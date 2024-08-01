ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бюджет прожиточного минимума вырос в Беларуси: кого коснется прибавка?

01.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бюджет прожиточного минимума вырос в Беларуси: кого коснется прибавка?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси с 1 августа вырос бюджет прожиточного минимума. От этого показателя зависят все выплаты от государства. Кто почувствует прибавку, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

С 1 августа бюджет прожиточного минимума – 433 белорусских рубля. Это чуть более 12 тысяч российских. Он вырос на 3,4%. Этот показатель в Беларуси пересматривают несколько раз в год с учетом уровня инфляции.

Он влияет на размер всех социальных выплат от государства. Например, соразмерно вырастут все детские пособия. Начнут получать больше и некоторые пенсионеры.

«Например, возрастные доплаты, они встроенные, это не отдельное увеличение пенсий, а именно встроенные в систему пенсий, у нас есть возрастные так называемые доплаты, и их начинают получать пенсионеры, достигшие 75 лет», – пояснила пресс-секретарь министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Ольга Штин.

Увеличились детские пособия и вне зависимости от бюджета прожиточного минимума. Их размер пересчитали с учетом среднемесячной зарплаты по стране. Теперь такие выплаты станут больше на 7,3%. Сейчас пособия получают 372 тысячи белорусских детей.

При рождении первого ребенка белоруски ежемесячно будут получать на 53 белорусских или почти 1500 российских рублей больше. При рождении второго и следующих сумма увеличится на 60 рублей 50 копеек, или чуть менее 1700 российских рублей.

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси пересматривается четыре раза в год. В следующий раз это сделают в ноябре.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От суммы прожиточного минимума зависят все выплаты от государства. Этот показатель в Беларуси пересматривают несколько раз в год.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эффективное использование фанеры в строительстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.07.2024
Mir24.TV Belarus
01.08.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика