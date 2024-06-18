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Ламинат Kastamonu: идеальный выбор для любого интерьера
Источник материала: ИноСМИ
Ламинат представляет собой современное напольное покрытие, имитирующее паркетную доску. Он заслужил всеобщее признание благодаря влагостойкости, относительной простоте монтажа и ухода, износостойкости и доступной стоимости. Выбор подобного напольного покрытия сегодня достаточно широк, но особое внимание стоит обратить на ламинат Kastamonu, обладающий замечательными качествами.
Особенности
Торговая марка Kastamonu возникла в 1969 году в качестве подразделения Hayat – турецкого холдинга, с течением времени предприятия появились и в других странах. Это напольное покрытие сочетает высокое качество с презентабельным внешним видом. Дизайн поражают разнообразием, при этом убедительно имитируется текстура различных древесных пород:
Каждый вид представлен в разных цветовых вариантах, например, цвет ламината под дуб варьируется от серого до темно-коричневого. Такой богатый выбор позволяет найти нечто подходящее для любого дизайнерского решения.
Преимущества
Купить ламинат Kastamonu стоит по ряду причин:
Если укладка произведена по всем правилам, ламинат практически неотличим от натурального паркета.
Где приобрести
Выгодно и с максимальным удобством купить ламинат в Минске можно в салоне напольных покрытий AltaStep, который является официальным представителем множества ведущих производителей в этой отрасли, таких как Tarkett, Kronospan, Kastamonu, Unilin, Egger, Fine Floor и других. Ему отдают предпочтение многие покупатели и причин тому немало:
Наряду с ламинатом Kastamonu в каталоге представлены напольные покрытия и от других производителей, надежность и качество которых тоже не вызывает сомнений.
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