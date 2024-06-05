Презентуй свой проект и получи экспертную поддержку на MINSK EXPERT DAY. Количество мест ограничено

Источник материала: ProBusiness

8 июня в Минске состоится событие для предпринимателей, бизнесменов, стартапов и всех, кто интересуется бизнесом и инновациями, — MINSK EXPERT DAY. На мероприятии более дестяка бизнес-проектов и стартапов получат уникальную возможность заявить о себе, продемонстрируют свои идеи и потенциал перед экспертной аудиторией.

Уже в эту субботу экосистема Malimon снова соберет на одной из столичных площадок бизнесменов, предпринимателей и стартапы.

Экспертные знания и опыт Артура Барабанова помогут вам не только избежать распространенных ошибок, но и успешно масштабировать бизнес, внедрить передовые технологии и достичь поставленных целей. Совместная работа с экспертом обеспечит Вам конкурентное преимущество на рынке услуг.

Экспертиза Алексея Корягина в инвестициях, бизнес-партнерстве, финансовом менеджменте и масштабировании бизнеса может значительно улучшить ваши бизнес-процессы и привести к устойчивому росту.

Мероприятие привлечет более 50 зрителей, которые смогут в полной мере погрузиться в мир деловых возможностей и инноваций. Для всех участников мероприятия будут ценными знания от приглашенного спикера Дмитрия Смирнова, экспертное руководство которого позволит значительно улучшить навыки публичных выступлений, подготовку и проведение презентаций, а также повысить общую эффективность команды и развитие лидерских качеств.

Критерии отбора проектов:

Масштабируемость. Участники должны продемонстрировать потенциал для расширения и роста: через франшизы, увеличение производства, выход на новые рынки и прочее.

Участники должны продемонстрировать потенциал для расширения и роста: через франшизы, увеличение производства, выход на новые рынки и прочее. Инновационность или новизна идеи. Проекты должны предлагать новые и уникальные решения, которые делают что-то новым способом, более удобным и эффективным.

Проекты должны предлагать новые и уникальные решения, которые делают что-то новым способом, более удобным и эффективным. Проработанная бизнес-модель. Участники должны четко показать, как и сколько будет зарабатывать их проект, предоставив ясное и логичное объяснение своей бизнес-модели.

Если вы предприниматель или у вас стартап, и вашему бизнесу предстоит масштабироваться, вы переводите свой проект на новые технологии или идете к новым инновационным моделям, участие в MINSK EXPERT DAY станет именно той точкой роста, которая поможет вам достичь новых высот.

Организаторы события рады объявить, что лучшие 3−5 проектов получат возможность бесплатного обучения в 3-месячной программе предварительной акселерации. Это возможность для стартапов и предпринимателей усилить свой потенциал, ещё больше прокачать проект.