Головченко рассказал Лукашенко о результатах развития экономики Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси растут инвестиции и доходы населения, при этом инфляция в рамках прогнозов. Премьер-министр рассказал президенту о перевыполнении экономических показателей. Александр Лукашенко обратил внимание на проблемы и ситуацию в сельском хозяйстве .

«Нам надо мобилизоваться. Погода пока стоит хорошая. Дай бог, чтобы дальше было так. Мы ожидаем неплохой урожай, но его надо взять. Пусть у нас будут излишки зерна и так далее. Но это же никогда не помешает. Это золотовалютный наш запас», – отметил глава государства.

А вот ситуацию с экспортом президент поручил детально проанализировать. Беларусь сейчас покупает товаров больше, чем продает. Глава правительства заверил: с дисбалансом в торговле справятся.

«Мы закупаем сырую нефть, и это сыграло на увеличение стоимости импорта. Плюс где-то снизились цены на традиционные белорусские товары на внешних рынках. Мы хоть и увеличили физические объемы экспорта практически на 9%, но в деньгах получили чуть меньше из-за ценовой просадки», – заявил Роман Головченко.

У Минска уже налажены новые логистические, производственные и финансовые цепочки с партнерами в Африке и на Ближнем Востоке.