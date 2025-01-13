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Как найти решение нерешаемой задачи? Бизнес-разборы по технологии ТРИЗ, 21 января

13.01.2025 14:48 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Как найти инновационное решение сложнорешаемой задачи или проблемы в бизнесе? Как выйти из затяжной кризисной ситуации или вырасти в несколько раз, если все известные способы перепробованы? 21 января в Клубе Про бизнес состоятся бизнес-разборы, на которых в режиме реального времени несколько белорусских компаний поделятся собственными кейсами. Для решения актуальных вопросов будет использована технология решения Бизнес-ТРИЗ.

Приглашенный эксперт — Сергей Соколов, предприниматель, эксперт в области инноваций и венчурных проектов, преподаватель ТРИЗ (сертифицированный Международной ассоциацией ТРИЗ).

Уникальность бизнес-разбора

21 января на реальных кейсах участников бизнес-разбора будет происходить поиск и трансляций инновационных решений, их детализация.

👉Инновационные решения в бизнесе:

• Те, что позволяют найти решения задачи, если все уже известные подходы или инструменты были опробованы и не сработали
• Те, что помогают в разы (х3-х10) повысить эффективность существующих процессов. Например, повышение качества товара или услуги без дополнительных затрат, снижение издержек на производство, повышение прибыли.

Решения можно найти спонтанно, а можно с использованием приемов, техник и технологий ТРИЗ.

Эксперт: Сергей Соколов, предприниматель, эксперт в области инноваций и венчурных проектов, преподаватель ТРИЗ (сертифицированный Международной ассоциацией ТРИЗ).


👉ТРИЗ-подход или Бизнес-ТРИЗ включает более 40 приемов, является одной из таких технологий. Его объединяет системность и общие аксиомы.

⏰ Время: 19:00—21:00, регистрация с 18:30.
🏠 Место: ивент-пространство на 3-м этаже ресторана «Куриный клуб» (г. Минск, ул. Раковская, 23Б)

⇒ Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке


Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг


Юридический партнер Клуба

Юридическая фирма «Беляев и партнеры» — профессиональный консалтинг в юридической и бухгалтерской сферах


Ждем Вас 21 января!


В 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!» Спасибо за доверие!

 
Теги: Минск
 
 
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