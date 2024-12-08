Проблемы на рынке труда, нюансы поставок из Китая и неизвестные факты о закрытии «Бусліка»: новости бизнеса за 2-8 декабря 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Выбор блогеров для продвижения товаров, проблемы с образованием предпринимателей и риски при открытии компании в России. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Директор rabota.by Светлана Шапорова объяснила , что происходит на рынке труда и как бизнесу выжить в условиях дефицита кадров.

Полезное для бизнеса

Действующий селлер на Wildberries и Ozon Владислав Лопунов рассказал , как выбрать блогера для продвижения товара с маркетлейсов.

А здесь мы собрали хитрости китайских поставщиков, «вестись» на которые очень дорого.

При открытия компании в России есть риски: почитайте , что нужно знать белорусским предпринимателям.

Поговорили с Региной Стаминской, руководителем отдела продаж ЖК «Вершина», о том, как удалось создать уникальное предложение на рынке.

Выбрали для вас 10 фильмов о бизнесе , которые стоит увидеть каждому предпринимателю. А еще проверили мировые новости бизнеса за ноябрь 2024 года.

Белорус Игорь Рызов — один из самых известных русскоязычных специалистов по бизнес-переговорам — рассказал, почему не считает себя инфобизнесменом, и поделился мнением о том, чего не хватает предпринимателям для успеха.

Нашли кейс банка о том, как работать с молодыми специалистами.

Истории бизнеса

Луис Александр Росс-Анашенков родился на Кубе. Но потом судьба занесла его в Беларусь. Именно здесь он открыл свою первую компанию и заработал капитал. Александр больше 30 лет занимается логистикой, а сейчас руководит транспортно-экспедиционной компанией «РАЛАДОС». Парню с кубинскими корнями пришлось строить свое дело в непростые времена: он никогда не был уверен, что все получится, но рисковал — и в итоге смог пережить все проблемы и неудачи. Он рассказал о том, как стал «крестником Фиделя», как ему помогла семья в становлении бизнеса и почему он любит мотоциклы.

Сергей Мисяченко, основатель сети магазинов детских товаров «Буслік» (сейчас находится в стадии банкротства) и владелец компании Lemon Invest, недавно наконец рассказал в СМИ о том, что случилось с бизнесом, который он развивал два десятка лет, а потом в одночасье потерял. И если с экономически-технической стороной истории все стало понятнее, то о личных переживаниях бизнесмен предпочел не говорить. Мы встретились с Сергеем, чтобы узнать именно человеческую сторону неожиданной потери своего проекта.