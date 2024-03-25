Погода в СНГ: грозы ожидаются в Беларуси, теплые дни установились в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Крестовый перевал и Верхний Ларс закрыты для всех видов транспорта. На дороге, которая связывает Россию и Грузию, высокая угроза схода лавин. О том, какая погода в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Армения

В Армению вернулась зима. Метели и снегопад сделали горные трассы труднопроходимыми. Непогода заблокировала дорогу в Аргацотнской области, от высокогорной метеорологической станции к крепости Амберд и к озеру Кари.

Перевал Варденяц и серпантин Дилижана из-за снега закрыт для грузовых автомобилей с прицепом. Водителям рекомендуют ездить на зимней резине.