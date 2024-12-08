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Проблемы на рынке труда, нюансы поставок из Китая и неизвестные факты о закрытии «Бусліка»: новости бизнеса за 2-8 декабря 2024 года
08.12.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Выбор блогеров для продвижения товаров, проблемы с образованием предпринимателей и риски при открытии компании в России. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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Проблемы на рынке труда, нюансы поставок из Китая и неизвестные факты о закрытии «Бусліка»: новости бизнеса за 2-8 декабря 2024 года
Выбор блогеров для продвижения товаров, проблемы с образованием предпринимателей и риски при открытии компании в России. Кратко пересказываем, о чем писал «Про...
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