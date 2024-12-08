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Проблемы на рынке труда, нюансы поставок из Китая и неизвестные факты о закрытии «Бусліка»: новости бизнеса за 2-8 декабря 2024 года

08.12.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Выбор блогеров для продвижения товаров, проблемы с образованием предпринимателей и риски при открытии компании в России. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

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Директор rabota.by Светлана Шапорова объяснила, что происходит на рынке труда и как бизнесу выжить в условиях дефицита кадров.

Полезное для бизнеса

Действующий селлер на Wildberries и Ozon Владислав Лопунов рассказал, как выбрать блогера для продвижения товара с маркетлейсов.

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Поговорили с Региной Стаминской, руководителем отдела продаж ЖК «Вершина», о том, как удалось создать уникальное предложение на рынке.

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Белорус Игорь Рызов — один из самых известных русскоязычных специалистов по бизнес-переговорам — рассказал, почему не считает себя инфобизнесменом, и поделился мнением о том, чего не хватает предпринимателям для успеха.

Нашли кейс банка о том, как работать с молодыми специалистами.

Истории бизнеса

Луис Александр Росс-Анашенков родился на Кубе. Но потом судьба занесла его в Беларусь. Именно здесь он открыл свою первую компанию и заработал капитал. Александр больше 30 лет занимается логистикой, а сейчас руководит транспортно-экспедиционной компанией «РАЛАДОС». Парню с кубинскими корнями пришлось строить свое дело в непростые времена: он никогда не был уверен, что все получится, но рисковал — и в итоге смог пережить все проблемы и неудачи. Он рассказал о том, как стал «крестником Фиделя», как ему помогла семья в становлении бизнеса и почему он любит мотоциклы.

Сергей Мисяченко, основатель сети магазинов детских товаров «Буслік» (сейчас находится в стадии банкротства) и владелец компании Lemon Invest, недавно наконец рассказал в СМИ о том, что случилось с бизнесом, который он развивал два десятка лет, а потом в одночасье потерял. И если с экономически-технической стороной истории все стало понятнее, то о личных переживаниях бизнесмен предпочел не говорить. Мы встретились с Сергеем, чтобы узнать именно человеческую сторону неожиданной потери своего проекта.

Иногда бизнес может начаться с одного звонка, заказа, просто аренды оборудования и потом вырасти до полноценного призводства. Так произошло и с Сергеем Пилипенко, который с друзьями хотел купить плоттер (оборудование для выпуска баннеров, географических карт, чертежей, масштабных проектов, открыток в 3D формате, — Прим. «Про бизнес»), а в итоге получилось организовать полноценный бизнес. Владелец компании «Mobilecat» открыл свою историю.

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  • Проблемы на рынке труда, нюансы поставок из Китая и неизвестные факты о закрытии «Бусліка»: новости бизнеса за 2-8 декабря 2024 года 07:00, ProBusiness
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