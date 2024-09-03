Томатный бум: белорусские фермеры в несколько раз увеличили урожай «черри» и «сливки»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси растет спрос на отечественные овощи . Задача для всех фермеров – обеспечить внутренний рынок своей продукцией, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

«Черри» и «сливку» покупают активнее. Именно на эти томаты растет спрос у белорусов. Поэтому хозяйства подстроились под потребителя. В теплицах под Минском высадили дополнительные плантации.

«В прошлом году у нас было кистевого томата всего лишь два пролета. 30 тонн было за сезон убрано. В этом году площадь расширили, посадили целый гектар. И урожайность составила 165 тонн», – рассказала агроном по питанию Татьяна Шатерник.

15 отборных мелких томатов на одной кисти, сорт сладкий, технология отработана. Применяют на участке экологичный подход выращивания.

«На всей площади мы выращиваем продукцию на минеральной вате. Поскольку она не содержит ничего, поэтому растения получают строго сбалансированное питание и только в том количестве, которое им нужны. Это менее затратная технология, менее трудоемкая», – пояснила и.о. главного агронома Наталья Спириденок.