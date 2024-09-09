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«Фееричный результат»: в копилке паралимпийской сборной Беларуси шесть золотых медалей. Атлеты вернулись из Парижа на родину

09.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Фееричный результат»: в копилке паралимпийской сборной Беларуси шесть золотых медалей. Атлеты вернулись из Парижа на родину
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусские паралимпийцы вернулись домой после выступления на Играх в Париже. Пловец Игорь Бокий привез пять золотых медалей, а Егор Щелканов установил новый рекорд. Корреспондент «МИР 24» Полина Бабук встречала атлетов.

Паралимпийских призеров в столичном аэропорту встречают с цветами. Кто-то принес даже плакаты. Здесь собрались спортсмены, тренеры, друзья и близкие атлетов. Встречающие берут автографы, фотографируются со спортсменами, поздравляют героев Игр. В ближайшие дни паралимпийцев ждет отдых. Но возвращение к тренировкам уже не за горами. Впереди очередные старты, а в планах – новые победы.

«В первую очередь хочется отдохнуть сейчас, хочется выспаться, перезагрузиться, потому что подготовка была очень тяжелой», – поделился чемпион Паралимпийских игр Егор Щелканов.

«Постараюсь дальше развиваться, завоевывать и дальше награды. Насколько будет получаться, увидим через год. Там чемпионат мира планируется. Будем стараться», – отметил чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий.

Атлеты признаются: перед главными заплывами сказывалось волнение. Справились во многом благодаря помощи тренеров. А еще помогла поддержка болельщиков на трибунах, да и у экранов телевизоров на родине, за ребят переживали родные и близкие.

«Вся команда поддерживала, супруга поддерживала. Все, кто знал, все поддерживали», – сказал призер Паралимпийских игр Дмитрий Солей.

«Фееричный результат. Настолько неожиданно круто выступили. Иногда было страшно смотреть, чтобы не сглазить», – поделился тренер Игоря Бокого Родион Синицын.

Игорь Бокий в свои 30 стал чемпионом Паралимпийских игр в 21-й раз. Это абсолютный рекорд среди мужчин. Пловец выступает в категории спортсменов с нарушением зрения. А вот Егор Щелканов на дистанции 100 метров на спине не просто стал первым, но и установил новый паралимпийский рекорд. Серебро на стометровке баттерфляем белорусской сборной принес пловец Дмитрий Солей.

Всего на играх в Париже республику представляли восемь спортсменов в плавании и легкой атлетике. В копилке команды шесть золотых медалей.



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Пловец Игорь Бокий стал чемпионом Паралимпийских игр в 21-й раз. Егор Щелканов установил новый рекорд.
 
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