«Только в белорусских рублях». Запрет на привязку аренды к валюте все-таки будет продлен

Источник материала: ProBusiness

С сентября 2022-го по конец 2024 года действовал запрет на привязку ставок арендной платы к валюте. Наступил 2025-й, и участники рынка аренды оказались в неведении — будет ли продлен этот запрет дальше? Сегодня проект Закона «О потребительском кредите и потребительском микрозайме», в котором есть ответ на этот вопрос, опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. «Про бизнес» попросил советника REVERA Belarus Александра Антонова прокомментировать документ и объяснить, как действовать арендаторам и арендодателям.

Александр Антонов

Советник REVERA Belarus

«Предполагается, что запрет на привязку аренды к валюте станет бессрочным»

— В проекте закона написано, что п. 2 ст. 585 Гражданского кодекса дополняется частью следующего содержания: «В договоре аренды (кроме договора финансовой аренды (лизинга), заключенного лизингодателем с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем) размер арендной платы и (или) иных обязательств должен быть выражен только в белорусских рублях».

Документ предусматривает, что норма будет распространять свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2025 года. Договоры аренды (кроме договоров финансовой аренды (лизинга)), заключенные ранее, подлежат приведению в соответствие с требованиями рассматриваемой нормы. Иными словами, предполагается, что запрет на привязку аренды к валюте станет бессрочным и фактически непрерывным с сентября 2022.

Чтобы стать законом, проект еще должен быть одобрен Советом Республики и подписан Президентом. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Что делать арендодателям и арендаторам

Многие собственники недвижимости уже успели разослать арендаторам уведомления и дополнительные соглашения к договорам об установлении валютного эквивалента. Теперь необходимо будет договариваться заново. Рекомендуем достигать консенсуса именно путем переговоров, так как в любом случае договоры с валютными привязками не станут недействительными или незаключенными и стороны смогут решить свои разногласия и в суде (как крайняя мера). При этом если не будет согласия, из опыта судебной практики 2023−2024 годов пока не в полной мере ясно, как будут разрешаться споры, например, когда стороны не согласовали размер аренды в белорусских рублях на 2025 год. В теории, это может быть как и ставка, пересчитанная по курсу на декабрь 2024 или сентябрь 2022, так и последняя известная величина в белорусских рублях (на декабрь 2024). Как показывает практика, в каждом кейсе могут быть свои нюансы, которые могут влиять на итоговое решение.

Следует обратить внимание, что предполагается также расширение сферы запрета валютной привязки и на иные обязательства по договорам аренды (помимо размера арендной платы). Формально сюда подпадают обеспечительные платежи и штрафы. Вопрос стоит и с эксплуатационными услугами, поскольку ответ на него зависит от того, оказываются они по одному договору аренды как документу, или по разным договорам (полагаем, что в этой части это все же договор оказания услуг, но универсального ответа нет).