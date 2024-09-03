Томатный бум: белорусские фермеры в несколько раз увеличили урожай «черри» и «сливки»

В Беларуси растет спрос на отечественные овощи. Задача для всех фермеров – обеспечить внутренний рынок своей продукцией, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
«Черри» и «сливку» покупают активнее. Именно на эти томаты растет спрос у белорусов. Поэтому хозяйства подстроились под потребителя. В теплицах под Минском высадили дополнительные плантации.
«В прошлом году у нас было кистевого томата всего лишь два пролета. 30 тонн было за сезон убрано. В этом году площадь расширили, посадили целый гектар. И урожайность составила 165 тонн», – рассказала агроном по питанию Татьяна Шатерник.
15 отборных мелких томатов на одной кисти, сорт сладкий, технология отработана. Применяют на участке экологичный подход выращивания.
«На всей площади мы выращиваем продукцию на минеральной вате. Поскольку она не содержит ничего, поэтому растения получают строго сбалансированное питание и только в том количестве, которое им нужны. Это менее затратная технология, менее трудоемкая», – пояснила и.о. главного агронома Наталья Спириденок.
Биологический метод применяется и в обработке. Для защиты растений подключают насекомых. Их закупают в России. Энтомофаги поедают вредителей и безопасны для самих томатов. Но и за летающими помощниками тоже нужен уход. Если влажность выше нормы – полезные жуки погибают.
«Июль был жарким. Конечно, очень тяжело было, чтобы не начал развиваться вредитель. Количество энтомофагов у нас уменьшилось. Пришлось дополнительно производить закупки», – уточнил агроном по защите растений Антон Павасарь.
Определили любимый цвет и запах опасных бабочек-белокрылок. Жёлтые клеевые ловушки привлекают вредителей. На пятиметровом стебле до восьми килограммов баклажанов. Этим летом пришлось спасать урожай от жары.
«Сложное было лето. Я думаю, потому что на улице было 30-33, а в нашей теплице, естественно, 36-37. Спасали. Работали с зашториванием. Поливали больше», – рассказала начальник цеха Вера Герасимчик.
Это хозяйство – рекордсмен по плантациям томатов «сливка» и «черри» среди тепличных комбинатов страны. В этом году с участков планируют собрать около девяти тысяч тонн. Их поставят в торговые сети по всей стране.