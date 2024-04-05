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25 апреля ZBORKA LABS приглашает на Startup Battle - это нельзя пропустить!

05.04.2024 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Приглашаем принять участие в ивенте ZBORKA Startup Battle, где амбициозные фаундеры презентуют свои стартапы опытным инвесторам и потенциальным партнерам.

Ивент Startup Battle от ZBORKA LABS состоится 25 апреля 2024 года, 18:00 в конференц-зале Willing (ул. Ленина, 50)

Формат: Офлайн + онлайн. После ивента будет проводиться afterparty для VIP-гостей.

Стоимость: Для зрителей вход свободный по предварительной регистрации (количество мест ограничено).

На мероприятии вас ждет:

- Напряженная борьба за внимание инвесторов и шанс получить финансирование.

- Инновационные идеи и перспективные проекты из разных сфер.

- Полезные знакомства и возможность найти единомышленников.

- Вдохновляющая атмосфера и заряд мотивации.

Цель мероприятия: Презентовать инновационные стартапы представителям различных секторов бизнеса, инвестиционным ангелам, СМИ и другим приглашенным гостям. ZBORKA LABS стремится показать молодежи, фаундерам и предпринимателям, что в Беларуси есть потенциал для создания успешных продуктов и укрепить репутацию белорусского стартап-сообщества.

Об организаторе: ZBORKA LABS — это лаборатория стартапов, ориентированная на создание будущего через инновации. За время своего существования ZBORKA LABS провела 6 потоков акселерации и запустила более 25 продуктов на рынок, создала сообщества для дизайнеров, специалистов в области бизнес-аналитики, продуктовых менеджеров, менеджеров проектнов и скрам-мастеров, стояла у истоков создания TON Community Беларусь и помогала в его развитии. Сейчас ZBORKA LABS работает над запуском 7 потока акселерации и над созданием сообщества для разработчиков.

Если ты фаундер, заполни заявку участника по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/19yR1KnsHi_ADKdz_cLxvH61zfssV29f4s-895Xn2CKg/viewform?edit_requested=true, получи шанс представить свой стартап! Жди пригласительный от ZBORKA LABS и приходи.  А если твой проект будет одобрен на участие в мероприятии, тебя будет ждать подготовительная неделя, где команда ZBORKA LABS разберет твой питч-дек, чтобы круто презентовать проект всем гостям.

Если ты просто хочешь посмотреть, то заполни заявку по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1KJSSAK2RFdzOSIwp_AqQFlBj3P_TDcWwId-xsCxQMNA/viewform?edit_requested=true, и получи пригласительный. Стань свидетелем битвы идей!

Победителям ZBORKA Startup Battle будут вручены особо ценные подарки от партнеров: Hoster.by, Yandex Cloud, Ugreen, Sorainen, Webpay.

Присоединяйтесь к ZBORKA Startup Battle от ZBORKA LABS 25 апреля и будьте свидетелями захватывающих питчей от стартапов!

Количество мест ограничено. Вход возможен при наличии письма-приглашения.

"Про бизнес" выступает генеральным информационным партнером ивента.

 
Теги: знакомства
 
 
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Приглашаем принять участие в ивенте ZBORKA Startup Battle, где амбициозные фаундеры презентуют свои стартапы опытным инвесторам и потенциальным партнерам.
 
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