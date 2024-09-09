«Фееричный результат»: в копилке паралимпийской сборной Беларуси шесть золотых медалей. Атлеты вернулись из Парижа на родину

«Постараюсь дальше развиваться, завоевывать и дальше награды. Насколько будет получаться, увидим через год. Там чемпионат мира планируется. Будем стараться», – отметил чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий.



Атлеты признаются: перед главными заплывами сказывалось волнение. Справились во многом благодаря помощи тренеров. А еще помогла поддержка болельщиков на трибунах, да и у экранов телевизоров на родине, за ребят переживали родные и близкие.

«Вся команда поддерживала, супруга поддерживала. Все, кто знал, все поддерживали», – сказал призер Паралимпийских игр Дмитрий Солей.

«Фееричный результат. Настолько неожиданно круто выступили. Иногда было страшно смотреть, чтобы не сглазить», – поделился тренер Игоря Бокого Родион Синицын.

Игорь Бокий в свои 30 стал чемпионом Паралимпийских игр в 21-й раз. Это абсолютный рекорд среди мужчин. Пловец выступает в категории спортсменов с нарушением зрения. А вот Егор Щелканов на дистанции 100 метров на спине не просто стал первым, но и установил новый паралимпийский рекорд. Серебро на стометровке баттерфляем белорусской сборной принес пловец Дмитрий Солей.

Всего на играх в Париже республику представляли восемь спортсменов в плавании и легкой атлетике. В копилке команды шесть золотых медалей.