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Бюджет прожиточного минимума вырос в Беларуси: кого коснется прибавка?
01.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси с 1 августа вырос бюджет прожиточного минимума. От этого показателя зависят все выплаты от государства. Кто почувствует прибавку, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
С 1 августа бюджет прожиточного минимума – 433 белорусских рубля. Это чуть более 12 тысяч российских. Он вырос на 3,4%. Этот показатель в Беларуси пересматривают несколько раз в год с учетом уровня инфляции.
Он влияет на размер всех социальных выплат от государства. Например, соразмерно вырастут все детские пособия. Начнут получать больше и некоторые пенсионеры.
Увеличились детские пособия и вне зависимости от бюджета прожиточного минимума. Их размер пересчитали с учетом среднемесячной зарплаты по стране. Теперь такие выплаты станут больше на 7,3%. Сейчас пособия получают 372 тысячи белорусских детей.
При рождении первого ребенка белоруски ежемесячно будут получать на 53 белорусских или почти 1500 российских рублей больше. При рождении второго и следующих сумма увеличится на 60 рублей 50 копеек, или чуть менее 1700 российских рублей.
Бюджет прожиточного минимума в Беларуси
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От суммы прожиточного минимума зависят все выплаты от государства. Этот показатель в Беларуси пересматривают несколько раз в год.
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