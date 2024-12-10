5 звёзд спорта, которые инвестировали в киберспорт

Источник материала: ProBusiness

Киберспорт уверенно завоёвывает позиции на мировой арене, и его потенциал привлекает всё больше известных атлетов. С каждым годом аудитория киберспорта растёт, и, по прогнозам Statista, количество игроков по всему миру к 2025 году достигнет 318 миллионов.

Именно поэтому звёзды спорта — от футбольных легенд до баскетбольных икон — видят в киберспорте новую точку для вложений и амбиций. Дэвид Бекхэм, Каземиро, Лионель Месси, Серхио Агуэро и Майкл Джордан не просто инвестируют, но и лично участвуют в развитии киберспортивных проектов.

Бекхэм, Месси, Агуэро и Каземиро: от футбольного поля к киберспорту

Бывший капитан сборной Англии по футболу, Дэвид Бекхэм, стал амбассадором киберспортивной организации Guild Esports в 2020 году. Вместе с ним компания вышла на Лондонскую фондовую биржу, и это шаг, который должен был укрепить её позиции и принести англичанину порядка 20 млн долларов. Однако в середине 2024-го организация обанкротилась. Сколько именно денег успел вытащить из неё англичанин, не сообщается.

Серхио Агуэро, будучи страстным игроком и стримером на Twitch, в 2020 году создал KRU Esports, а чуть позже к нему присоединился и его соотечественник Лионель Месси. Команда KRU активно участвует в турнирах по Valorant, Counter-Strike 2, Rocket League и FIFA. Этот проект оказался успешным: KRU Esports уже заработали около 700 тысяч долларов призовых, а участие Месси и Агуэро привлекло к организации немало внимания и спонсоров.

Своя киберспортивная организация есть и у бразильского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро. В 2020 году он основал Case Esports, которая сейчас представлена только в CS2 и участвует во многих турнирах, например, в серии RES . В одном из интервью спортсмен признался в намерении сделать ростер одним из лучших в мире и понимает, что это требует значительных усилий и времени. Пока у ростера получается не всё. На топовые турниры он проходит редко

Майкл Джордан: крупные вложения в киберспорт

Баскетбольная легенда Майкл Джордан вошёл в индустрию киберспорта в 2018 году, вложив $26 млн в компанию aXiomatic Gaming. Её важнейший актив, Team Liquid, — одна из самых успешных киберспортивных организаций в мире. За всё время существования команды по Counter-Strike, Dota 2, Rainbow Six, StarCraft и т.д. компания заработала более 53 млн призовых.

Team Liquid удерживает лидирующие позиции во многих дисциплинах. Например, сейчас команда по Dota 2 занимает второе место в мировом рейтинге DLTV (сайта о Dota 2). А недавно она и вовсе стала триумфатором главного турнира года — The International. По мнению букмекеров, «лошадки» изначально были фаворитами соревнования. Азартные игроки могли сделать ставку на их успех, да ещё и с выгодой — достаточно было использовать бонусы или промокоды букмекеров . Коэффициент на их первое место был от 4.00. Больше шансов пророчили только Gaimin Gladiators — от 3.50.

Деньги и потенциал: киберспорт как новая финансовая точка роста

Звёзды выбирают киберспорт не просто так. Рынок демонстрирует колоссальный рост: в 2024 году доходы отрасли составят 4,3 млрд долларов, а к 2029 году могут вырасти до 5,9 млрд. Лидерами по выручке остаются США и Китай, где обороты составляют 871 млн и 445 млн долларов соответственно. Для профессиональных атлетов вложения в киберспорт — не только способ заработать, но и возможность следовать мировым трендам, в которых они видят будущее спорта и развлечений.

Рекламодатель: ООО "Ди Сэйл Ком", УНП 193051191