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«Фееричный результат»: в копилке паралимпийской сборной Беларуси шесть золотых медалей. Атлеты вернулись из Парижа на родину
09.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские паралимпийцы вернулись домой после выступления на Играх в Париже.
Паралимпийских призеров в столичном аэропорту встречают с цветами. Кто-то принес даже плакаты. Здесь собрались спортсмены, тренеры, друзья и близкие атлетов. Встречающие берут автографы, фотографируются со спортсменами, поздравляют героев Игр. В ближайшие дни паралимпийцев ждет отдых. Но возвращение к тренировкам уже не за горами. Впереди очередные старты, а в планах – новые победы.
«Постараюсь дальше развиваться, завоевывать и дальше награды. Насколько будет получаться, увидим через год. Там чемпионат мира планируется. Будем стараться», – отметил чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий.
Игорь Бокий в свои 30 стал чемпионом Паралимпийских игр в 21-й раз. Это абсолютный рекорд среди мужчин. Пловец выступает в категории спортсменов с нарушением зрения. А вот Егор Щелканов на дистанции 100 метров на спине не просто стал первым, но и установил новый паралимпийский рекорд. Серебро на стометровке баттерфляем белорусской сборной принес пловец Дмитрий Солей.
Всего на играх в Париже республику представляли восемь спортсменов в плавании и легкой атлетике. В копилке команды шесть золотых медалей.
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«Фееричный результат»: в копилке паралимпийской сборной Беларуси шесть золотых медалей. Атлеты вернулись из Парижа на родину
Пловец Игорь Бокий стал чемпионом Паралимпийских игр в 21-й раз. Егор Щелканов установил новый рекорд.
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