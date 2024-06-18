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Головченко рассказал Лукашенко о результатах развития экономики Беларуси
18.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси растут инвестиции и доходы населения, при этом инфляция в рамках прогнозов. Премьер-министр рассказал президенту о перевыполнении экономических показателей.
А вот ситуацию с экспортом президент поручил детально проанализировать. Беларусь сейчас покупает товаров больше, чем продает. Глава правительства заверил: с дисбалансом в торговле справятся.
У Минска уже налажены новые логистические, производственные и финансовые цепочки с партнерами в Африке и на Ближнем Востоке.
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В стране растут инвестиции и доходы населения, при этом инфляция в рамках прогнозов.
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