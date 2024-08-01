Бюджет прожиточного минимума вырос в Беларуси: кого коснется прибавка?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси с 1 августа вырос бюджет прожиточного минимума. От этого показателя зависят все выплаты от государства. Кто почувствует прибавку, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

С 1 августа бюджет прожиточного минимума – 433 белорусских рубля. Это чуть более 12 тысяч российских. Он вырос на 3,4%. Этот показатель в Беларуси пересматривают несколько раз в год с учетом уровня инфляции.

Он влияет на размер всех социальных выплат от государства. Например, соразмерно вырастут все детские пособия. Начнут получать больше и некоторые пенсионеры.

«Например, возрастные доплаты, они встроенные, это не отдельное увеличение пенсий, а именно встроенные в систему пенсий, у нас есть возрастные так называемые доплаты, и их начинают получать пенсионеры, достигшие 75 лет», – пояснила пресс-секретарь министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Ольга Штин.

Увеличились детские пособия и вне зависимости от бюджета прожиточного минимума. Их размер пересчитали с учетом среднемесячной зарплаты по стране. Теперь такие выплаты станут больше на 7,3%. Сейчас пособия получают 372 тысячи белорусских детей.

При рождении первого ребенка белоруски ежемесячно будут получать на 53 белорусских или почти 1500 российских рублей больше. При рождении второго и следующих сумма увеличится на 60 рублей 50 копеек, или чуть менее 1700 российских рублей.