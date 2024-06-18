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Ламинат Kastamonu: идеальный выбор для любого интерьера

18.06.2024 16:59 — Разное | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ

Ламинат представляет собой современное напольное покрытие, имитирующее паркетную доску. Он заслужил всеобщее признание благодаря влагостойкости, относительной простоте монтажа и ухода, износостойкости и доступной стоимости. Выбор подобного напольного покрытия сегодня достаточно широк, но особое внимание стоит обратить на ламинат Kastamonu, обладающий замечательными качествами.

Особенности

Торговая марка Kastamonu возникла в 1969 году в качестве подразделения Hayat – турецкого холдинга, с течением времени предприятия появились и в других странах. Это напольное покрытие сочетает высокое качество с презентабельным внешним видом. Дизайн поражают разнообразием, при этом убедительно имитируется текстура различных древесных пород:

  • · дуб,
  • · сосна,
  • · ясень,
  • · орех.

Каждый вид представлен в разных цветовых вариантах, например, цвет ламината под дуб варьируется от серого до темно-коричневого. Такой богатый выбор позволяет найти нечто подходящее для любого дизайнерского решения.

Преимущества

Купить ламинат Kastamonu стоит по ряду причин:

  • · срок службы напольного покрытия достигает 15 лет;
  • · он изготавливается из экологически чистого сырья, не угрожающего здоровью людей;
  • · имеются варианты с рельефной поверхностью, имитирующей неровности, характерные для натуральной паркетной доски;
  • · ламинат обрабатывается влагоустойчивой пропиткой, благодаря чему его можно использовать даже в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате или на кухне;
  • · на продукцию представляется достаточно большой гарантийный срок, продолжительность которого варьируется в зависимости от коллекции.

Если укладка произведена по всем правилам, ламинат практически неотличим от натурального паркета.

Где приобрести

Выгодно и с максимальным удобством купить ламинат в Минске можно в салоне напольных покрытий AltaStep, который является официальным представителем множества ведущих производителей в этой отрасли, таких как Tarkett, Kronospan, Kastamonu, Unilin, Egger, Fine Floor и других. Ему отдают предпочтение многие покупатели и причин тому немало:

  • · компания непосредственно сотрудничает с производителями, что позволяет продавать ламинат по минимальной стоимости;
  • · при покупке ламината в количестве от 10 квадратных метров бесплатно предоставляются услуги по его доставке в пределах Минска и укладке;
  • · регулярно проводятся акции, позволяющие прибрести напольные покрытия с максимальной выгодой.

Наряду с ламинатом Kastamonu в каталоге представлены напольные покрытия и от других производителей, надежность и качество которых тоже не вызывает сомнений.

 
 
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