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Как найти решение нерешаемой задачи? Бизнес-разборы по технологии ТРИЗ, 21 января
13.01.2025 14:48 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как найти инновационное решение сложнорешаемой задачи или проблемы в бизнесе? Как выйти из затяжной кризисной ситуации или вырасти в несколько раз, если все известные способы перепробованы? 21 января в Клубе Про бизнес состоятся бизнес-разборы, на которых в режиме реального времени несколько белорусских компаний поделятся собственными кейсами. Для решения актуальных вопросов будет использована технология решения Бизнес-ТРИЗ.
Приглашенный эксперт — Сергей Соколов, предприниматель, эксперт в области инноваций и венчурных проектов, преподаватель ТРИЗ (сертифицированный Международной ассоциацией ТРИЗ).
Уникальность бизнес-разбора
21 января на реальных кейсах участников бизнес-разбора будет происходить поиск и трансляций инновационных решений, их детализация.
👉Инновационные решения в бизнесе:
• Те, что позволяют найти решения задачи, если все уже известные подходы или инструменты были опробованы и не сработали
Решения можно найти спонтанно, а можно с использованием приемов, техник и технологий ТРИЗ.
Эксперт: Сергей Соколов, предприниматель, эксперт в области инноваций и венчурных проектов, преподаватель ТРИЗ (сертифицированный Международной ассоциацией ТРИЗ).
👉ТРИЗ-подход или Бизнес-ТРИЗ включает более 40 приемов, является одной из таких технологий. Его объединяет системность и общие аксиомы.
⏰ Время: 19:00—21:00, регистрация с 18:30.
⇒ Чтобы принять участие во встрече,
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Технологический партнер Клуба
Юридический партнер Клуба
Ждем Вас 21 января!
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Как найти инновационное решение сложнорешаемой задачи или проблемы в бизнесе? Как выйти из затяжной кризисной ситуации или вырасти в несколько раз, если все...
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