом году планируют высадить 21 тысячу гектаров зеленых насаждений.

Кыргызстан

В Бишкеке солнечно, днем до плюс 18. На юге республики и вовсе майские плюс 22. Жители массово готовят сумолок – традиционное блюдо из проросшей пшеницы, воды, сухофруктов и орехов. Его варят на костре сутки. К процессу присоединяются родные, близкие и соседи. Сумолок – главное блюдо на Навруз.



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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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