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25 апреля ZBORKA LABS приглашает на Startup Battle - это нельзя пропустить!
05.04.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Приглашаем принять участие в ивенте ZBORKA Startup Battle, где амбициозные фаундеры презентуют свои стартапы опытным инвесторам и потенциальным партнерам.
Ивент Startup Battle от ZBORKA LABS состоится 25 апреля 2024 года, 18:00 в конференц-зале Willing (ул. Ленина, 50)
Формат: Офлайн + онлайн. После ивента будет проводиться afterparty для VIP-гостей.
Стоимость: Для зрителей вход свободный по предварительной регистрации (количество мест ограничено).
На мероприятии вас ждет:
- Напряженная борьба за внимание инвесторов и шанс получить финансирование.
- Инновационные идеи и перспективные проекты из разных сфер.
- Полезные знакомства и возможность найти единомышленников.
- Вдохновляющая атмосфера и заряд мотивации.
Цель мероприятия: Презентовать инновационные стартапы представителям различных секторов бизнеса, инвестиционным ангелам, СМИ и другим приглашенным гостям. ZBORKA LABS стремится показать молодежи, фаундерам и предпринимателям, что в Беларуси есть потенциал для создания успешных продуктов и укрепить репутацию белорусского стартап-сообщества.
Если ты фаундер, заполни заявку участника по ссылке:
Если ты просто хочешь посмотреть, то заполни заявку по ссылке:
Победителям ZBORKA Startup Battle будут вручены особо ценные подарки от партнеров: Hoster.by, Yandex Cloud, Ugreen, Sorainen, Webpay.
Присоединяйтесь к ZBORKA Startup Battle от ZBORKA LABS 25 апреля и будьте свидетелями захватывающих питчей от стартапов!
Количество мест ограничено. Вход возможен при наличии письма-приглашения.
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Приглашаем принять участие в ивенте ZBORKA Startup Battle, где амбициозные фаундеры презентуют свои стартапы опытным инвесторам и потенциальным партнерам.
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